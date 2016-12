Nejproduktivnější Jágrův spoluhráč Barkov bude Floridě chybět dva až tři týdny

před 30 minutami

Sunrise - Nejproduktivnější hokejista Floridy v NHL Aleksander Barkov bude se zraněním chybět Panthers dva až tři týdny. Finský spoluhráč Jaromíra Jágra odstoupil ze středečního utkání proti Torontu a do čtvrtečního duelu s Montrealem už nenastoupil. O délce Barkovovy absence informoval trenér Floridy Tom Rowe, jenž povahu zranění nespecifikoval. Finského centra trefil v duelu v Torontu tvrdou ranou ze strany do těla spoluhráč Keith Yandle, nicméně Rowe uvedl, že o zraněná žebra se v jeho případě nejedná. Barkov do zápasu proti Torontu bodoval pětkrát za sebou a v 36 duelech v sezoně nasbíral 27 bodů. Florida prohrála deset z posledních třinácti utkání a na play off ztrácí šest bodů.

autor: ČTK | před 30 minutami

