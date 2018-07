Kempný slaví se Stanley Cupem: Nečekal jsem, že přijde tolik lidí. Bylo to šílené

před 1 hodinou

Po Kempném převezme stříbrný pohár Jakub Vrána.

Brno - Po polední první části v Hodoníně zavítal v podvečer hokejista Michal Kempný se Stanleyovým pohárem do Brna, kde jej přivítalo v DRFG Aréně přes dva a půl tisíce diváků. Brno považuje Kempný za svůj druhý domov, neboť právě z extraligové Komety vedla jeho cesta do Avangardu Omsk a následně v NHL přes Chicago do Washingtonu, v jehož dresu získal nejcennější trofej.

"K poháru se chovám s respektem. Vážím si ho a chráním jako oko v hlavě. I když jsem se s ním už dost natahal. Mám to místo posilovny, váží patnáct kilo," řekl Kempný na krátké tiskové konferenci.

Hokejová sláva v Brně začala přesně úderem 17. hodiny, kdy napochodovali na pódium uprostřed hokejové plochy bubeníci. Po jejich krátkém vystoupení pořadatelé promítli na kostce ve stručném životopisu fotografie Kempného od novorozeněte až po jeho hokejová léta. Poté úspěšný brněnský hokejista za doprovodu televizních kamer prošel s pohárem špalírem diváků na pódium.

Na první otázku moderátora, kdy naposledy hrál v brněnské hale hokej, pohotově odpověděl, že loni v létě při rozlučce Martina Havláta. Ale na poslední extraligový zápas si už vzpomínal obtížněji. "Bylo to asi před čtyřmi lety v play off s Litvínovem," uvedl nakonec Kempný.

S hokejem začínal v osmi letech v Břeclavi, kam musel dojíždět z rodného Hodonína, neboť na tamním zimním stadionu byla tehdy vietnamská tržnice. V Brně debutoval v sezoně 2008/09.

"V první sezoně v Brně jsem byl ještě mladý žolík, který pendloval mezi extraligou a první ligou. Jeden rok jsem hrál také v Praze ve Slavii. Po návratu do Brna jsem zde strávil dva báječné roky, které jsem si užil s vynikající hráčskou partou v šatně. Na Brno vzpomínám s velkou láskou. Rád bych se sem jednou vrátil. Ale nevím, kam mě kroky povedou," řekl.

Přiznal, že teprve při oslavě s pohárem jej pohltily emoce po životním úspěchu. "Začínám si všechno uvědomovat až teď. V okamžicích, kdy jsem dnes navštívil Hodonín a následně Brno. Při zvednutí trofeje nad hlavu se mi promítl celý hokejový život. Oslavu v Hodoníně jsem si moc užil. Bylo to trošku šílené. Nečekal jsem, že přijde tolik lidí. Na některé se bohužel nedostalo," ohlédl se ještě Kempný za první částí oslav.

Přiznal, že už v pondělí večer pil s přáteli z poháru víno. A očekává, že to bude podobné i při dnešním večeru. "Mám pozvané hosty na party. Věřím, že si oslavu užijeme," nastínil plány na poslední večer s cennou trofejí, kterou o půlnoci odevzdá a převezme ji Jakub Vrána.