Kraken do Seattlu nepatří. Nejhorší jméno v historii, kritizují nový klub NHL

Hokejový Seattle vypustil Krakena. Očekávané jméno nového klubu NHL přijala hokejová komunita poměrně vlídně, o čemž svědčí i prodeje fanouškovských předmětů. Některá zámořská média však rozhodnutí klubu kritizují.

Že z nepřeberného množství návrhů nakonec vyhrál název Kraken, není až tak překvapivé. Hokejoví fanoušci ze Seattlu po něm často volali. Například podle ankety deníku The News Tribune si ho přálo 40 procent lidí. Následovaly varianty Sockeyes (27 procent hlasů), Totems (21) a Metropolitans (12). Další ankety vyšly podobně.

"Odvážné," reagoval na odhalení klubové identity novinář Larry Stone z deníku The Seattle Times. "Vedení odmítlo sázku na jistotu, což by byly názvy jako Steelheads, Sockeyes nebo Metropolitans."

"To ale neznamená, že se mi jméno Kraken musí líbit. Vlastně mi připadá hloupé," pokračoval Stone. "V Seattlu jsem nikdy nikoho neslyšel mluvit o Krakenovi, dokud nepřišla NHL. S tímhle regionem nemá nic společného," dodal a objasnil, že bájná mořská příšera je spojovaná se Skandinávií.

Stejně argumentovali kritici ze stanice ESPN.

"Kraken? Když jsem se o tom dozvěděl, hned mi problesklo hlavou: Tohle je nejhloupější věc, kterou jsem kdy slyšel," spustil komentátor Michael Wilbon. "Probíral jsem si pak názvy všech týmů NHL, NBA, MLB a NFL. Žádný není tak špatný. Mohli si zvolit něco, co je stěžejní pro severozápad."

"Ano, tohle jméno je děsné," přidal se moderátor Tony Kornheiser, načež Seattlu, sídlícímu ve státě Washington, vzkázal: "V lize nebudete ještě rok, tak máte šanci se téhle hloupé přezdívky zbavit."

"Ach, ti lidé z marketingu, Tony…," povzdechl si Wilbon.

Kritici nejčastěji argumentují tím, že Kraken nemá se západním pobřežím Spojených států co do činění. "Když už se musíte jmenovat podle mořského tvora, tak raději Sockeyes (druh lososa, pozn. red.)," navrhují.

Názvy Totems a Metropolitans jsou zase spojené s historií hokeje ve Seattlu. Ten první ovšem čerpá z kultury původních obyvatel (nejen) Severní Ameriky, což by v současné společenské atmosféře v USA mohlo vyvolat ještě větší kontroverze než Kraken.

"Prostě to řeknu - tohle jméno se mi nelíbí," zhodnotil reportér ESPN Brady Henderson identitu podle mořské příšery.

"Seattle Sockeyes by byli perfektní. Zní to dobře. Cítím v tom hokej. Je to spojené s regionem. A jen se podívejte na lososa nerku! Neříkejte, že tenhle vzhled by nedal základ úžasným klubovým barvám."

Seattle u jména Kraken vsadil na odstíny modré a červenou, jak jde vidět na domácím dresu:

I v ESPN však Kraken našel zastání. "Děláte si srandu? Tohle je jméno, které jsme všichni chtěli," prohlásil redaktor Arda Ocal. "A když říkám 'my', myslím internet. Vždycky bychom měli dát na internet. Ale vážně - je to perfektní název pro tuhle generaci hokejových fanoušků."

Prodeje dávají Ocalovi za pravdu.

První den po zveřejnění své klubové identity prodal Seattle o 50 procent více fanouškových předmětů než Las Vegas před čtyřmi roky. A jak ukazují různé ankety, lidem se název Kraken vesměs líbí.

Dalším milníkem 32. klubu NHL bude až červen 2021, kdy startuje rozšiřovací draft, v němž Seattle sebere nechráněné hráče ostatním týmům. Pár měsíců nato ostartuje svou první sezonu. Zamíří do Pacifické divize, z níž vypadne Arizona, která se přesune do té Centrální.