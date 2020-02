Kubalík oslavil premiérový hattrick v NHL. Pastrňák dal vítězný gól, Krejčí se porval

Útočník Dominik Kubalík vstřelil v NHL svůj premiérový hattrick. Všechny tři góly dal ve třetí třetině, ve které pomohl hokejistům Chicaga na ledě Tampy Bay k obratu z 0:2 na konečných 5:2.

Plzeňský rodák má na kontě 29 zásahů a tabulku střelců mezi nováčky soutěže vede už s desetibrankovým náskokem. Nejlepší střelec NHL David Pastrňák rozhodl svým 46. gólem v sezoně o výhře Bostonu 4:3 nad Dallasem.

Kubalík si před sezonou stanovil jako hlavní cíl probojovat se do základní sestavy Chicaga, ale postupně se dostal až do elitní formace a potvrzuje pověst kanonýra. Na ledě Tampy Bay nejdříve vyrovnal ve 46. minutě z dorážky vlastní střely, v přesilové hře poté zvýšil z pravého kruhu střelou bez přípravy na 4:2 a hattrick zkompletoval při hře bez brankáře.

"Před třetí třetinou jsme si říkali, že musíme střílet a být před brankou. Jsem rád, že jsme to otočili a že se mi povedlo dát tři góly," prohlásil Kubalík, který byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Je po Davidu Pastrňákovi a Jakubu Vránovi třetím českým hráčem, který nastřílel v této sezoně NHL hattrick.

Kubalík dal od 11. ledna pětkrát více než jeden gól. Hattrick měl na dosah už před měsícem a půl proti Anaheimu, kdy ale minul při power play prázdnou branku. "Měl jsem to v hlavě, nebudu lhát. Snažil jsem se vypálit nejrychleji (od útočné modré čáry), jak jen to šlo a jsem rád, že to tentokrát vyšlo. Cítím se úžasně je to něco mimořádného," uvedl.

V dresu Chicaga překonali ve své nováčkovské sezoně hranici 30 branek jen čtyři hráči. Kubalíka dělí od této mety už jen jedna trefa. Na otázku, v čem je tajemství jeho střeleckého úspěchu, odpověděl, že netuší.

"Ale taky bych to rád věděl," rozesmál se. "Jen se snažím dělat pořád to samé a chodím hodně před branku, protože tam leží góly. A mám štěstí," řekl Kubalík, který trumfl i Jaromíra Jágra. Ten dal ve své premiérové sezoně v NHL 27 gólů. Více branek nastříleli jako nováčci v NHL z českých hráčů jen Petr Klíma (32) a Petr Průcha (30).

Kubalíkův první gól…

Dominik Kubalik ties it up for Chicago! Blackhawks come back to tie it!#Blackhawks pic.twitter.com/9D8U777hR1 — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) February 28, 2020

…druhý…

Kubalik on the power play! Dominik Kubalik, second of the night! 4-2!#Blackhawks pic.twitter.com/URkq8J43jj — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) February 28, 2020

…a završení hattrricku:

Dominik Kubalik! That's a hatty! 29th goal of the season! Calder on the way?



🎩🎩🎩#Blackhawks pic.twitter.com/gp4JH5vfMA — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) February 28, 2020

Pastrňák si připsal rozdílový gól při vítězství Bostonu 4:3 nad Dallasem. Český útočník zakončil do prázdné branky krásnou souhru s Nickem Ritchiem a v úvodu třetí třetiny upravil skóre na 4:2. V čele tabulky střelců si udržel dvougólový náskok před Austonem Matthewsem, který pomohl Torontu brankou k výhře 5:3 na ledě Floridy.

Trefa Davida Pastrňáka:

🍝🍝🍝! David Pastrnak! The Bruins lead by 2 in the third!#NHLBruins pic.twitter.com/5ztYr6NMps — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) February 28, 2020

Premiéru v dresu Bostonu si odbyl Ondřej Kaše a nastupoval ve druhé formaci s Davidem Krejčím, který se v základní části NHL porval poprvé od sezony 2010/11. Český centr měl v pěstním souboji s Joem Pavelskim navrch a uštědřil mu několik ran, ale také si z bitky odnesl krvavý šrám na pravém prsteníčku.

