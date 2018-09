Řekni si o výměnu! Krejčí čelil hrubým zprávám od fanoušků Bruins. Kvůli Tavaresovi

před 1 hodinou

Krejčí musel přes léto číst zvěsti o své výměně či nepříjemné zprávy od fanoušků. V Bostonu nakonec zůstal a možná bude hrát vedle Pastrňáka.

Praha - Nechat pospolu formaci, kterou někteří považují za nejlepší na světě, nebo ji rozbít? V hokejovém Bostonu řeší krátce před přípravným kempem svízelnou ofenzivní tajenku.

Trio Brad Marchand - Patrice Bergeron - David Pastrňák v uplynulé sezoně NHL deprimovalo soupeřovy beky. Když ale umlklo, další tahouni se nenašli. David Krejčí neměl ve druhé lajně stálé parťáky, neboť často zaučoval nováčky. Změnu měl přinést Rick Nash, jenže prodělal otřes mozku a možná nadobro ukončí kariéru. Jiný střelec Ilja Kovalčuk na vábení od Bostonu neslyšel.

Budování druhého silného útoku tudíž dostalo trhliny.

Co dál? Nalevo od Krejčího zřejmě zůstane mladík Jake DeBrusk. Kdo obsadí pravou stranu, zatím nikdo neví. Šanci mají nezkušení jinoši Anders Bjork nebo Ryan Donato. Svůdnější variantou je přesunutí Pastrňáka.

Že spojení dvou Davidů může fungovat, ukázalo poslední mistrovství světa. "Já každopádně budu hrát s kýmkoliv, koho mi na křídlo dají. Vy novináři o tom asi přemýšlíte víc," prohlásil nedávno Krejčí. Pak přeci jen dodal: "Samozřejmě by bylo pěkné s někým zůstat po celou sezonu."

Pastrňák ví, že vedle Krejčího by si musel zvyknout na trochu jiný herní styl: "Kluci v první lajně rádi jezdí nahoru dolů, David rád hraje o něco pomaleji. Líbí se mu, když si může podržet puk. Je rozvážný. Oba styly mi sedí."

Ofenzivní škatulata První dvě formace Bruins by po rozložení sil mohly vypadat následovně: Marchand - Bergeron - Bjork/Donato/Heinen

DeBrusk - Krejčí - Pastrňák

I když Krejčí na ledě tíhne k rozvážnosti, v žádném případě nechce být pomalý. Proto si před létem vytyčil jasný cíl - zrychlit. "Liga se mění, už v ní není tolik velkých a těžkých chlapů," řekl 32letý centr. "Všichni jsou strašně mladí, malí a rychlí, takže jim chci stačit. Vždycky jsem cítil, že jsem dost slušný bruslař, který umí přejet s pukem střední pásmo. Ale pracuju na tom, abych měl při tomhle přechodu ještě větší rychlost."

Český šikula měl během pauzy také netréninkové starosti. Jakmile se koncem června blížilo otevření trhu, přibývalo informací, že o služby centra Johna Tavarese má zájem i Boston.

Prezident klubu Cam Neely a generální manažer Don Sweeney osobně vábili zručného Kanaďana až v Los Angeles. Krejčí neměl od svých šéfů ani od agenta žádné zprávy, ale věděl, že po příchodu Tavarese by spadl do třetí lajny, případně by byl tlačený do odchodu (i kvůli sedmimilionovému platu). S výměnou by každopádně musel souhlasit, protože ještě na rok má smlouvě klauzuli o nevyměnitelnosti v plném rozsahu.

Když fanoušci Bostonu zjistili, že je příchod megahvězdy reálný, někteří z nich začali Krejčímu na Instagramu psát, aby od klauzule ustoupil. Došlo i na vulgarity.

"Snažil jsem se dění kolem otevření trhu nevnímat, ale moc to nešlo," svěřil se Krejčí stanici NBC. "Dostával jsem ne úplně pěkné zprávy, abych kvůli Tavaresovi požádal o výměnu. Někteří mi psali slušně, ale jiní zrovna slušní nebyli."

Český centr má na populární sociální síti přes 44 tisíc sledujících: "Mám hodně fanoušků, což je skvělé. Řekl bych, že je dost běžné, když vám lidé píšou: 'Paráda, paráda, skvělá práce.' Oceníte to. Negativní komentáře vám bohužel dost utkvějí v hlavě."

Muž, jenž v minulé základní části získal 44 bodů z 64 zápasů, se každopádně nezlobí na vedení Bruins, že Tavarese oslovilo: "Hokej je byznys. Musíte udělat cokoliv, abyste svůj tým vylepšili."

Nadále platí, že Krejčí se nikam stěhovat nechce. Smlouva mu skončí až za tři roky. "Jsem pořád mladý a cítím, že mám před sebou jedny ze svých nejlepších sezon," vykládá. "Možná už nenasbírám 70 nebo 80 bodů, ale jako kompletní hráč můžu pomáhat v růstu těm mladším."