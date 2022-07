Ať žije Jiříček! Fanoušci si zamilovali českého beka, klub ho chce spárovat s hvězdou

Obránce David Jiříček prošel draftem hokejové NHL jako celková šestka a fanoušky Columbusu si získal hned po pár vteřinách. V budoucnu by mohl hrát vedle defenzivní hvězdy klubu.

Elitní pětka dražby talentů mu unikla stejně jako v nedávné minulosti Filipu Zadinovi nebo Pavlu Zachovi. I tak Jiříček zazářil. Stal se nejvýše draftovaným českým obráncem za posledních 22 let.

Fanoušky Columbusu navíc takřka okamžitě uhranul. Než sešel z pódia, kde se zástupci Blue Jackets pózoval fotografům, okázale políbil dres svého nového klubu.

Jde o Jiříčkův rituál pro štěstí. Kdykoliv navlékne nový dres, políbí ho. Udělal by to tedy, i kdyby si ho vybrala třeba Philadelphia nebo Seattle, ale to fanoušci Columbusu moc neřešili. Fotografii, na níž český bek líbá tmavomodrý dres, hojně lajkovali a komentovali.

"Tenhle kluk mě vážně nadchnul. Působil vyloženě šťastně, že jsme si ho vybrali. Potřebujeme víc chlápků, jako je on," napsal jeden uživatel na Redditu.

"Úplně mi z toho naběhla husí kůže. Ať žije Jiříček!" přidal další.

"Už teď ho zbožňuju," psalo se zase na Twitteru. Obdobných reakcí bylo mnoho.

Jiříček nicméně neoslnil jen zmíněným rituálem. Příznivci Blue Jackets o něm dopředu hodně věděli, neboť byl považovaný za jednoho z nejlepších hráčů na draftu. Podle některých prognóz mohl dokonce být celkovou dvojkou. Nakonec sklouzl na šestou pozici, kolem které ho viděla většina skautů.

Columbus doufá, že Jiříček v brzké budoucnosti utvoří elitní obranný pár s hvězdným Američanem Zachem Werenskim.

"Rozhodně na to má," prohlásil generální manažer klubu Jarmo Kekäläinen. "To, co ve svém věku dokázal v české lize, je v podstatě bezprecedentní. Také hrál na mistrovství světa dospělých. A dobře. Sledoval jsem ho přímo na místě. Měří přes 190 centimetrů, má skvělý přístup. Líbí se nám jeho charakter, soutěživost a stejně tak schopnosti, takže jsme rádi, že ho máme."

Podle Villeho Sirena, šéfa skautingu Columbusu, musí Jiříček ještě zesílit. "Ale to je to nejmenší. Pokud chcete zesílit, zesílíte," řekl.

Osmnáctiletý bek už ukázal, že umí přitvrdit. K tomu fantasticky střílí a má pod kůží podporu útoku, neboť až do jedenácti let nastupoval jako forvard. Co se týče stylu, někteří ho srovnávají s defenzivní hvězdou Vegas Alexem Pietrangelem.

Columbus sáhl po českém obránci podruhé v řadě. Před rokem si ve třetím kole vybral Jiříčkova kamaráda Stanislava Svozila. V sedmém kole pak získal forvarda Martina Ryšavého. Jednou z hlavních tváří klubu je křídelník Jakub Voráček.

Zatím se neví, kdy Jiříček pronikne do hlavního mužstva a kde vlastně bude hrát v příští sezoně.

"Uvidíme, co pro něj bude nejlepší," líčil finský manažer Kekäläinen. "Pokud to bude hokej v Česku, tak ho tam pošleme. Pokud se hned dostane do našeho hlavního týmu, tak budiž. Nejlepší možností může být i farma, uvidíme. Máme ještě dost času na rozhodování."

Deník Columbus Dispatch ještě zmínil možnost, že by se Jiříček přesunul z áčka Plzně do jiné evropské soutěže nebo do zámořské juniorky.

"Je pravděpodobné, že Jiříček bude před NHL potřebovat ještě jeden rok na rozvoj, a to v lepší soutěži, než je extraliga - například ve Finsku nebo Švédsku," napsal list. "Možností je i juniorská WHL, kde práva na Jiříčka drží Spokane Chiefs."