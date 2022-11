Nečas válí. Zapsal další dva body a už je v elitní desítce produktivity NHL

Reakce policie v souvislosti se sobotní smrtelnou tlačenicí při oslavách Halloweenu v Soulu byla nedostatečná. Uvedl to náčelník jihokorejské policie, podle kterého bezpečnostní složky měly krátce před neštěstím zprávy o hrozícím nebezpečí, napsala agentura AFP. Jihokorejský prezident Jun Sok-jol vyzval k zavedení bezpečnostních opatření, která by do budoucna zabránila podobnému neštěstí.

K úternímu ránu si tlačenice vyžádala 156 mrtvých, napsala agentura Reuters. Dalších 151 lidí je zraněných, 29 z nich je ve vážném stavu. Mezi mrtvými je 26 občanů ze 14 cizích zemí.

Policie podle svého šéfa ještě před neštěstím věděla, že se na jednom z míst shromáždil velký dav a že hrozí bezprostřední nebezpečí. Způsob, jak s těmito informacemi naložila, byl pak neadekvátní, dodal.