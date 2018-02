Skvostná premiéra. Mrázek vychytal Philadelphii výhru 2:1 nad Columbusem a byl druhou hvězdou zápasu

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Tomáš Plekanec si připsal gól a asistenci při vítězství Montrealu 3:1 nad New York Rangers.

New York - Brankář Petr Mrázek poprvé nastoupil v NHL za Philadelphii a při premiéře v novém týmu vychytal domácí vítězství 2:1 nad hokejisty Columbusu. Šestadvacetiletého rodáka z Ostravy překonal pouze Artěmij Panarin po rychlém protiútoku, dalších 19 střel český gólman zneškodnil a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu.

Philadelphia získala Mrázka v pondělí z Detroitu. V týmu Flyers má při dlouhodobých zraněních Briana Elliotta a Michala Neuvirtha převzít roli jedničky. V úterním duelu s Montrealem (3:2 v prodloužení) ještě Mrázek z lavičky kryl záda Alexi Lyonovi.

Mrázek přiznal, že byl celý den nervózní a nemohl se dočkat, až utkání začne. "Bylo to dlouhé. Připadalo mi, jako bychom hráli až od půlnoci. Těšil jsem se a jsem šťastný, že jsme získali oba body. Navíc proti diviznímu rivalovi. Ve třetí třetině jsme hráli dobře a zasloužili jsme si vyhrát," dodal český gólman.

Mrázek si připsal v úvodní dvacetiminutovce jen dva zákroky, první maskou a druhým skvěle zneškodnil lapačkou šanci Zachu Werenskému. "Byl vynikající," prohlásil trenér Philadelphie Dave Hakstol o Mrázkovi. "V první třetině neměl moc práce, ale soupeř před ním i tak vytvořil několik nebezpečných závarů a musel být pořád ve střehu. A když nás ve druhé třetině zatlačili, vytáhl půltucet excelentních zákroků a v pravou chvíli nás podržel. Prožil skvělý zápas," dodal.

Na Mrázka šlo v prostředním dějství 14 z celkových 20 střel a překonal ho jen Panarin, který se z přečíslení dva na jednoho trefil přesně nad vyrážečku a dostal v 33. minutě Columbus do vedení. Flyers však v závěrečné třetině skóre otočili, vyhráli čtvrtý zápas za sebou a získali v posledních deseti zápasech 18 z 20 možných bodů.

"Jakmile jsme vyrovnali, fanoušci začali šílet. Dostali jsme poté výhodu přesilové hry, které jsou důležitou součástí zápasů, a z ní rozhodli. Vyhrálo nám to dnes zápas," řekl Mrázek k obratu, který zařídili brankami Claude Giroux a Nolan Patrick. "Měl několik těžkých zásahů, i když v jeho podání vypadaly tak jednoduše. Jsme rádi i za něho, že tady začal výhrou," dodal Giroux.

Dva body za gól a asistenci si připsal Tomáš Plekanec, který pomohl Montrealu k vítězství 3:1 nad New York Rangers. Zkušený český útočník otevřel skóre v sedmé minutě, když po skvělém pasu Paula Byrona zakončil akci do prázdné branky. Přihrávku zaznamenal v závěru u gólu Philipa Danaulta, který trefil při power play z obranného pásma opuštěnou klec. Kladenský odchovanec si tím vylepšil bilanci v sezoně na 6+18.

Montreal si výhrou zvedl náladu po nepříjemných zprávách posledních dní. Před zápasem klub oznámil, že opora Carey Price je kvůli otřesu mozku mimo hru na neurčitou dobu. O den dříve se potvrdilo, že další lídr týmu Shea Weber už do této sezony nenaskočí. Canadiens měli navíc před utkáním šňůru šesti proher a poslední postupové místo do play off se jim vzdálilo na jedenáct bodů.

Vedle Mrázka si odbyl debut v novém působišti také Michal Kempný, kterého Washington získal z Chicaga. Český obránce strávil čtrnáct minut, jednou vystřelil a s týmem prohrál na ledě Floridy 2:3. V dresu Capitals ještě nenastoupil Jakub Jeřábek, kterého vedení klubu přivedlo z Montrealu. Za vítěze zůstal poosmé z posledních jedenácti utkání mezi náhradníky Radim Vrbata.

Florida otočila v závěrečných čtyřech minutách skóre z 1:2 a její hráči měli radost, že uspěli v emotivním zápase na počest 17 obětí střelby na střední škole v Parklandu. Před utkáním uctili jejich památku čtvrthodinovým ceremoniálem, během něhož měl na ledě proslov Roberto Luongo, který v postižené čtvrti na jihu Floridy žije.

