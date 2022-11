Kämpf asistoval u výhry Toronta, Pittsburgh prohrál pošesté v řadě

Český hokejový útočník David Kämpf asistencí pomohl Torontu k výhře 5:2 nad Philadelphií. Útočník Flyers Lukáš Sedlák se v zápase neprosadil. Ve druhém středečním duelu NHL Pittsburgh s Janem Ruttou v sestavě podlehl Buffalu 3:6.

Do utkání v Torontu lépe vstoupili hokejisté Philadelphie. Ve 14. minutě se prosadil Joel Farabee a poslal Flyers do vedení. Maple Leafs však ještě do konce první třetiny srovnali. Dvěma góly v rozmezí dvou minut se o to postarali Auston Matthews a John Tavares.

Vítězný gól vstřelil v úvodu třetí části Zach Aston-Reese, jenž zakončil akci, do které se zapojil i Kämpf. Český útočník bodoval ve třetím z posledních čtyř zápasů a zaznamenal pátý bod v sezoně.

Owen Tippett v dalším průběhu zápasu snížil na 2:3, výhru Toronta ale dvěma góly pojistil kapitán Tavares, jenž vstřelil 11. hattrick v NHL. "Je to příjemný pocit, čekal jsem na něj docela dlouho," řekl Tavares, který zaznamenal tři branky v jednom utkání poprvé od března 2019. "Každý hattrick je týmová práce, na které se podílí několik spoluhráčů. Já jsem byl jen odměněn góly," dodal kapitán Maple Leafs.

Hokejisté Toronta ukončili čtyřzápasové čekání na výhru a v tabulce Východní konference se posunuli na desátou příčku. Flyers po prohře zůstávají devátí. Jejich trenér John Tortorella byk zklamaný z přístupu některých svých svěřenců. "Mám pocit, že hráči dnes do zápasu nedali všechno, a to mě mrzí více než výsledek," řekl. "Jako tým nás stále čeká hodně práce. Abychom byli konkurenceschopní, musíme se ještě pořádně sehrát, to je ale práce nás trenérů," dodal.

Do druhého zápasu během 24 hodin nastoupili hokejisté Pittsburghu. Po úterní domácí prohře s Bostonem 5:6 v prodloužení neuspěli ani v Buffalu, kde podlehli místním Sabres 3:6. Buffalo využilo nabitého programu Penguins a o výhře rozhodlo ve třetí části, kterou vyhrálo jednoznačně 5:1.

Ještě na začátku poslední dvacetiminutovky výhře Sabres nic nenasvědčovalo. Hned po osmi sekundách ujel domácí obraně Jake Guentzel a zvýšil na 3:1 pro Penguins. Ve zbytku zápasu ale hosté naprosto vypadli ze hry, Sabres v rozmezí necelých osmi minut nasázeli tři branky a otočili skóre na 4:3. Dvě trefy domácí přidali v závěru, kdy využili risku Penguins bez brankáře.

Sabres vyhráli potřetí za sebou a ve Východní konferenci poskočili na druhou příčku. Tým, který čeká na postup do play off od sezony 2010/2011, tak zatím patří k nejpříjemnějším překvapením nového ročníku.

Naopak Penguins se trápí. Prohráli pošesté v řadě a aktuálně drží nejdelší sérii neúspěchů v celé NHL. K jejímu přerušení nepřispěl ani obránce Rutta, jenž odehrál 16 a půl minuty a zaznamenal jeden kladný bod ve statistice plus/minus.

Výsledky NHL:

Buffalo - Pittsburgh 6:3 (0:1, 1:1, 5:1)

Branky: 47. a 60. Olofsson, 39. Peterka, 44. Ta. Thompson, 51. Tuch, 59. Okposo - 7. Zucker, 26. Archibald, 41. Guentzel. Střely na branku: 32:21. Diváci: 12.201. Hvězdy zápasu: 1. Ta. Thompson, 2. Tuch, 3. O. Power (všichni Buffalo).

Toronto - Philadelphia 5:2 (2:1, 0:0, 3:1)

Branky: 19., 53. a 56. Tavares, 17. Matthews, 43. Aston-Reese (Kämpf) - 14. Farabee, 48. Tippett. Střely na branku: 44:25. Diváci: 18.437. Hvězdy zápasu: 1. Tavares, 2. Matthews, 3. Rielly (všichni Toronto).

Tabulky:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 10 9 0 1 45:26 18 2. Buffalo 10 7 0 3 43:28 14 3. Tampa Bay 10 6 0 4 32:31 12 4. Toronto 11 5 2 4 32:32 12 5. Florida 10 5 1 4 30:31 11 6. Montreal 10 5 0 5 28:31 10 7. Detroit 9 4 2 3 28:32 10 8. Ottawa 9 4 0 5 33:31 8

Metropolitní divize:

1. New Jersey 10 7 0 3 36:25 14 2. NY Rangers 11 6 2 3 32:31 14 3. Carolina 9 6 1 2 29:25 13 4. NY Islanders 10 6 0 4 36:25 12 5. Washington 11 5 2 4 32:32 12 6. Philadelphia 10 5 2 3 26:27 12 7. Pittsburgh 11 4 2 5 40:41 10 8. Columbus 10 3 0 7 26:44 6

Západní konference:

Centrální divize:

1. Dallas 10 6 1 3 33:23 13 2. Winnipeg 9 5 1 3 26:25 11 3. Minnesota 10 5 1 4 35:36 11 4. Chicago 10 4 2 4 32:34 10 5. Colorado 9 4 1 4 29:27 9 6. Arizona 9 3 1 5 26:36 7 Nashville 10 3 1 6 26:36 7 8. St. Louis 8 3 0 5 19:30 6

Pacifická divize: