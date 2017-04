Kaše už o Stanley Cup nebojuje, Anaheim ho poslal na farmu do San Diega

před 1 hodinou

Útočník Ondřej Kaše si o Stanley Cup v Anaheimu nezahraje. Po deseti dnech se vrací na farmu do San Diega.

Anaheim - Český hokejový útočník Ondřej Kaše putoval po deseti dnech z Anaheimu zpátky na farmu do San Diega do nižší AHL. Jednadvacetiletý odchovanec Kadaně nastoupil za Gulls hned v sobotním posledním utkání základní části AHL a přispěl k domácímu vítězství nad Ontariem 5:3 gólem a asistencí. Se stejným klubem bude San Diego bojovat i v play off AHL.

Kaše ve čtvrtečním úvodním utkání 1. kola play off NHL při vítězství nad Calgary 3:2 nastoupil za Anaheim v základní sestavě a byl to pro něj debut v bojích o Stanleyův pohár. V sobotu, když Ducks doma po shodné výhře 3:2 zvýšili vedení v sérii na 2:0, jej ve třetí formaci nahradil Nick Ritchie. Ten se zařadil do sestavy po odpykaní dvouzápasového trestu za faul na českého obránce Michala Rozsívala z Chicaga.

Kaše v tomto ročníku v NHL debutoval a v základní části si připsal v 53 zápasech 15 bodů za pět branek a 10 asistencí. V AHL zaznamenal ve 14 duelech 12 bodů (6+6). Anaheim jej draftoval v roce 2014 v sedmém kole na 205. pozici.

