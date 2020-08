Další český snajpr v NHL? Můžu dát klidně třicet gólů, hlásí muž s nejtvrdší střelou

Do českého střeleckého klubu v hokejové NHL by rád zapadl Martin Frk z Los Angeles. V příštím ročníku chce nastřílet 30 gólů.

Pouze tři Češi dokázali za posledních pět let nastřílet v jedné základní části NHL alespoň 30 branek - Tomáš Hertl, Dominik Kubalík a pochopitelně David Pastrňák, který úctyhodný kousek zvládl hned čtyřikrát.

Dalším adeptem na pokoření 30gólové hranice je Jakub Vrána, ovšem v záloze číhá ještě Frk, muž s nejtvrdší střelou v Severní Americe.

V posledním ročníku pálil na farmě Los Angeles Kings tak sveřepě, že kdyby odehrál všech 76 zápasů (což bylo nemožné i kvůli pandemii koronaviru), nasázel by skoro 50 gólů.

Teď však na 26letého Čecha čeká zajímavější práce.

Další sezonu by měl odstartovat přímo v NHL, kde v uplynulé základní části stihl 17 zápasů a vstřelil šest branek, čímž se přiblížil svému 11gólovému maximu. Průměrně trávil na ledě skoro 14 minut. Šéfy potěšil natolik, že dostal dvouletou smlouvu s průměrným ročním výdělkem 725 tisíc dolarů (asi 16 milionů korun).

Podstatné je, že jde o jednocestný kontrakt. To značí, že kalifornský klub, který při probíhající přestavbě nemá zrovna nabitou soupisku, počítá s křídelníkem do hlavního mužstva.

Frk by měl nadále nastupovat vedle nadějného kanadského centra Gabriela Vilardiho, jenž před časem proslul tím, že vstřelil nejrychlejší premiérový gól v historii NHL. K překonání hvězdného Sergeje Bobrovského mu stačilo pouhých deset vteřin.

"S Gabem se mi hraje dobře, dost mi ulehčuje práci. Je to vážně dobrý tvůrce hry," řekl Frk v podcastu Kings of the Podcast.

Od moderátora pořadu Johna Hovena zároveň zjistil něco o svém agentovi Allanu Walshovi. Ten chtěl s Hovenem uzavřít sázku s tvrzením, že Frk v NHL klidně nastřílí 25 gólů, pokud odehraje kompletní základní část s 82 zápasy.

"Věřím, že zvládnu 15, 20, nebo i 30 gólů. Tahle čísla jsou v mých sílách," reagoval Frk. "K tomu potřebuju dobrého centra, což Gabe splňuje."

Český útočník musí jen doufat, že nenastanou nečekané změny. Kings mají podle serveru The Athletic zájem o první volbu v říjnovém draftu, tedy opěvovaného Alexise Lafreniera. K newyorským Rangers, kteří vyhráli loterii, jsou ochotni poslat svou druhou volbu, loňskou pětku Alexe Turcotta a právě Gabriela Vilardiho.

Los Angeles skončilo v uplynulé základní části čtvrté od konce, a tak nezasáhlo do restartu ligy po koronavirové pauze. Pozvánku dostalo pouze 24 nejlepších týmů z 31.

A protože nová sezona NHL neodstartuje dřív než v prosinci, Frk bude bez ostrého zápasu nejméně devět měsíců. Byť teoreticky si může jako někteří jeho krajané odskočit do české extraligy, která má začít na podzim. Dlouhé čekání však křídelníka zřejmě neirituje.

"Je dobré mít na přípravu dost času. Před tréninkovým kempem pak můžeme být v nejlepší možné formě," dodal smířlivě.