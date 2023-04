Díky Zachovi mají Bruins něco, co dlouho neměli, píší v NHL. Září nejvíc po "Pastovi"

Nebýt Davida Pastrňáka, je v posledních měsících největší útočnou hvězdou hokejového Bostonu Pavel Zacha, který potvrzuje životní formu i na pozici centra.

V půlce ledna si díky dobrým výkonům vysloužil od Bostonu čtyřletou smlouvu s roční gáží 4,75 milionu USD. Od té doby ale září natolik, že momentálně má ještě vyšší hodnotu.

Posuďte sami - po podpisu kontraktu odehrál 26letý Zacha 38 zápasů NHL a posbíral 32 bodů (16 + 16), čímž mezi spoluhráči předčil Patrice Bergerona (23 bodů), Davida Krejčího i Brada Marchanda (oba 25).

V gólech i bodech zaostal jen za Pastrňákem, který za stejnou dobu bodoval 50krát (27 + 22).

Zacha navíc dokázal, že vedle obvyklé pozice na levém křídle bez problémů zvládne i důležitější roli centra - tím také navyšuje svou hodnotu. V posledních zápasech vedl místo pochroumaného Krejčího druhou lajnu s Davidem Pastrňákem, přičemž uvolněnou pozici na levé straně obsadil Tyler Bertuzzi.

"Miluju hrát centra," prohlásil Zacha. "Je fajn, že trenéři vědí, že mě můžou využít jak na křídle, tak ve středu na vhazování. A ano, užívám si to."

Vskutku. Robustní forvard odehrál v aktuální sezoně jako centr 12 zápasů a posbíral v nich fantastických 14 bodů (4 + 10).

"Je vážně úžasné, jak bez jakýchkoliv problémů přešel z levého křídla na pravé a do středu útoku," řekl před časem trenér Bostonu Jim Montgomery, který si Zachovu univerzálnost pochvaloval už v minulosti. "Myslím, že pozice centra mu sedí čím dál více."

Montgomerymu pochopitelně neuniklo, že Zacha ve středu útoku sbírá víc než bod na zápas. "Je nadaný na útočení středem hřiště. Nevěděli jsme, že to patří mezi jeho velké přednosti, ale je tomu tak. Myslím, že v našem dresu může pravidelně dosahovat na 65 bodů," dodal trenér.

Ve stávající základní části Zacha poprvé v kariéře v NHL překonal mety 20 gólů a 50 bodů. Momentálně je na 57 bodech (21 + 36), a to ještě odehraje dvě utkání. Loňská výměna z New Jersey, kde jako šestka draftu 2015 nikdy naplno neprorazil, mu evidentně prospěla.

Boston má se Zachou velké plány. Ve středu útoku ho zkouší i proto, že 37letý Bergeron a jen o rok mladší Krejčí, kteří jsou dlouhá léta klíčovými centry mužstva, spějí ke konci kariéry a někdo je bude muset nahradit.

"Zacha možná nemá takový výkonnostní strop jako Bergeron nebo Krejčí. Ve spojení s Pastrňákem, Jakem DeBruskem nebo Taylorem Hallem ale může jako druhý centr způsobit soupeři dost škod," napsal v komentáři novinář webu Boston.com Conor Ryan.

"Bruins budou doufat, že Bergeron s Krejčím ještě nejsou připraveni pověsit brusle na hřebík. Nahradit oba během jednoho léta, to by pro Dona Sweeneyho (generálního manažera klubu - pozn. red.) byl nelehký úkol," pokračoval Ryan. "Díky Zachovi má ale Boston něco, co - pokud jde o budoucnost středu útoku - hodně dlouho neměl. Možnosti."

V minulém ročníku bylo znát, že Bruins nemají kam sáhnout. Krejčí dal překvapivě přednost extraligové Olomouci a mezeru ve středu druhé lajny nikdo nedokázal zaplnit, alespoň ne dlouhodobě.

Zacha se zdá být adekvátní náhradou. Roli centra bere vážně. Přestože většinou nastupuje na levém křídle, tak s Tomášem Noskem a dalšími pravidelně trénuje vhazování.

"Nikdy nevíte, co se stane v play off. Chci být připravený na všechno," podotkl Zacha s připomínkou, že zkraje sezony na buly propadal. Před lednovým podpisem smlouvy vyhrával jen asi 37 procent buly, od té doby má skoro 48procentní úspěšnost.