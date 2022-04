Výkon čtvrtstoletí. Jágrův "žák" připomněl svého mistra, teď může i vydělávat jako on

Jaromír Jágr o něm kdysi prohlásil, že může každoročně vyhrávat produktivitu hokejové NHL. Teď se k tomu Johnny Gaudreau z Calgary skutečně přiblížil. I díky tomu, že při hře pět na pět září nejvíc za posledních 26 let a navazuje právě na českou osmašedesátku.

V úterý si Gaudreau připsal 85. bod při rovnovážném počtu hráčů na ledě, což je nejlepší výkon od sezony 1995/96, kdy Jágr takto nastřádal 95 bodů.

Gaudreauovi letos nikdo nekonkuruje. Druhý Auston Matthews bodoval mimo přesilovku a oslabení 74krát, Connor McDavid, považovaný aktuálně za nejlepšího hokejistu planety, "jen" 71krát.

"Dokázal jsem to díky spoluhráčům, to je jasné. Sami tohle nezvládnete," zlehčoval Gaudreau svůj úspěch. V lajně nastupuje s Matthewem Tkachukem a Eliasem Lindholmem. Klape jim to náramně. Všichni nastříleli kolem 40 gólů.

Celkově nejproduktivnější je ale drobný šikula Gaudreau, který v 77 zápasech posbíral 108 bodů (38+70). Poprvé v kariéře tak překonal magickou stovku.

Jágra to nejspíš nepřekvapuje. Když v Calgary, kde zakončil zámořskou kariéru, Gaudreaua poznal, pěl na něj ódy. "Má úžasné nadání, je jen na něm, jak ho využije. S takovým talentem může každoročně vyhrávat ligovou produktivitu," líčila tehdy legenda.

Gaudreau byl z Jágra nejdřív nervózní, podle svých slov s ním kvůli tomu ani nemohl mluvit. To skončilo, když se sešli v elitní lajně. Později na českého veterána rád vzpomínal. "Nahrál jsem mu na jeho poslední gól v Calgary, to už mi nikdo neodpáře. Je to hezká památka," usmíval se americký křídelník.

V sezoně, kdy osobně poznal Jágra, poprvé sbíral víc než bod na zápas. O rok později, už bez českého mentora, pak s 99 body skončil v produktivitě NHL osmý.

Teď má poprvé šanci ji vyhrát, byť hlavním favoritem není. V základní části odehraje ještě pět zápasů a ze třetí příčky ztrácí na vedoucího McDavida z Edmontonu pět bodů a na druhého Jonathana Huberdeaua z Floridy tři body.

V bodech ze hry pět na pět však Gaudreau kraluje. Stejně jako v hodnocení +/-, kde udivuje 60 plusovými body. Lepší výkon naposledy předvedl Wayne Gretzky před 35 lety.

Calgary i díky Gaudreauovi vede Pacifickou divizi a v play off může dojít daleko. Také ale trne. Muži přezdívanému "Johnny Hockey" totiž v létě končí smlouva s roční gáží 6,75 milionu dolarů.

"Chceme ho udržet. Pohneme nebem i zemí, aby se nám to povedlo. Uděláme zkrátka vše, co je v lidských silách," prohlásil generální manažer klubu Brad Treliving.

Momentálně Gaudreau vydělává zhruba stejně jako David Pastrňák v Bostonu. Díky stobodové sezoně si ale klidně může říct o jedenáctimilionový plat, který v dobách největší slávy pobíral Jágr.

Záleží, jak si povede ve vyřazovacích bojích, kde dosud nastřádal jen 19 bodů (8+11) ve 30 startech. Treliving může 28letému Američanovi připomenout i to, že během dvou "covidových" sezon sbíral "jen" 0,85 bodu na utkání. Gaudreau může na druhou stranu počkat na otevření volného trhu a vyslechnout si nabídky od konkurence, čímž by svou cenu vyšponoval.

Nejlépe placeným hokejistou planety je centr McDavid s gáží 12,5 milionu. Z křídelníků je na tom nejlépe Artěmij Panarin z Rangers s platem 11,6 milionu. Už jen další dvě křídla pak berou přes deset milionů - Patrick Kane z Chicaga a Mitchell Marner z Toronta. Přibude k nim "Johnny Hockey"?