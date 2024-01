Nečas při návratu po zranění zapsal dva body, Vaněček a Mrázek vychytali výhry

Hokejový útočník Martin Nečas se vrátil na led po pětizápasové pauze a gólem a nahrávkou pomohl Carolině k vítězství 4:2 nad Detroitem. Z výhry se radovali také gólmani Petr Mrázek a Vítek Vaněček.

Carolina při Nečasově absenci dvakrát prohrála, proti Detroitu se ale vrátila na vítěznou vlnu. Český útočník po návratu odehrál téměř devatenáct minut a byl vyhlášen hlavní hvězdou zápasu. "Cítil jsem se dobře fyzicky, to je pro mě nejdůležitější zpráva," řekl Nečas, jenž odehrál teprve druhý duel v novém kalendářním roce.

První bod si český útočník připsal v 37. minutě, kdy na útočné modré čáře dostal spoustu místa a střelou schovanou za obránce poslal Hurricanes do vedení 2:1. Podruhé bodoval v závěru, kdy Sebastianu Ahovi připravil gól do prázdné branky. "Měl jsem nějaké šance už v první třetině. Jsem rád, že jsem se nakonec prosadil a pomohl týmu k výhře," uvedl Nečas, jenž prolomil osmizápasové čekání na přesný zásah a skóroval po více než měsíci.

Carolina povolila Detroitu jen 12 střel na branku a díky výhře si upevnila páté místo v tabulce Východní konference. "Drželi jsme se herního plánu a došli jsme si pro výhru. Kluci odvedli skvělou práci," chválil své svěřence trenér Hurricanes Rod Brind'Amour.

Vaněček proti Columbusu inkasoval jediný gól a z pohledu čísel odchytal nejlepší zápas v dosavadním průběhu sezony. Český gólman při výhře 4:1 zneškodnil 29 střel Blue Jackets a úspěšnost zákroků udržel na 96,7 procentech. Rodák z Havlíčkova Brodu vychytal 15. výhru v ročníku a drží se mezi deseti nejúspěšnějšími brankáři NHL.

Zápas na ledě Columbusu pro něj přitom začal nešťastně. Český gólman inkasoval z první střely, poté ale branku zavřel a nedovolil soupeři jediný gól. "Ukázal velkou sílu. Inkasoval z první vážnější situace, ale dokázal se s tím sžít a odchytal výborný zápas. Nezlomil se a předvedl několik skvělých zákroků. Byl jedním z hlavních strůjců naší výhry," líčil Nico Hischier, jenž zvýšil na 3:1 pro Devils.

Chicago vyhrálo druhý z posledních tří zápasů a opět na tom měl zásadní podíl Petr Mrázek. V úterý 37 zákroky vychytal San Jose a v pátečním programu se 26 zásahy podepsal pod výhru 4:3 v prodloužení nad NY Islanders. Třemi body Chicago za gól a dvě nahrávky dotáhl Blackhawks k vítězství Jason Dickinson.

Poprvé v sezoně se prosadil obránce Blackhawks Seth Jones, jenž po 22 sekundách prodloužení rozhodl o výhře Chicaga. "Bylo to asi nejdelší gólové sucho, které jsem zažil. Jsem moc rád, že jsem si osvěžil, jaké to je dávat góly. Byl jsem trochu překvapený, že to tam spadlo, ale jsem rád, že se to povedlo," líčil Jones.

Chicago po druhé výhře z posledních tří zápasů odskočilo poslednímu týmu Západní konference San Jose na rozdíl šesti bodů. Na čtrnáctý Anaheim Blackhawks ztrácejí už pouze bod.

Florida - Minnesota 4:6 (0:1, 2:3, 2:2)

Branky: 21. Ekblad, 39. Luostarinen, 49. Lundell, 49. Forsling - 3. a 41. Kaprizov, 24. a 60. Hartman, 28. Eriksson Ek, 31. Zuccarello. Střely na branku: 39:25. Diváci: 19.595. Hvězdy zápasu: 1. Kaprizov (Minnesota), 2. Ekblad (Florida), 3. Eriksson Ek (Minnesota).

Chicago - NY Islanders 4:3 v prodl. (0:1, 2:0, 1:2 - 1:0)

Branky: 39. Katchouk, 40. Joey Anderson, 46. Dickinson, 61. S. Jones - 7. Nelson, 47. Horvat, 53. Palmieri. Střely na branku: 24:39. Petr Mrázek odchytal za Chicago celý zápas, inkasoval tři branky z 29 střel a úspěšnost zákroků měl 89,7 procenta. Diváci: 18.463. Hvězdy zápasu: 1. S. Jones, 2. Dickinson, 3. Joey Anderson (všichni Chicago).

Columbus - New Jersey 1:4 (1:0, 0:4, 0:0)

Branka: 5. Sillinger - 21. Marino, 29. Holtz, 34. Hischier, 35. Bastian. Střely na branku: 29:33. Vítek Vaněček za New Jersey odchytal celý zápas, inkasoval jednu branku ze 30 střel a úspěšnost zákroků měl 96,7 procenta. Diváci: 18.630. Hvězdy zápasu: 1. Hischier, 2. Vaněček (oba New Jersey), 3. Sillinger (Columbus).

Carolina - Detroit 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Branky: 4. Martinook, 37. Nečas, 51. Svečnikov, 59. S. Aho II (Nečas) - 3. Kostin, 40. Compher. Střely na branku: 30:12. Diváci: 18.841. Hvězdy zápasu: 1. Nečas, 2. Svečnikov, 3. Bunting (všichni Carolina).