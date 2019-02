Hájek je blízko premiéry v NHL, Rangers jej povolali z farmy

před 1 hodinou

Český hokejový obránce Libor Hájek se přiblížil premiéře v NHL. Vedení New York Rangers dnes povolalo jednadvacetiletého odchovance Komety Brno z farmy v Hartfordu z nižší AHL. Jezdci nastoupí k dalšímu utkání v noci z pátku na sobotu doma proti Montrealu.

Rangers jsou s 19 zápasy do konce základní části ve Východní konferenci třináctí se ztrátou deseti bodů na postupové pozice do play off. Před pondělní uzávěrkou přestupů tým opustili útočníci Mats Zuccarello (Dallas), Kevin Hayes (Winnipeg) a obránce Adam McQuaid (Columbus). Přišli bek Julius Bergman z Winnipegu a útočník Brendan Lemieux z Winnipegu.

Hájek hraje v AHL první profesionální sezonu v kariéře po příchodu z juniorské WHL. Za Hartford sehrál všech 58 zápasů a připsal si pět bodů za pět asistencí.

Hájka získali Rangers loni v únoru z Tampy Bay v rámci výměny za obránce Ryana McDonagha a útočníka J.T. Millera. Do týmu Rangers zamířili spolu s ním útočníci Vladislav Naměstnikov a Brett Howden. Klub z Manhattanu převzal od Lightning také právo výběru v prvním kole draftu a možnou volbu i v druhém kole.

Lightning draftovali Hájka v roce 2016 v druhém kole na 37. pozici. Z Komety odešel už o rok dříve a strávil tři sezony ve WHL, kde nejdříve nastupoval za Saskatoon a potom za Reginu. Účastník dvou mistrovství světa osmnáctek a loňského světového šampionátu dvacítek hrál v AHL už krátce na konci sezony 2016/17, kdy v osmi duelech za Syracuse vstřelil jednu branku.