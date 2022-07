"Skvělý náhradník." Francouzovi v Coloradu nevěří jako jedničce, přivedli Bulhara

V hokejovém Coloradu končí čerstvý vítěz Stanleyova poháru Darcy Kuemper. Avalanche však nepočítají s tím, že se jejich novou brankářskou jedničkou stane Pavel Francouz.

V uplynulé sezoně odchytal Francouz 21 zápasů s procentuální úspěšností zákroků 91,6. V play off nastoupil sedmkrát a zastavil 90,6 procent puků, tedy o něco více než jednička Kuemper.

Nyní je jasné, že obrovitý Kanaďan Kuemper v klubu pokračovat nebude. Jelikož mu končí smlouva a může si říct o plat kolem šesti milionů dolarů, nechá ho generální manažer Colorada Joe Sakic kvůli napjatému rozpočtu odejít.

Šance pro Francouze? Ne tak docela. Dvaatřicetiletý Čech zřejmě opět bude mužem čísla dva. Stát se samozřejmě může cokoliv, ale takový je plán.

Během draftu přivedl Sakic do Colorada bulharského brankáře s ruským pasem Alexandara Georgijeva. Obětoval za něj hned tři draftové volby, z toho dvě letošní. Newyorští Rangers je použili na útočníky Bryce McConnella-Barkera a Maxima Barbaševa, kteří v minulém ročníku nastupovali v kanadské juniorce.

Zajímavé je, že Georgijev měl v uplynulé sezoně za Rangers horší úspěšnost zákroků než Francouz - 89,8 procent z 33 duelů. Od vstupu do NHL v roce 2018 se tak podle čísel postupně zhoršuje.

Přesto s ním Avalanche počítají na post jedničky. "Proto jsme ho sem přivedli," přiznal Sakic.

A Francouz? "Skvělý náhradník," konstatoval legendární Kanaďan s tím, že český brankář by mohl odchytat 30 nebo 40 zápasů. "Myslím, že s Georgijevem utvoří skvělé duo."

Bulhar, který je o šest let mladší než Francouz, ještě nepodepsal novou smlouvu, ale je takzvaným chráněným volným hráčem, což znamená, že s ním může vyjednávat jen Colorado. Měl by být podstatně levnější než Kuemper. Sakic věří, že k dohodě dojde brzy.

"Musíme myslet na platový strop," vysvětloval coloradský manažer, proč přivedl Georgijeva a nechá odejít Kuempera. "Pomůže nám, když někoho podepíšeme na delší dobu a o něco levněji."

Pro Georgijeva jde o velkou příležitost. Doteď v NHL pouze kryl záda Henriku Lundqvistovi nebo Igoru Šesťorkinovi, čerstvému vítězi Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana ligy.

"Z výměny byl nadšený," líčil Sakic. "Chtěl dostat větší šanci, což se teď taky stane. Na tuto výzvu se těší. Líbí se mi, že chytal v klubu, s nímž je spojený obrovský trh. Tím pádem vím, že se dokáže vypořádat se vším, co s tím souvisí."

Období draftu zasáhlo do života dalším dvěma českým gólmanům, a to ještě více než Francouzovi. Petr Mrázek se po výměně přesunul z Toronta do Chicaga a Vítek Vaněček z Washingtonu do New Jersey.