Pekka Rinne je 34. gólmanem, který vychytal v NHL tři sta výher, a vyrovnal se v historickém pořadí Tomáši Vokounovi. Český brankář dosáhl na stejný počet vítězství v letech 1998 až 2013. Pětatřicetiletý Fin zneškodnil 33 střel San Jose, které podlehlo na ledě Nashvillu vysoko 1:7. V sestavě poražených se objevil Tomáš Hertl, jenž v minulých třech zápasech nehrál kvůli potížím v horní části těla, a Rinneho zaměstnal šesti pokusy.

David Pastrňák už není vlastníkem nejdelší bodové série této sezony. Překonal ho Taylor Hall, který sice nezabránil gólem prohře New Jersey 2:4 s Minnesotou, ale připsal si alespoň bod v posledních třinácti zápasech Devils.

Výsledky NHL:

Philadelphia - Columbus 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Branky: 43. Giroux, 50. Patrick - 33. Panarin. Střely na branku: 20:20. Mrázek odchytal za Philadelphii celý zápas, inkasoval jeden gól z 20 střel a úspěšnost zásahů měl 95 procent. Diváci: 19.727. Hvězdy zápasu: 1. Giroux, 2. Mrázek (oba Philadelphia), 3. Panarin (Columbus).

Montreal - NY Rangers 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Branky: 7. Plekanec, 24. Petry, 59. Danault (Plekanec) - 57. Hayes. Střely na branku: 41:32. Diváci: 21.302. Hvězdy zápasu: 1. Hudon, 2. Gallagher, 3. Niemi (všichni Montreal).

Toronto - NY Islanders 4:3 po sam. nájezdech (1:2, 0:0, 2:1 - 0:0)

Branky: 18. Marner, 42. Rielly, 57. Matthews, rozhodující sam. nájezd Bozak - 9. Pulock, 12. Barzal, 44. Eberle. Střely na branku: 31:35. Diváci: 18.856. Hvězdy zápasu: 1. Bozak (Toronto), 2. Barzal (NY Islanders), 3. Rielly (Toronto).

New Jersey - Minnesota 2:4 (1:0, 1:3, 0:1)

Branky: 11. Hall, 25. Noesen - 28. Reilly, 33. Eriksson Ek, 34. Stewart, 59. E. Staal. Střely na branku: 40:25. Diváci: 13.316. Hvězdy zápasu: 1. Stewart, 2. Eriksson Ek (oba Minnesota), 3. Hall (New Jersey).

Ottawa - Tampa Bay 3:4 (1:2, 0:2, 2:0)

Branky: 15. Dzingel, 49. Borowiecki, 58. Brassard - 10. T. Johnson, 17. Hedman, 24. Naměstnikov, 40. Point. Střely na branku: 36:24. Diváci: 16.204. Hvězdy zápasu: 1. Naměstnikov, 2. Gourde (oba Tampa Bay), 3. Borowiecki (Ottawa).

Detroit - Buffalo 2:3 v prodl. (0:1, 1:1, 1:0 - 0:1)

Branky: 24. Ericksson, 59. Abdelkader - 4. Ristolainen, 34. E. Kane, 65. Scandella. Střely na branku: 37:30. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Scandella (Buffalo), 2. Abdelkader (Detroit), 3. Ristolainen (Buffalo).

Florida - Washington 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

Branky: 5. Mamin, 57. Bjugstad, 60. Trocheck - 19. Eller, 30. Burakovsky. Střely na branku: 33:35. Diváci: 15.312. Hvězdy zápasu: 1. Trocheck, 2. Luongo, 3. Bjugstad (všichni Florida).

Nashville - San Jose 7:1 (2:0, 1:1, 4:0)

Branky: 2. Bonino, 20. Hartnell, 36. Fiala, 44. Arvidsson, 47. Johansen, 51. Ekholm, 58. Järnkrok - 29. Couture. Střely na branku: 46:34. Diváci: 17.354. Hvězdy zápasu: 1. Rinne, 2. Bonino, 3. Arvidsson (všichni Nashville).

Edmonton - Colorado 3:2 v prodl. (0:0, 2:1, 0:1 - 1:0)

Branky: 23. Draisaitl, 35. Kassian, 63. McDavid - 40. Girard, 41. C. Wilson. Střely na branku: 46:30. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Draisaitl (oba Edmonton), 3. Varlamov (Colorado).

Arizona - Calgary 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

Branky: 1. Stepan, 58. Connauton - 12. Bennett, 14. Gaudreau, 29. Monahan, 46. Jankowski, 52. Tkachuk. Střely na branku: 37:38. Diváci: 11.904. Hvězdy zápasu: 1. Gaudreau, 2. Monahan, 3. Bennett (všichni Calgary).

Los Angeles - Dallas 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Branky: 52. Seguin, 59. Radulov. Střely na branku: 18:28. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Lehtonen, 2. Seguin (oba Dallas), 3. Quick (Los Angeles).