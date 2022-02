Mrázek slaví výhru nad svým bývalým týmem Carolinou, Nečasova asistence jí nestačila

Brankář Petr Mrázek osmadvaceti zásahy pomohl hokejistům Toronta k domácí výhře 4:3 v prodloužení nad Carolinou, za kterou chytal v předchozích třech letech. Za poražené Hurricanes si připsal jednu asistenci Martin Nečas. Ve druhém pondělním utkání NHL porazila Ottawa 4:1 New Jersey.

Carolina do duelu v Torontu vstoupila lépe. Ve 14. minutě po souhře Nečase s Ianem Colem otevřel skóre Nino Niederreiter. Maple Leafs zápas otočili ve druhé části, kdy se dvakrát prosadil Auston Matthews. Americký kanonýr po přesilovkovém závaru v 37. minutě srovnal a 22 sekund před druhou pauzou poslal domácí poprvé do vedení. Přesnou ranou z osy hřiště překonal Frederika Andersena a vstřelil 31. gól v sezoně.

Hurricanes vyrovnali už po osmi sekundách třetí části, kdy Mrázka překonal Anthony DeAngelo. V 50. minutě se Carolina dostala zpět do vedení a znovu u toho byl DeAngelo, jehož nepříjemnou střelu na vyrážečku za českého brankáře dorazil Derek Stepan.

Vyrovnání přinesla nenápadná akce z 55. minuty. Andersen neudržel nahození obránce Timothyho Liljegrena a dojíždějící Mitchell Marner poslal zápas do prodloužení. Šestou výhru Toronta v řadě vystřelil v čase 62:51 druhým gólem v zápase Marner.

Kanadský útočník se střelecky prosadil v osmém zápase v řadě a drží nejdelší klubovou sérii od sezony 1983/84. "Byl to trochu bláznivý duel se spoustou zvratů. Chvilku vedl soupeř, pak zase my. Byla to bitva, kterou rozhodla tvrdá práce a morálka. Před zápasem jsme si řekli, že bychom chtěli natáhnout naši vítěznou sérii, a jsem rád, že jsme to dokázali," řekl Marner, který byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

Mrázek nastoupil proti Carolině poprvé od letního přesunu do Toronta. "Je vždycky trochu zvláštní čelit bývalému týmu, snažil jsem se na to ale nemyslet. Hodně lidí se mě na to ptalo, já se ale soustředil pouze na to, abych co nejvíce pomohl týmu," řekl Mrázek po šesté vychytané výhře v dresu Maple Leafs.

Ondřej Kaše a David Kämpf spolu nastoupili ve třetí útočné formaci Toronta a na ledě byli u jednoho inkasovaného gólu. Jeden záporný bod ve statistice plus/minus zaznamenal také Nečas, jenž odehrál bezmála dvacet minut a byl nejvytíženějším útočníkem hostů.

New Jersey na ledě Ottawy vedlo 1:0, ale zbytek zápasu patřil domácím. Senators porazili Devils i potřetí v sezoně. New Jersey prohrálo sedmý zápas za sebou a v tabulce Východní konference je na 14. místě před Ottawou už jen o bod.

"Je to pro nás frustrující, nikdo nechce být na místech, kde se nacházíme. Víme, že je to o nás a že nám nikdo jiný nepomůže," uvedl jediný střelec Devils Nico Hischier. "Když se nedaří, musí se tým semknout a hrát dvakrát obětavěji, to se nám ale nedaří," dodal třiadvacetiletý Švýcar.

Dvěma body za gól a asistenci pomohl Ottawě k obratu Nick Paul. Brankář Matt Murray se blýskl 32 zásahy a vyhrál pátý z posledních sedmi zápasů. "Dnes jsme vyhráli hlavně díky Murraymu. V prvních dvou třetinách jsme nehráli moc dobře, pustili jsme soupeře do spousty šancí, ale on to v brance zavřel. Jeho zákroky nás udržely ve hře," pochválil sedmadvacetiletého brankáře střelec vítězné branky Nick Holden.

Výsledky NHL:

Toronto - Carolina 4:3 v prodl. (0:1, 2:0, 1:2 - 1:0)

Branky: 37. a 40. Matthews, 55. a 63. Marner - 14. Niederreiter (Nečas), 41. A. DeAngelo, 50. Stepan. Střely na branku: 32:31. Mrázek odchytal za Toronto 62 minut a 38 vteřin, inkasoval tři branky z 31 střel a úspěšnost zásahů měl 90,3 procenta. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Marner, 2. Matthews (oba Toronto), 3. A. DeAngelo (Carolina).

Ottawa - New Jersey 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Branky: 17. N. Paul, 28. Holden, 29. Gaudette, 52. C. Brown - 12. N. Hischier. Střely na branku: 24:33. Diváci: 500 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. M. Murray, 2. N. Paul, 3. C. Brown (všichni Ottawa).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Florida 47 32 5 10 194:139 69 2. Tampa Bay 46 30 6 10 157:130 66 3. Toronto 43 30 3 10 157:115 63 4. Boston 43 26 3 14 131:120 55 5. Detroit 47 20 6 21 130:162 46 6. Buffalo 45 14 7 24 117:157 35 7. Ottawa 41 15 4 22 114:137 34 8. Montreal 44 8 7 29 99:172 23

Metropolitní divize:

1. Carolina 43 31 3 9 150:102 65 2. NY Rangers 47 30 4 13 145:122 64 3. Pittsburgh 46 27 8 11 154:124 62 4. Washington 47 25 9 13 152:130 59 5. Columbus 43 20 1 22 136:159 41 6. NY Islanders 39 16 6 17 93:105 38 7. Philadelphia 45 15 8 22 113:152 38 8. New Jersey 46 15 5 26 127:167 35

Západní konference:

Centrální divize:

1. Colorado 44 32 4 8 183:129 68 2. Nashville 46 28 4 14 144:125 60 3. Minnesota 41 28 3 10 161:120 59 4. St. Louis 44 26 5 13 153:121 57 5. Dallas 43 23 2 18 129:131 48 6. Winnipeg 42 18 7 17 120:128 43 7. Chicago 46 16 7 23 112:156 39 8. Arizona 45 11 4 30 99:169 26

Pacifická divize: