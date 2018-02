Frk zařídil obě branky Detroitu, nakonec se ale radovali bostonští Davidové

AKTUALIZOVÁNO před 3 hodinami

David Pastrňák proti Detroitu už podeváté v řadě, gól a asistence Martina Frka Red Wings nestačily ani k bodu. Zazářil také Ondřej Kaše.

New York - Hokejový útočník Ondřej Kaše vstřelil v úterním utkání NHL gól a na další přihrál v prodloužení, čímž pomohl Anaheimu k výhře 4:3 na ledě Buffala. Stejnou bilanci si připsal i Martin Frk, který ale s Detroitem podlehl Bostonu 2:3. V dresu vítězů skóroval David Krejčí a David Pastrňák díky asistenci bodoval podeváté v řadě.

Kaše vyrovnal v poslední minutě druhé části z dorážky na 2:2 a rychle tím odpověděl na vedoucí zásah Buffala. Anaheim ve třetí třetině překlopil vedení na svou stranu, když si Ryan O'Reilly vstřelil vlastní gól. "Zahrál jsem to hloupě. Chtěl jsem puk odpálit do rohu, ale na té straně stálo hodně hráčů, tak jsem se rozhodl ho hodit za branku a skončilo to v síti. Musím být opatrnější," řekl útočník Buffala.

O'Reilly tento nešťastný zásah v závěru třetí třetiny odčinil, 15 sekund před koncem skóroval i na opačné straně a vynutil si prodloužení. V něm Kaše zaznamenal druhý bod, když přihrál puk na útočnou modrou čáru Adamu Henriquemu, který se prosadil ranou z mezikruží. "Nikdy se nevzdává. Připomíná králíčka Energizera, který našemu týmu neustále dodává šťávu," ocenil trenér Anaheimu Randy Carlyle českého útočníka.

Frk otevřel skóre v úvodu druhé třetiny v přesilové hře, ve které zamířil přesně z levého kruhu k tyči. Český útočník skóroval poprvé od 20. prosince, jeho gólový půst trval 18 utkání. "Doufal jsem, že to brzy prolomím. Pomůže mí to, cítím se rozhodně lépe. Ale mrzí mě, že to týmu nepomohlo k výhře," uvedl Frk, vyhlášený třetí hvězdou zápasu.

Obrat Bostonu režírovali ještě v prostřední části během 126 sekund čeští hráči. Pastrňák mohl střílet, ale ještě vylepšil pozici pro Seana Kuralyho, který vyrovnal. Havířovský rodák tím prodloužil bodovou sérii, ve které si připsal čtyři branky a sedm asistencí. Zároveň šlo o jubilejní padesátý Pastrňákův bod v sezoně, v produktivitě NHL je jedenadvacetiletý český útočník na 25. místě.

Druhý gól přidal Krejčí, ke kterému se při závaru před brankou odrazil puk a český útočník propálil vše, co mu stálo v cestě. Boston pak získal dvoubrankový náskok trefou Dantona Heinena, Detroit snížil v předposlední minutě, když Frkovu střelu gólman Tuukka Rask neudržel a Frans Nielsen pohodlně dorazil puk do odkryté branky.

Dva body za asistence si připsal Pavel Zacha, který ale s New Jersey prohrál v Ottawě 3:5. Spoluhráči ocenili zejména okamžik, kdy český útočník našel bekhendovou přihrávkou od zadního mantinelu před brankou Kylea Palmieriho.

Nic podstatného už neřešila trefa Dmitrije Jaškina, který pátým gólem v sezoně zkorigoval porážku St. Louis s Minnesotou na konečných 2:6. Český útočník se prosadil zblízka a skóroval poprvé od 9. prosince. Od té doby si v 19 zápasech připsal jen jednu asistenci.

Jakub Voráček přispěl jednou přihrávkou k výhře Philadelphie 2:1 v prodloužení na ledě Caroliny. Kladenský odchovanec, který je s 62 body čtvrtý v produktivitě soutěže, asistoval u vyrovnávací trefy. Výhru pak Flyers zajistil čtyři sekundy před koncem prodloužení Jordan Weal.

