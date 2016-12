Rozzuřený brankář Smith: Mladík mu dal první hattrick kariéry, tak o branku rozštípal hokejku

před 34 minutami

Podívejte se, jak Mike Smith rozlámal svou brankářskou hůl. | Video: Youtube

V ukání proti New Yorku Rangers musel brankář Arizony Mike Smith čelit celkem 31 střelám, pět jich pustil za svá záda. Jako obvykle pochytal mnoho šancí soupeře, ale nejhorší obrana v lize mu znovu příliš nepomohla. Smith se na své spoluhráče zlobil už během zápasu, naplno z něj však emoce vytryskly až 17 sekund před koncem, kdy jej beci znovu nechali na holičkách a on inkasoval popáté. Premiérový hattrick kariéry zaznamenal 23letý Matt Puempel. To už se zkušený gólman neudržel a vzetky rozmlátil svoji širokou brankářskou hůl o klec. Arizona pošesté v řadě prohrála a v Západní konferenci je předposlední.

autor: Sport | před 34 minutami

Související články