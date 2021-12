Je to o čtyři levely jinde, hlásí po premiéře v NHL Reichel. Otec tomu nechtěl věřit

Hokejový útočník Kristian Reichel si vychutnal nedělní premiéru v NHL v dresu Winnipegu, který doma porazil St. Louis 4:2.

Třiadvacetiletý syn olympijského vítěze z Nagana a trojnásobného mistra světa Roberta Reichla šel startem v nejlepší lize světa ve stopách otce jako třetí Čech v historii. Před ním měl následovníka Jiří Bubla v Jiřím Šlégrovi a František Musil ve starším ze současné dvojice českých reprezentantů Davidovi.

"Pocity jsou krásné, je to něco neskutečného. Každý malý kluk si jednou přeje hrát v NHL. Pro každého je to sen zahrát si v nejlepší lize na světě a mně se ten sen stal skutečností. Úsilí, které jsem vynaložil do toho okamžiku, se dneska zúročilo a ta práce, kterou jsem do toho investoval, se vyplatila. Je to neskutečný zážitek," řekl Reichel v rozhovoru pro klubový web mateřského Litvínova.

Kristian Reichel nebyl draftovaný a do Severní Ameriky se vydal z Litvínova v roce 2017. Po roce stráveném v celku Red Deer Rebels v juniorské WHL je už čtvrtou sezoně v AHL v týmu Manitoba Moose. O debutu v NHL se dozvěděl na poslední chvíli.

"Bylo to trochu komplikovanější, ale dozvěděl jsem se to těsně před zápasem. Na farmě jsme měli problémy s covidem a museli mě testovat dvakrát negativně, abych vůbec mohl být povolán z AHL. Bylo to složitější a pro mě i trochu nervózní. Volal mi to hlavní trenér z farmy, že zítra mám být na stadionu v tolik a v tolik. Dopadlo to, jak mělo. A to, že nastoupím, jsem se dozvěděl až dvě hodiny před zápasem," uvedl účastník dvou mistrovství světa dvacítek a jednoho šampionátu osmnáctek.

"Když mi zavolal hlavní trenér, tak jsem volal mamce, protože jsem věděl, že bude mít určitě zapnutý telefon. Byla šťastná a brečela, takže tomu tedy nevěřila. Bylo to super, i já jsem byl trochu na měkko. Táta se to dozvěděl až ráno, když jsem vstal a zavolal jsem mu. Prvně si myslel, že si dělám srandu, ale samozřejmě byl šťastný a moc mi to přál, takže to bylo parádní," prohlásil Reichel.

V duelu s Blues strávil na ledě čtyři minuty a 27 sekund. "Asi jsem byl víc nervóznější z toho, aby testy vyšly negativní. Před prvním střídáním a během něj samozřejmě nervozita byla, ale pak během zápasu se to zlepšilo a bylo to víc v pohodě. Užíval jsem si to, ze začátku jsem nervózní byl, ale pak to dopadlo a bylo to dobré," popsal své dojmy.

"Utkání to bylo skvělé. Zážitek neskutečný, plná hala a vítězství k tomu. Zápas jako takový byl úplně něco jiného než farma. Je to tak o čtyři levely jinde, rychlejší a prostě je to nejlepší liga na světě. Bylo hodně přesilovek a oslabení, takže jsme toho se čtvrtou lajnou moc nenahráli. Vždycky, když jsme šli na led, tak jsme se snažili odvést maximum pro tým a myslím si, že se nám to podařilo. Za mě super," doplnil.

Prvního startu v NHL si velice cenil. "Je to krásné se zařadit mezi naše legendy, které už v NHL hrály, a být vedle nich. Je to krásný pocit, ale tím to nekončí. Teď je přede mnou úkol se v týmu NHL udržet co nejdéle, takže pro mě žádná práce nekončí. Začíná další dřina, abych se tu dokázal udržet," uvedl Reichel, jehož otec za Calgary, New York Islanders, Phoenix a Toronto sehrál v NHL 830 zápasů a se 630 body za 252 branek a 378 asistencí je třináctým nejproduktivnějším Čechem v historii nejlepší ligy světa. V 70 utkáních play off přidal bývalý centr 31 bodů (8+23).

Jeho syn měl předčasné Vánoce. "Musím říci, že je to asi jeden z nejhezčích dárků, co jsem kdy dostal. Je to fakt úžasné a nemohl jsem si přát asi nic jiného než takto před Vánoci. Je škoda, že tady u toho nemohli být rodiče, ale situace ve světě je, jaká je. Bylo to narychlo," prohlásil.

Jako potomek slavného otce bere dosažení mety NHL jako velký počin. "Je to neskutečné zadostiučinění. Něco, po čem jsem vždycky toužil, a dnes se to splnilo. Práce, čas, který jsem obětoval, a dostal jsem se až tam, kam jsem se dostal, to je neuvěřitelné. Tím, že jsem byl pořád spojován s tátou, srovnávaný, že nikdy nebudu tak dobrý jako on," řekl Reichel.

"Tvrdilo se, že nejsem dobrý hokejista, že to mám jen kvůli jménu, tak je to pro mě taková satisfakce. Ověřil jsem si, že tvrdou prací a pílí se dá udělat všechno. Vypracovat se na takovou úroveň a splnit si tím sny. Mně se jeden splnil," prohlásil Reichel.

Byl rád, že zvolil cestu poprat se o NHL v Severní Americe, na farmě začal čtvrtý rok. "Hodně mi to pomohlo a ještě bych dodal i rok v Red Deeru, protože tam to všechno začalo. Měl jsem tam skvělé zázemí a skvělou náhradní rodinu. Měl jsem dobrou sezonu v Red Deeru a podepsal po ní smlouvu tady na farmě a farma mi pomohla k tomu, abych si dnes splnil sen a dotáhl to do NHL," prohlásil.

"Moc mi pomohlo se v AHL adaptovat na hokej, který se v zámoří hraje. Je to úplně něco jiného než česká extraliga. Sice bylo těch tři a půl roku dlouhých, ale byl jsem odměněn za tu píli a dřinu, kterou jsem odváděl každý den, a jsem za to moc rád. Je to obrovská motivace se udržet v hlavním týmu a pracovat na sobě tak, aby se mnou byli trenéři spokojení. Musím se zlepšovat každý den, abych se tu udržel, takže pro mě je to neskutečná motivace," dodal Reichel.