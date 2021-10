Čech nejžádanějším bekem? Nevídané. "Smrtící" Jiříček okouzlil NHL a letí vzhůru

Kdyby kalendář ukazoval prvního dubna, mnozí by soudili, že jde o aprílový žert. Až tak překvapivě to zní: Česko může mít na příštím draftu hokejové NHL nejžádanějšího obránce.

Ano, to Česko, které z prořídlých zdrojů v NHL stěží složí kompletní obranu a které v posledních letech posílá do světa jen minimum kvalitních beků.

Mužem, který nepříznivé trendy nabourává, je sedmnáctiletý David Jiříček z Plzně.

Kdo sleduje český hokej, už o něm slyšel. Vytáhlý zadák má za sebou desítky zápasů v extralize a nakoukl do dospělého nároďáku. Delší dobu aspiruje na první kolo draftu.

Ve stávajícím ročníku však zařadil ještě vyšší rychlost. Jestliže dříve skauty zaujal, teď je okouzluje. Ve dvanácti startech za Plzeň posbíral osm bodů (3+5) a patří k nejproduktivnějším zadákům extraligy. Na ledě v průměru tráví skoro 18 minut.

"Každý rok jde nahoru," libuje si plzeňský sportovní manažer a asistent trenérů Tomáš Vlasák. "Dneska už se dá říct, že David u nás patří do top čtyřky beků, protože je i na přesilovkách. Dokazuje svůj výjimečný talent. Navíc na sobě pracuje, což je ta nejlepší kombinace."

Na konci září zařadila stanice TSN Jiříčka na desáté místo v draftovém žebříčku. Konkurenční kanál Sportsnet asi o dva týdny později ještě "přitvrdil", českému bekovi přiřkl čtvrté místo, vůbec nejvyšší mezi beky. Před ním byli akorát útočníci Shane Wright, Brad Lambert a Ivan Mirošničenko.

"Široká paleta dovedností dělá z Jiříčka smrtícího obránce jak směrem dopředu, tak dozadu," napsal Sportsnet. "Hraje do těla, nebojí se blokovat střely a vysoce efektivně pálí z první."

"Davidovo čtvrté místo mě zas tak nepřekvapuje," podotýká Vlasák. "Velkých talentů, jako je on, bohužel nemáme tolik. Ale buďme za něj rádi."

Hlavně obrana dlouhodobě trpí. Do aktuální sezony NHL zatím naskočilo jen pět českých zadáků. Prvním kolem draftu jich v tomto tisíciletí prošlo šest, což je žalostně málo. Třeba Finové dosáhli na stejný počet jen v posledních pěti letech.

Ještě hůř zní, že pět ze zmíněných šesti beků šlo na řadu do roku 2005. Od té doby vylétl do prvního kola akorát Jakub Zbořil, který je teď v Bostonu na hraně sestavy.

Suché roky nyní znatelně oživí Jiříček. Dokonce může být prvním Čechem v první pětce draftu od obránce Rostislava Klesly, který v létě 2000 skončil čtvrtý.

Dražba talentů je ale ještě daleko. Žebříčky budou přibývat. Někteří junioři vystřelí nahoru, jiní se kvůli špatným výkonům nebo nalomenému zdraví propadnou. Do elitní pětky ostatně směřovali také Pavel Zacha či Filip Zadina, ale oba nakonec byli "až" šestí.

Jediný Čech s "áčkem"

Jiříček má výhodu v tom, že u něj skauti nemusejí pochybovat, jestli zvládne ošemetný přechod z juniorky mezi dospělé. Už totiž září v plně profesionální extralize.

"Myslím si, že už je hotová věc, že se prosadí. Pokud tedy nepřijde vážnější zranění, které samozřejmě nikomu nepřeju, zvlášť Davidovi ne," vykládá Vlasák. "Když bude takhle pokračovat a pracovat, má před sebou velkou budoucnost. Může to být jeden z top beků jak v zámoří, tak pro naši reprezentaci."

Otázkou pro český hokej je, jestli by Jiříček raketově vzlétl i v jiných klubech. Málokdo je totiž v nasazování mladíků tak odvážný jako Plzeň.

"Máme u nás tuto strategii, filozofii… Částečně jsme do toho nuceni. Je to blbé slovo, ale zkrátka je to dané naším rozpočtem," vysvětluje Vlasák, že "indiáni" spoléhají na mládež i kvůli skromnějšímu rozpočtu. "Na druhou stranu si myslím, že David je v našem hokejovém rybníčku tak výjimečný, že by asi hrál všude. Každý trenér musí vidět, že na to má."

Jiříčkovu výjimečnost potvrzuje skautingový úřad samotné NHL, který českému dlouhánovi udělil nejvyšší možné hodnocení A. Šance na první kolo draftu je tedy opravdu veliká.

Známku B si vysloužil útočník Karlových Varů Jiří Kulich, jenž tak může pomýšlet na druhé či třetí kolo. Další Češi zůstali na "céčku", což znamená, že nemají nic jistého.