Výsledky NHL:

Buffalo - Anaheim 3:4 v prodl. (1:0, 1:2, 1:1 - 0:1)

Branky: 4. Girgensons, 38. Eichel, 60. O'Reilly - 21. Rakell, 40. O. Kaše, 52. Perry, 62. Henrique (O. Kaše). Střely na branku: 33:33. Diváci: 16.788. Hvězdy zápasu: 1. Henrique (Anaheim), 2. Eichel (Buffalo), 3. Rakell (Anaheim).

Pittsburgh - Vegas 5:4 (0:1, 3:1, 2:2)

Branky: 32. Reaves, 38. Cole, 39. Guentzel, 44. Malkin, 47. Kessel - 3. W. Karlsson, 27. J. Neal, 47. Carpenter, 53. Marchessault. Střely na branku: 38:25. Diváci: 18.644. Hvězdy zápasu: 1. Malkin, 2. Crosby (oba Pittsburgh), 3. Fleury (Vegas).

Carolina - Philadelphia 1:2 v prodl. (1:0, 0:1, 0:0 - 0:1)

Branky: 16. E. Lindholm - 37. Simmonds (Voráček), 65. Weal. Střely na branku: 28:30. Diváci: 11.585. Hvězdy zápasu: 1. Weal (Philadelphia), 2. Ward, 3. E. Lindholm (oba Carolina).

Columbus - Washington 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Branky: 2. Savard, 54. Dubinsky - 5. Carlson, 25. T. Wilson, 60. Bäckström. Střely na branku: 39:25. Diváci: 16.419. Hvězdy zápasu: 1. Holtby, 2. Bäckström (oba Washington), 3. Savard (Columbus).

Ottawa - New Jersey 5:3 (3:1, 2:1, 0:1)

Branky: 14. Hoffman, 15. DiDomenico, 19. Duchene, 29. C. White, 40. Z. Smith - 2. Zajac, 31. Hall (Zacha), 46. Palmieri (Zacha). Střely na branku: 32:33. Diváci: 13.991. Hvězdy zápasu: 1. Duchene, 2. Hoffman (oba Ottawa), 3. Palmieri (New Jersey).

Detroit - Boston 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Branky: 23. Frk, 59. Nielsen (Frk) - 33. Kuraly (Pastrňák), 35. Krejčí, 49. Heinen. Střely na branku: 28:31. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Heinen, 2. McQuaid (oba Boston), 3. Frk (Detroit).

Florida - Vancouver 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Branky: 37. a 60. Barkov, 17. J. McGinn - 32. Markus Granlund. Střely na branku: 40:27. Diváci: 10.758. Hvězdy zápasu: 1. Barkov, 2. Sateri (oba Florida), 3. Markström (Vancouver).

St. Louis - Minnesota 2:6 (1:3, 0:2, 1:1)

Branky: 1. Schwartz, 53. Jaškin - 3. Niederreiter, 17. M. Foligno, 19. Koivu, 30. Zucker, 37. Dumba, 46. E. Staal. Střely na branku: 37:20. Diváci: 17.821. Hvězdy zápasu: 1. Parise, 2. Zucker, 3. E. Staal (všichni Minnesota).

Winnipeg - Arizona 4:3 (3:2, 1:0, 0:1)

Branky: 1. Roslovic, 8. Byfuglien, 15. Petan, 23. Kulikov - 5. Connauton, 18. Dvorak, 41. Stepan. Střely na branku: 23:24. Diváci: 15.321. Hvězdy zápasu: 1. Byfuglien, 2. Roslovic (oba Winnipeg), 3. Dvorak (Arizona).

Chicago - Calgary 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Branky: 4. DeBrincat, 60. P. Kane - 22. Hamilton, 57. Michael Stone, 59. Monahan. Střely na branku: 36:23. Diváci: 21.480. Hvězdy zápasu: 1. M. Smith, 2. Michael Stone (oba Calgary), 3. DeBrincat (Chicago).

Colorado - San Jose 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Branky: 23. Bourque, 25. Jost, 60. Compher - 34. J. Ward. Střely na branku: 20:39. Diváci: 13.349. Hvězdy zápasu: 1. Bernier, 2. Jost, 3. Zadorov (všichni Colorado).