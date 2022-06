Rangers porazili Tampu Bay ve finále konference i podruhé, Chytil asistoval

Hokejisté New York Rangers i s přispěním jedné asistence Filipa Chytila zdolali v play off NHL doma Tampu Bay 3:2 a ve finále Východní konference vedou 2:0 na zápasy. Obhájce Stanleyova poháru prohrál dvě utkání po sobě naposledy v play off 2019.

Před třemi lety Tampu Bay překvapivě vyřadil Columbus ve čtyřech zápasech, od té doby ale po prohře vždy zvítězila. Série trvala 17 utkání. Související Možností je spousta, řekl Krejčí o budoucnosti. Nevyloučil Olomouc, ale ani Boston "Je pozoruhodné, že jsme několik let neprohráli v play off dvakrát za sebou. Mohli bychom se na sekundu zastavit a říci, že to byla dobrá práce. Každá série ale někdy končí a bohužel pro nás to přišlo dnes. Ale vypadli jsme kvůli tomu z play off? Ne! Máme před sebou těžký úkol? To je bez debat," uvedl trenér Tampy Bay Jon Cooper. Jeho svěřenci začali v New Yorku po předchozí porážce 2:6 dobře, když Nikita Kučerov využil ve třetí minutě přesilovou hru střelou z pravého kruhu. Rangers ale ještě v úvodní třetině otočili na 2:1. Střelou z mezikruží vyrovnal obránce K'Andre Miller a druhý gól přidal Kaapo Kakko, který po přihrávce Adama Foxe zakončil do odkryté branky. Asistenci si u jeho trefy připsal i Chytil, který bodoval ve čtvrtém zápase v řadě (5 + 1). Domácí zvýšili na začátku třetí třetiny, když se z rychlého kontru prosadil z levého kruhu Mika Zibanejad. Tampa Bay s Ondřejem Palátem a Janem Ruttou v sestavě zdramatizovala zápas při hře bez gólmana trefou Nicholase Paula v čase 57:58. Ve zbytku zápasu si v pokračujícím risku v šesti hráčích vynutila tlak, ale další šance už nevyužila. Rangers tak na svém ledě zvítězili poosmé za sebou. "V prvních dvou třetinách jsme jim moc nedovolili. Moc jsme nechybovali, dobře jsme bránili od středního pásma, dobře jsme se pohybovali. A když bylo potřeba, aby gólman vytáhl ke konci zápasu skvělé zákroky, stalo se. Odvedli jsme skvělou práci, že jsme limitovali jejich gólové šance," hledal hlavní důvod výhry obránce Fox, který zaznamenal v utkání dvě přihrávky a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. V produktivitě play off je třetí (5 + 17). Rangers jsou v nové pozici, proti Pittsburghu otáčeli sérii z 1:3, proti Carolině ani jednou nevedli a otáčeli ze stavu 2:3 na zápasy. "Obě utkání jsme hráli proti Tampě přesně tak, jak se musí, abyste vyhráli sérii. Chceme hrát tvrdě, zodpovědně v obraně a bojovat každé střídání. Drží nás také gólman. Ke konci se několikrát vyznamenal," řekl trenér Gerard Gallant. Tampa Bay vyřadila v minulém kole v nejkratším možném čase vítěze základní části Floridu. Kapitán týmu Steven Stamkos ale už po úvodní prohře s Rangers podotkl, že se na dlouhé volno nebudou vymlouvat. "Nejde nám to s pukem tak jako v minulých letech," uvedl Stamkos po druhé porážce. Jeho spoluhráč Corey Perry ale nedělal z aktuálního stavu vědu. "Vyhráli dvakrát doma. Teď budeme mít stejnou výhodu a postaráme se o to, abychom vyrovnali. Je potřeba, abychom hráli stejně jako poslední třetinu," řekl. Finále Východní konference play off NHL - 2. zápas: NY Rangers - Tampa Bay 3:2 (2:1, 0:0, 1:1) Branky: 6. Miller, 18. Kakko (Chytil), 42. Zibanejad - 3. Kučerov, 58. Paul. Střely na branku: 28:31. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Fox, 2. Vatrano, 3. Miller (všichni NY Rangers). Stav série: 2:0.