Krok od finále. Francouz kryl 27 střel a pomohl Coloradu k třetí výhře nad Edmontonem

Brankář Pavel Francouz pomohl Coloradu 27 zákroky k výhře 4:2 na ledě Edmontonu. Hokejisté Avalanche vyhráli i třetí zápas v sérii a mají na dosah první postup do finále Stanley Cupu od sezony 2000/2001. Hlavní podíl na výhře hostujících Avalanche měl dvougólový Valerij Ničuškin.

Edmontonu, jenž po dvou prohrách v Coloradu potřeboval zabrat, se vydařil vstup do utkání. Již po 38 vteřinách se v levém kruhu dostal k puku nejproduktivnější hráč vyřazovacích bojů Connor McDavid a střelou mezi Francouzovy betony otevřel skóre zápasu.

Hosté srovnali v 17. minutě, kdy se z nenápadné situace prosadil Ničuškin. Nahrávku ruského útočníka nešťastně tečoval bránící Darnell Nurse a přesouvající Mike Smith již na změnu směru nedokázal reagovat.

Po čtyřech minutách druhé části Colorado otočilo vývoj zápasu. Po vyhraném vhazování se puk dostal opět k Ničuškinovi, jenž podruhé překonal přesouvajícího se Smithe.

Na další trefu se čekalo až do třetí třetiny, ve které po osmi minutách srovnal Ryan McLeod. Colorado si své vedení vzalo zpět v čase 52:42, kdy se hned po návratu z trestné lavice prosadil J.T. Compher. Výhru Avalanche pečetil třicet sekund před koncem Mikko Rantanen, jenž se prosadil při hře Edmontonu bez brankáře.

Colorado vyhrálo potřetí v sérii a je blízko k postupu do finále Stanley Cupu. V sedmadvacetileté klubové historii se hokejisté Avalanche probojovali do finále pouze dvakrát, v obou případech se ale radovali z výhry. V sezoně 1995/1996 porazili Floridu 4:0 a v ročníku 2000/2001 zdolali New Jersey 4:3.

Finále Západní konference play off NHL - 3. zápas:

Edmonton - Colorado 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Branky: 1. McDavid, 48. McLeod - 17. a 25. Ničuškin, 53. Compher, 60. Rantanen. Střely na branku: 29:43. Francouz za Colorado odchytal celý zápas, inkasoval dvě branky z 29 střel a úspěšnost zákroků měl 93,1 procenta. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Ničuškin (Colorado), 2. M. Smith (Edmonton), 3. D. Toews (Colorado). Stav série 0:3.