Bitka Davida Krejčího:

OH MY GOD DAVID KREJCI CHUCKIN KNUCKS pic.twitter.com/BcHB3GWR6r — Marina Molnar (@mkmolnar) February 28, 2020

K jejich bitce došlo zhruba v polovině zápasu za stavu 1:1. "V našich soubojích zašel v té třetině několikrát příliš daleko, tak jsem se ho pokusil srovnat. Ale jinak proti němu nic nemám. Je to skvělý hráč," řekl Krejčí, během jehož trestu se Boston ujal vedení 3:1. "To bylo ohromné, když vidíte dva zkušené hráče, jak takhle bojují o úspěch týmu. Krejčí ho párkrát slušně trefil a nakoplo to diváky i nás. Pravděpodobně to byl klíčový moment zápasu," řekl Ritchie.

Boston zabral po dvou prohrách se skóre 5:14. "Strávili jsme hodně času rozborem u videa. Obrátili jsme list a chyby jsme napravili. Odehráli jsme těžký zápas proti kvalitnímu soupeři a je skvělé, že jsme vyhráli," dodal uvedl Krejčí.

Calgary se ujalo v Nashvillu v čase 59:17 vedení a zdálo se, že si David Rittich připíše třetí výhru v řadě. Domácí ale vyrovnali desetinu sekundy před koncem zásluhou Mikaela Granlunda. "Slyšel jsem sirénu a puk prošel do branky. Byl jsem nervózní, protože jsem neměl ponětí, zda jsme to stihli," uvedl Granlund, který také rozhodl v prodloužení o výhře Predators 4:3. Rittich kryl 34 střel.

Podívejte se na vyrovnání Nashvillu:

MIKAEL GRANLUND WITH .1 ON THE CLOCK! WHAT A GOAL! PREDATORS TIE IT UP!#Preds pic.twitter.com/Drqrl5tTA2 — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) February 28, 2020

Bobby Ryan ukázal, že nezapomněl střílet góly. Útočník Ottawy, který vynechal polovinu sezony a léčil se ze závislosti na alkoholu, ve svém druhém utkání po návratu zařídil hattrickem výhru 5:2 nad Vancouverem.

"Jen jsem doufal, že se někam posunu a budu se zlepšovat," komentoval Ryan, dvojka draftu 2005, svůj první hattrick po šesti letech. Filip Chlapík, který v předchozím utkání za Ottawu skóroval, byl poslán o den dříve zpět na farmu.

Obránce Filip Hronek schytal před deseti dny ránu pukem do obličeje a k dalšímu utkání nastoupil až ve čtvrtek. S Detroitem doma podlehl Minnesotě vysoko 1:7.

Výsledky NHL:

Tampa Bay - Chicago 2:5 (0:0, 1:0, 1:5)

Branky: 36. B. Point, 41. Kučerov - 46., 52. a 58. D. Kubalík, 45. Saad, 50. Koekkoek. Střely na branku: 38:27. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. D. Kubalík, 2. Crawford (oba Chicago), 3. B. Point (Tampa Bay).

Florida - Toronto 3:5 (3:3, 0:0, 0:2)

Branky: 3. Pysyk, 8. Hoffman, 13. Acciari - 4. Hyman, 18. K. Kapanen, 19. Matthews, 49. W. Nylander, 60. Holl. Střely na branku: 27:29. Diváci: 16.322. Hvězdy zápasu: 1. W. Nylander, 2. Matthews (oba Toronto), 3. Acciari (Florida).

Boston - Dallas 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)

Branky: 20. Ch. Coyle, 35. Marchand (Pastrňák), 37. N. Ritchie, 44. Pastrňák - 18. J. Klingberg, 42. Gurjanov, 58. Heiskanen. Střely na branku: 28:34. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. N. Ritchie, 2. Marchand, 3. Halák (všichni Boston).

