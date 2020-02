Francouz: Radost ze smlouvy mám velkou, ale musím makat dál

Hokejový brankář Pavel Francouz je nadšený, že má díky nové dvouleté smlouvě s Coloradem dlouho před koncem sezony jasno o budoucnosti.

Devětadvacetiletý plzeňský rodák ji bere jako odměnu za dosavadní práci a touží i nadále potvrzovat na ledě, že vedení Avalanche udělalo dobré rozhodnutí.

"Radost mám samozřejmě velkou. Na druhou stranu se pro mě nic nemění, nadále musím denně makat a potvrzovat, že jsem v této soutěži právem. Možnost prodloužení smlouvy se začala řešit už po Novém roce, základem bylo, že obě strany se chtěly dohodnout. Jasný zájem klubu o mé pokračování je pro mě tou největší odměnou za dosavadní práci," uvedl Francouz v tiskové zprávě společnosti Sport Invest, která jej zastupuje.

Moc si vážil reakcí ze strany týmu. "Potom za mnou všichni přišli a osobně mi pogratulovali. Bylo to potvrzení toho, že jsem si v týmu vytvořil určitou pozici, že fungují i lidské vazby," ocenil Francouz.

Zatímco současný kontrakt mu zajišťuje příjem 950 tisíc dolarů, podpisem nové smlouvy si zajistil celkem čtyři miliony dolarů (téměř 93 milionů korun). "Je skvělé mít dlouhodobější jistotu, možnost zakořenit. Po dvou jednoletých kontraktech jsem hlavně toužil po delší variantě a jsem nadšený, že se toho podařilo dosáhnout," pochvaloval si Francouz.

Setrvání v týmu Avalanche pro něho bylo variantou číslo jedna. "Samozřejmě jsem věděl, že v červenci bych případně byl nechráněným hráčem a mohl jednat o angažmá s kýmkoliv, ale pro mě byla absolutní priorita dohoda s Coloradem. Tým je velmi silný, celý klub funguje na jedničku. Navíc jsme zde s manželkou maximálně spokojení také po osobní stránce, město i okolí jsme si zamilovali," vysvětlil Francouz.

V poslední době sklízí plody své trpělivosti a touhy prosadit se v nejlepší lize světa, s níž před necelými dvěma lety zamířil do NHL z Kontinentální ligy. "Pocit, že jsem udělal dobře, jsem měl už při podpisu první smlouvy s Coloradem. A každou sezonou je to s každým postupným splněným cílem ještě silnější."

Věří, že svou cestou může inspirovat ostatní. "Bylo by to krásné. Je pravda, že jsem se do NHL dostal později, ale nejsem ojedinělý případ. Například Dominik Kubalík se do soutěže také dostal později a válí fantasticky. Každý český hráč bez ohledu na věk, který se do NHL dostane, je pro náš hokej skvělou zprávou," řekl Francouz.

Novou smlouvu oslavil nejlépe, jak mohl. Hned v pátek, kdy kontrakt podepsal, vychytal první nulu v NHL. O to cennější, že Avalanche vyhráli v Anaheimu díky jedinému gólu. "Vychytaná nula je vždy povzbuzení, tato se krásně sešla právě s oznámením nového kontraktu. Navíc v předchozím zápase s Islanders jsem o čisté konto přišel brankou dvě minuty před koncem, takže nuly proti Ducks si hodně cením," uvedl Francouz.

Byl moc rád, že už se čistého konta dočkal. "Přeci jen je to další malý osobní cíl, který jsem měl před sebou," dodal Francouz, na němž je nyní hlavní tíha zodpovědnosti, neboť jednička Philipp Grubauer je zraněný.

V posledních třech zápasech inkasoval Francouz dohromady pouhé dvě branky. Colorado díky tomu třikrát vyhrálo. Šlo zároveň o první tři starty mladého útočníka Martina Kauta v NHL. "Je to samozřejmě bonus navíc. Martin se prezentuje skvěle, v klubu jsou z něj nadšení. Jsem na něj pyšný a jsem přesvědčen, že se bude ještě zlepšovat," prohlásil Francouz.

Vynikající výkony mu pomáhají stoupat i ve statistických přehledech gólmanů NHL. Extraligového šampiona s Litvínovem z roku 2015 ale nechávají takové věci v klidu. "Upřímně řečeno statistiky nesleduji. Samozřejmě mě těší, že jsem nyní relativně nahoře, ale nechci to mít moc v hlavě," vysvětlil Francouz.

"Beru to tak, že brankáři si na rozdíl od hráčů mohou výrazně pohoršit. Pokud dáte jako útočník 20 gólů, už vám je nikdo nevezme ani v realitě slabšího období. Pokud ale gólman odchytá dva méně povedené zápasy, statistiky jdou rychle dolů a brankáře, který si ta čísla pustí moc do hlavy, to může poznamenat. Pro mě je základem týmový úspěch, hodnocení trenéra nebo pochvala od spoluhráčů," doplnil Francouz.