Nečas skóroval při destrukci New Jersey, Vaněček chytal třetí třetinu

Írán dnes popravil švédsko-íránského odpůrce režimu Habíba Šaaba, který byl odsouzen za to, že stál za několika útoky v této blízkovýchodní zemi. Informuje o tom agentura Reuters s odvoláním na íránská média. Švédsko už dříve rozsudek smrti označilo za nehumánní.

Šaab je podle Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda RFE/RL zakladatelem a bývalým vůdcem separatistického Arabského bojového hnutí za osvobození Ahvázu (ASMLA). Zhruba 14 let žil ve Švédsku, než se v roce 2020 vypravil do Turecka, odkud následně zmizel. O něco později se objevil v íránské státní televizi v souvislosti s obviněním z útoku na vojenskou přehlídku v roce 2018, při němž zemřelo 25 lidí. Teherán tehdy uvedl, že Šaaba zatkly v Turecku jeho bezpečnostní složky a převezly ho do Íránu.