Ottawa - Vancouver 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)

Branky: 8., 58. a 59. B. Ryan, 8. C. Brown, 41. Balcers - 40. J.T. Miller, 49. Toffoli. Střely na branku: 25:34. Diváci: 12.166. Hvězdy zápasu: 1. B. Ryan, 2. Högberg, 3. Tierney (všichni Ottawa).

Montreal - NY Rangers 2:5 (1:0, 1:1, 0:4)

Branky: 4. Domi, 38. Tatar - 56. a 59. R. Strome, 39. Di Giuseppe, 52. Zibanejad, 53. Fox. Střely na branku: 34:35. Diváci: 20.946. Hvězdy zápasu: 1. Fox (NY Rangers), 2. Tatar (Montreal), 3. Zibanejad (NY Rangers).

Detroit - Minnesota 1:7 (0:3, 1:3, 0:1)

Branky: 28. Mantha - 11. a 31. Dumba, 8. Hartman, 9. Donato, 33. Greenway, 39. Fiala, 50. E. Staal. Střely na branku: 26:26. Diváci: 17.663. Hvězdy zápasu: 1. Dumba, 2. Fiala, 3. Hartman (všichni Minnesota).

St. Louis - NY Islanders 3:2 v prodl. (1:2, 0:0, 1:0 - 1:0)

Branky: 20. B. Schenn, 59. Dunn, 64. Parayko - 9. Pageau, 17. Eberle. Střely na branku: 32:17. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Parayko, 2. B. Schenn, 3. Dunn (všichni St. Louis).

Nashville - Calgary 4:3 v prodl. (1:0, 0:2, 2:1 - 1:0)

Branky: 60. a 62. Mikael Granlund, 20. Sissons, 55. Josi - 21. R. Andersson, 24. Backlund, 60. Mangiapane. Střely na branku: 38:39. Rittich odchytal za Calgary celé utkání, inkasoval čtyři branky z 38 střel a úspěšnost zásahů měl 89,47 procent. Diváci: 17.350. Hvězdy zápasu: 1. Mikael Granlund, 2. Saros, 3. Sissons (všichni Nashville).

Winnipeg - Washington 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Branky: 7. Kulikov, 48. Connor, 59. Scheifele. Střely na branku: 32:34. Diváci: 15.325. Hvězdy zápasu: 1. Hellebuyck, 2. Scheifele, 3. Kulikov (všichni Winnipeg).

San Jose - New Jersey 3:2 v prodl. (0:2, 2:0, 0:0 - 1:0)

Branky: 23. Ferraro, 36. Sörensen, 61. Couture - 12. Zajac, 16. N. Gusev. Střely na branku: 30:24. Diváci: 16.913. Hvězdy zápasu: 1. Couture, 2. Sörensen, 3. J. Thornton (všichni San Jose).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 65 40 12 13 214:167 92 2. Tampa Bay 64 40 5 19 226:180 85 3. Toronto 65 34 8 23 229:216 76 4. Florida 64 33 6 25 222:218 72 5. Montreal 66 29 9 28 199:204 67 6. Buffalo 63 29 8 26 184:196 66 7. Ottawa 65 22 12 31 174:221 56 8. Detroit 66 15 4 47 132:251 34

Metropolitní divize:

1. Washington 64 39 6 19 222:196 84 2. Pittsburgh 62 37 6 19 202:170 80 3. Philadelphia 63 36 7 20 210:185 79 4. NY Islanders 63 35 8 20 181:171 78 5. Columbus 65 31 14 20 170:171 76 6. Carolina 62 35 4 23 202:176 74 7. NY Rangers 63 35 4 24 212:193 74 8. New Jersey 63 25 11 27 173:214 61

Západní konference:

Centrální divize:

1. St. Louis 65 38 10 17 209:181 86 2. Colorado 62 37 7 18 215:168 81 3. Dallas 64 37 6 21 174:164 80 4. Nashville 63 32 8 23 202:201 72 5. Winnipeg 66 33 6 27 199:195 72 6. Minnesota 63 31 7 25 198:202 69 7. Chicago 64 28 8 28 192:205 64

Pacifická divize: