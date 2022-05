Hokejisty Rangers nezlomila Chytilova chyba a vyřadili Pittsburgh. Dál jde i Calgary

Basketbalisté Milwaukee titul v NBA neobhájí. Ve čtvrtfinále play off nestačili na Boston, který vyhráli rozhodující sedmý zápas jednoznačně 109:81. O první finálovou účast po 12 letech si Celtics zahrají s Miami. O ještě větší překvapení se postaral Dallas, který v sedmém utkání zvítězil na palubovce favorizovaného Phoenixu 123:90 a prošel do semifinále na úkor nejlepšího týmu základní části. Luka Dončič k tomu přispěl 35 body.

Dallas přitom prohrával 2:3 na zápasy, ale dokázal sérii otočit jednoznačnými výhrami. Nejprve doma zvítězil 113:86 a v neděli triumfoval i ve Phoenixu, kde prohrál předchozích sedm zápasů od listopadu 2019.

Tentokrát v utkání ani jednou neprohrával. Po první čtvrtině vedl o 10 bodů, v poločase už o 30 bodů, a když druhou půli začal šňůrou 17:0, nebylo o vítězi pochyb. Phoenix debakl alespoň trochu zmírnil v poslední čtvrtině, kdy dal 40 ze svých 90 bodů.

Suns selhaly všechny opory a nikdo nedal více než 12 bodů včetně Devina Bookera a Chrise Paula. Dallas se mohl opřít o autora 30 bodů Spencera Dinwiddieho a zejména o Dončiče. Slovinský basketbalista 35 body a 10 doskoky opět ukázal, že Phoenix udělal chybu, když v první volbě draftu 2018 dal přednost Deandremu Aytonovi, který v neděli zaznamenal jen pět bodů. Dončič má aktuálně nejlepší statistiky v historii play off. Za poločas dal 27 bodů, stejně jako celý tým Phoenixu dohromady.

Dallas si zahraje semifinále poprvé od roku 2011. Jeho soupeřem budou Golden State Warriors. "Omlouvám se, ale nemohu se přestat smát. Mám opravdu velkou radost. Ale zasloužili jsme si to," řekl Dončič. "Je to šokující výsledek, že?" uvedl Dinwiddie.

Stali se prvními spoluhráči za posledních 20 let, kteří v rozhodujícím zápase dali přes 30 bodů. Naposledy se to povedlo Shaquillu O'Nealovi a Kobemu Bryantovi v roce 2002.

Phoenix je teprve druhým týmem v historii soutěže, který vyhrál alespoň 64 zápasů základní části a pak nepostoupil ani do semifinále play off. Tím jediným dosud byl právě Dallas v roce 2007. Suns musejí dál čekat na první titul v historii klubu sahající do roku 1968.

Nečekaného hrdinu našel Boston v Grantu Williamsovi, který si v sedmém zápase s Milwaukee vylepšil osobní rekord na 27 bodů a měl lví podíl na postupu. Zatímco Bucks se soustředili v obraně zejména na Jaysona Tatuma s Jaylenem Brownem, Williams zůstával na trojce nehlídaný, a tak vystřelil 18 trojkových pokusů, z nichž sedm proměnil. K tomu přidal i dobrou obranu Janise Adetokunba. Řecká hvězda sice nasbírala 25 bodů, 20 doskoků a devět asistencí, ale obhájcům titulu to nepomohlo.

Boston trefil 22 trojek, což je nový rekord sedmých zápasů play off. "Takový je basketbal. Jim to padalo, nám tam bohužel nepadlo to, co obvykle. Vítěz může být jen jeden a tentokrát to nejsme my. Musíme s tím dokázat žít," řekl Adetokunbo. "Když jsme prohráli pátý zápas doma, tak to hodně bolelo. Ale zároveň jsme věděli, že je v našich silách sérii otočit. Semkli jsme se a hráli jsme přesně tak, jak jsme chtěli. A teď nás čeká Miami," řekl Tatum, který k výhře pomohl 23 body.

2. kolo play off NBA:

Východní konference - 7. zápas: Boston - Milwaukee 109:81, konečný stav série 4:3.

Západní konference - 7. zápas: Phoenix - Dallas 90:123, konečný stav série 3:4.