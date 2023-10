Palát mstil útok na hvězdu, Mrázek jako první v sezoně vychytal výhru nad Vegas

Hokejisté Chicaga připravili v NHL první porážku Vegas, i díky osmnácti zákrokům Petra Mrázka zvítězili na ledě obhájce Stanleyova poháru 4:3. Vítek Vaněček podpořil 23 zásahy výhru New Jersey 5:4 nad Buffalem. Jeho spoluhráč Ondřej Palát na sebe upozornil rolí mstitele a připsal si sedmnáct trestných minut.

Z českých gólmanů se v pátečním programu NHL neradoval z výhry jen Karel Vejmelka. Ačkoli s Arizonou vedl nad Los Angeles v deváté minutě už 4:1, tak Coyotes prohráli 4:5.

Filip Hronek asistoval u rozdílové branky Vancouveru, který doma roznesl St. Louis 5:0. Do sestavy poražených se podruhé za sebou nevešel Jakub Vrána.

Vegas přitom začal velmi dobře, v čase 3:52 vedl už 2:0. Mrázka překonali Pavel Dorofejev z rychlého protiútoku a William Karlsson tečí. Chicago se ale z šoku rychle vzpamatovalo a ještě v úvodní třetině smazalo manko brankami Ryana Donata a Connora Bedarda.

Na začátku třetí třetiny otočil skóre Taylor Raddysh, ale Shea Theodore vyrovnal v 52. minutě trefou z pravého kruhu. Zápas rozhodl Philipp Kurashev v přesilovce čtyři na tři.

Vaněček také brzy inkasoval. V sedmé minutě jej překonal z brejku JJ Peterka a ještě v úvodní třetině i Tage Thompson, který si položil českého gólmana kličkou na led a zasunul puk do prázdné branky. Efektním manévrem upravil na 2:1 pro Buffalo.

New Jersey otočilo na 3:2 a vedlo i 4:3, ale hosté vždy odpověděli. Rasmus Dahlin vyrovnal od modré čáry a z těžkého úhlu Vaněčka zaskočil Dylan Cozens. Zápas rozhodl v 55. minutě Erik Haula, který se v utkání trefil dvakrát.

Ondřej Palát potřetí v řadě nebodoval, do statistik se zapsal v 16. minutě jinak. Obránce Buffala Connor Clifton trefil při hitu kapitána New Jersey Nico Hischiera do tváře a srazil jej na led. Za zákrok jej rozhodčí vyloučili na pět minut plus do konce zápasu, švýcarský hráč z preventivních důvodů nenastoupil do třetí třetiny.

K celému incidentu měl nejblíže Palát, který se vrhl na Cliftona. I když vzduchem nelétaly pěsti a oba se jen zápasnicky drželi, tak dostali trest za bitku. Český hráč obdržel kromě toho i dvě minuty za vyprovokování rvačky a osobní trest. Celkově si tak připsal 17 trestných minut.

Connor Clifton receives a match penalty for this hit to the head on Nico Hischier. pic.twitter.com/Zu06XHvMi1 — Sportsnet (@Sportsnet) October 27, 2023

Vejmelka vstupoval do utkání s úspěšností 94,2 procenta a ve třech startech v sezoně od začátku zápasu inkasoval dohromady pět branek. Český gólman dlouho odolával tlaku Los Angeles, v zápase kryl 36 střel a s Arizonou držel vedení 4:1 až do 37. minuty. Při obratu jej dvakrát překonal od modré čáry Drew Doughty, který zápas rozhodl v čase 58:01.

NHL:

Vegas - Chicago 3:4 v prodl. (2:2, 0:0, 1:1 - 0:1)

Branky: 2. Dorofejev, 4. W. Karlsson, 52. Theodore - 14. Donato, 15. Bedard, 42. Raddysh, 63. Kurashev. Střely na branku: 21:24. Petr Mrázek odchytal za Chicago celé utkání, inkasoval tři branky z 21 střel a úspěšnost zásahů měl 85,7 procenta. Diváci: 18.338. Hvězdy zápasu: 1. Kurashev (Chicago), 2. W. Karlsson, 3. Theodore (oba Vegas).

New Jersey - Buffalo 5:4 (2:2, 1:1, 2:1)

Branky: 34. a 55. Haula, 8. Holtz, 17. Bratt, 43. J. Hughes - 7. Peterka, 16. Tage Thompson, 38. Dahlin, 53. Cozens. Střely na branku: 39:27. Vítek Vaněček odchytal za New Jersey celé utkání, inkasoval čtyři branky z 27 střel a úspěšnost zásahů měl 85,2 procenta. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Haula, 2. Bratt, 3. McLeod (všichni New Jersey).

Washington - Minnesota 3:2 po sam. nájezdech (2:1, 0:0, 0:1 - 0:0)

Branky: 10. Wilson, 18. D. Strome, rozhodující sam. nájezd Carlson - 3. Rossi, 42. Hartman. Střely na branku: 33:41. Diváci: 16.602. Hvězdy zápasu: 1. Kuemper (Washington), 2. M. Fleury (Minnesota), 3. Wilson (Washington).

Carolina - San Jose 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Branky: 7., 16. a 47. Teräväinen. Střely na branku: 40:20. Diváci: 18.700. Hvězdy zápasu: 1. Teräväinen, 2. Raanta, 3. Jarvis (všichni Carolina).

Vancouver - St. Louis 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Branky: 8. a 26. Q. Hughes (na první Hronek), 27. Di Giuseppe, 29. J.T. Miller, 47. Michejev. Střely na branku: 35:22. Diváci: 18.548. Hvězdy zápasu: 1. Q. Hughes, 2. Demko, 3. J.T. Miller (všichni Vancouver).

Arizona - Los Angeles 4:5 (4:1, 0:1, 0:3)

Branky: 1. Maccelli, 8. Moser, 9. McBain, 9. Durzi - 37. a 59. Doughty, 6. M. Anderson, 42. Byfield, 47. Kopitar. Střely na branku: 24:41. Karel Vejmelka odchytal za Arizonu celý zápas, inkasoval pět branek z 41 střel a úspěšnost zásahů měl 87,8 procenta. Diváci: 4600. Hvězdy zápasu: 1. Doughty, 2. Kopitar (oba Los Angeles), 3. Durzi (Arizona).