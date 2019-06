Hokejový obránce Polák podepsal novou smlouvu s Dallasem

před 1 hodinou

Hokejový obránce Roman Polák bude i nadále hrát v NHL za Dallas. Třiatřicetiletý český bek podepsal s vedením Stars novou roční smlouvu s platem 1,75 milionu dolarů. Oproti předešlému kontraktu si o 450.000 dolarů polepší.

"Roman ztělesňuje přesně to, co znamená být profesionálem, a jeho mentorství je pro naše mladé hráče neocenitelné," uvedl generální manažer Jim Nill na klubovém webu. "Je to týmový hráč, který hraje skvěle fyzicky, což je skvělé pro spoluhráče i trenéry. Jsem nadšeni, že bude i nadále hrát za nás," dodal Nill.

Odchovanec Vítkovic má za sebou 13 sezon v NHL, ve kterých odehrál za St. Louis, Toronto, San Jose a Dallas v základní části 765 zápasů s bilancí 26 branek a 110 asistencí. V play off přidal 71 utkání, ve kterých si připsal čtyři asistence.

Do Dallasu přišel účastník olympijských her v Salt Lake City 2010, dvou mistrovství světa a Světového poháru před rokem, za Stars odehrál včetně play off 90 zápasů (1+9). Se 152 zblokovanými střelami byl sedmnáctý v celé NHL, ještě lépe na tom byl ve statistice takzvaných hitů, ve které byl jedenáctý.