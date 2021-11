"Smrtící" Čech vs. Chárův nástupce. NHL vyhlíží unikátní česko-slovenský souboj

Bude nejžádanějším obráncem draftu hokejové NHL Čech, nebo Slovák? Otázka, kterou by dnes nikdo nečekal, je před nacházející dražbou talentů aktuální.

Na mistrovství světa 2000 bralo Česko zlato, když ve finále porazilo Slováky. V medailové odvetě o tři roky později už ale neuspělo, zůstalo "bramborové".

Časy, kdy nástupnické státy Československa dokázaly dominovat světové scéně, jsou každopádně pryč. Češi hrají o medaile výjimečně a Slováci jsou rádi za postup do čtvrtfinále.

Jeden "medailový" česko-slovenský souboj je ale přeci jen nasnadě. Proběhnout by mohl na draftu zámořské NHL v červenci příštího roku. O pozici nejvýše postaveného beka hrají 17letý Čech David Jiříček a stejně starý Slovák Šimon Nemec.

Šanci má také Švéd Elias Salomonsson nebo třeba Američan Seamus Casey, ale ti jsou zatím spíše černými koňmi.

Žebříčky obecně favorizují česko-slovenskou dvojici. Nemec má kralovat bekům podle serveru The Athletic a specializované organizace FCHockey. Jiříčka zase favorizuje stanice Sportsnet a Bob Mckenzie z televize TSN.

Jakou pozici na draftu mezi obránci přisuzují Jiříčkovi a Nemcovi různá média/organizace:

Médium/organizace Aktuálnost David Jiříček Šimon Nemec The Athletic listopad 2. 1. FCHockey předsezonní 5. 1. Bob McKenzie (TSN) předsezonní 1. 2. Craig Button (TSN) předsezonní 2. 5. Sportsnet listopad 1. 2.

Oba mladí zadáci pak mají v konkurenci všech hráčů velkou šanci na proniknutí do nejlepší desítky, ve hře je dokonce top pětka.

Český i slovenský bek v prvním kole draftu NHL, to se moc nevidí. Dosud k tomu došlo jen dvakrát. A pouze v roce 2004 se oba obránci vešli do elitní desítky - Čech Ladislav Šmíd byl devátý, Slovák Boris Valábik šel hned za ním (na 23. příčce se pak dočkal ještě jeho krajan Andrej Meszároš). Vůbec nejvýše taženým zadákem byl ale tehdy Kanaďan Cam Barker, celková trojka.

Jiříček v zámoří výrazně zaujal už v říjnu, kdy v něm televize Sportsnet viděla budoucí čtyřku draftu a okomentovala to následovně: "Široká paleta dovedností dělá z Jiříčka smrtícího obránce jak směrem dopředu, tak dozadu."

V listopadovém žebříčku serveru The Athletic pak plzeňský obránce vystřelil z předsezonního 18. na aktuální desáté místo.

"Je to silný a robustní obránce, spolehlivý v soubojích a na svou výšku dobře bruslící," napsal autor žebříčku Scott Wheeler. "Pokud jde o ofenzivu, je schopný podržet puk a zásobovat spoluhráče nahrávkami. Také tvrdě a přesně střílí. Má všechno, co od komplexního beka do prvních dvou párů očekáváte."

V áčku Plzně Jiříček v průměru hraje už přes 18 a půl minuty za zápas. V 19 extraligových kláních posbíral devět bodů (4+5) a vysloužil si nominaci na listopadový Karjala Cup. Dospělou reprezentaci však neokusí poprvé.

Také Nemec už září v nejvyšší lize. V áčku slovenské Nitry posbíral ve 14 zápasech osm asistencí, čímž navázal na skvělé výkony v minulé sezoně, kdy vykazoval podobnou produktivitu.

Když tehdy za Nové Zámky nastupoval kanadský zadák Brandt Clarke, o němž se mluvilo jako o možné jedničce posledního draftu (nakonec spadl na osmé místo), mnozí ho srovnávali právě s Nemcem. A třeba Švéd Carl Ackered, tou dobou obránce Trenčína, měl jasného favorita: "Nemec je ještě o rok mladší než Clarke, ale jeho hra se mi líbí víc. Je možná ještě lepší. Má před sebou skvělou budoucnost," vyprávěl deníku Šport.

The Athletic vidí Nemce jako trojku příští dražby talentů.

"Myslím, že má opravdu velkou šanci stát se nejlepším slovenským bekem od Zdena Cháry," napsal Wheeler. "Kdykoliv hrál se svými vrstevníky, zdálo se, že je o třídu výš. Ačkoliv bych neřekl, že jde v ofenzivě o dynamického beka, který by rozhodoval zápasy, určitě u něj vidím spoustu asertivity. Také už má fyzické parametry jako profesionál a v jeho hře nenajdete výrazné mezery."

Není divu, že Nemec už reprezentoval Slovensko na seniorském mistrovství světa. V únoru by dokonce mohl na olympiádu. Koneckonců, v kvalifikaci na ni nechyběl.

Jiříčka tak strmý vzlet zřejmě nečeká (i kvůli vyšší konkurenci v české obraně), ale Nemce by mohl překonat později. Na draftu.