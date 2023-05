Hokejisté Seattlu si vynutili proti Dallasu sedmý zápas

Hokejisté Seattlu porazili v sobotním utkání play off NHL Dallas 6:3 a o prvním finalistovi Západní konference rozhodne až sedmý zápas. V týmu hostujících Stars si asistenci připsal Radek Faksa. Dallas bude za stavu 3:3 na zápasy hostit rozhodující duel v noci na úterý SELČ.

Dvěma góly a asistencí přispěl k výhře Kraken kanadský útočník Jordan Eberle, tři body za branku a dvě přihrávky si připsal finský spoluhráč Eeli Tolvanen. Domácí v zápase ani jednou neprohrávali a každou třetinu vyhráli 2:1.

"Dnes jsme byli od začátku týmem, který udával tempo zápasu. Byli jsme připraveni. Je to velká změna oproti posledním duelům, v nichž byl lepší Dallas. Všechny čtyři formace se rychle dostaly do hry a soupeře jsme k ničemu velkému nepustili," řekl Tolvanen.

Faksa se podílel na gólu Joela Kiviranty na 3:5 ze 49. minuty, kterým hosté po pouhých 15 sekundách zareagovali na trefu Matthewa Benierse, ale obrat se nekonal. Nejlepší střelec Seattlu v play off Eberle 58 sekund před závěrečnou sirénou střelou do prázdné branky při power play soupeře uzavřel skóre.

"Takhle v play off nemůžeme hrát. Štve mě, že se zápas nepovedl ani mně osobně. Musíme na to zapomenout a do sedmého duelu vstoupit úplně jinak. Musíme odehrát mnohem lepší zápas," řekl Esa Lindell, který v zápase zaznamenal čtyři záporné body a byl v tomto ohledu nejhorší hráč zápasu.

V dresu Dallasu se střelecky prosadil i Joe Pavelski, který vstřelil 72. gól v play off v kariéře a vyrovnal se Alexandru Ovečkinovi v čele této statistiky mezi aktivními hráči. V sérii se Seattlem skóroval osmatřicetiletý Američan už poosmé, poté co v předchozím kole odehrál proti Minnesotě jediný zápas a bez gólu. Dotáhl se tím na nejlepšího střelce a nejproduktivnějšího hráče týmu ve vyřazovací části Roopeho Hintze, který tentokrát vyšel zcela naprázdno. Více gólů v letošním play off dal jen Leon Draisaitl z Edmontonu (13).

Seattle při premiérové účasti v play off v dvouleté klubové historii dotáhl i druhou sérii do sedmého zápasu. V prvním kole v něm vyřadil obhájce titulu z Colorada po výhře 2:1 a ani tentokrát nebude mít v utkání o všechno výhodu domácího prostředí.

"Je to sedmý zápas, nikdo nemůže vědět, co se v něm stane. Je skvělé, že stále máme šanci postoupit. Jsme natěšení, ale nesmíme se nechat strhnout. Když se od prvního střídání budeme soustředit na naši hru, můžou se stát zajímavé věci," řekl útočník Seattlu Yanni Gourde.

2. kolo play off NHL:

Západní konference - 6. zápas:

Seattle - Dallas 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)

Branky: 17. a 60. Eberle, 9. Gourde, 22. Tolvanen, 25. Kartye, 49. Beniers, 60. Eberle - 10. Marchment, 26. Pavelski, 49. Kiviranta (Faksa). Střely na branku: 29:23. Diváci: 17.151. Hvězdy utkání: 1. Tolvanen, 2. Gourde, 3. Beniers (všichni Seattle). Stav série: 3:3.