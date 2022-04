Florida opět nadělovala, Huberdeau nahání McDavida. Vrátil se Price

Hokejisté Floridy s Radkem Gudasem v sestavě porazili Winnipeg 6:1 a potvrdili pozici lídra Východní konference. Dvěma góly a asistencí se na výhře Panthers podílel nejproduktivnější hráč týmu Jonathan Huberdeau. Montreal nestačil na NY Islanders a na domácím ledě prohrál 0:3.

Florida proti Winnipegu vládla hned od úvodu zápasu. Neuběhlo ani pět minut a Panthers zásluhou dvou Huberdeauových tref vedli 2:0. Pro Jets mohlo být ještě hůře, branku Eetu Luostarinena z 6. minuty ale rozhodčí po trenérské výzvě neuznali.

Ve druhé třetině domácí svůj náskok díky dvěma gólům Gustava Forslinga zdvojnásobili. Druhou branku švédského obránce připravil Huberdeau, který 78. asistencí potvrdil pozici nejlepšího nahrávače NHL. S celkovými 108 zápisy kanadský útočník atakuje i pozici Connora McDavida, který v čele ligové produktivity nasbíral pouze o dva body více.

Jedinou branku Winnipegu vstřelil po minutě třetího dějství Nikolaj Ehlers, zbytek utkání ale opět patřil Floridě. Panthers na inkasovaný gól odpověděli dvěma trefami a došli si pro pohodlné vítězství. Domácí uspěli podeváté v řadě a v čele Východní konference drží osmibodový náskok na druhou Carolinu.

Nový klubový rekord v počtu vychytaných výher stanovil brankář Sergej Bobrovskij, jenž 36. vítězstvím překonal výkon Roberta Luonga ze sezon 2005/2006 a 2015/2016.

"Abych byl upřímný, vůbec jsem o tom nevěděl, dozvěděl jsem se to až po zápase. Rekord je sice připsaný mně, ale je to zásluha celého týmu. Sám o sobě bych ho nikdy nevychytal, hlavní podíl na tom mají kluci přede mnou," řekl Bobrovskij.

Hokejisté Montrealu nevyužili proti Islanders výraznou střeleckou převahu a prohráli 0:3. Zásadní podíl na výhře hostů měl brankář Ilja Sorokin, který zastavil všech 44 střel domácích a vychytal sedmou nulu v sezoně.

V brance Canadiens se poprvé od loňského finále Stanley Cupu objevil Carey Price. Zkušený kanadský brankář před sezonou kvůli užívání návykových látek přerušil kariéru a nastoupil do asistenčního ligového programu. Při svém návratu mezi tři tyče inkasoval dvě branky z 19 střel.

"Stát zase v brance bylo moc fajn. Chtěl bych poděkovat divákům za přivítání, to mě opravdu potěšilo. Bylo to emotivní, ale to jsem se snažil potlačit, protože jsem chtěl předvést dobrý výkon. Na zápas jsem byl připravený psychicky i fyzicky, bohužel to ale nestačilo," uvedl Price.

Islanders věnovali výhru zesnulé klubové legendě Mikeu Bossymu. Čtyřnásobný vítěz Stanley Cupu a člen hokejové Síně slávy ve čtvrtek podlehl rakovině plic. "Mike byl výborný hokejista a člověk. Pro naší komunitu na Long Islandu udělal spoustu dobrého. Dnes jsme chtěli vyhrát pro něj," řekl útočník Josh Bailey.

NHL:

Florida - Winnipeg 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)

Branky: 3. a 5. Huberdeau, 23. a 37. Forsling, 42. Marchment, 47. Mamin - 42. Ehlers. Střely na branku: 43:31. Diváci: 17.625. Hvězdy zápasu: 1. Huberdeau, 2. Forsling, 3. Bobrovskij (všichni Florida).

Montreal - NY Islanders 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Branky: 45. Parise, 47. Dobson, 59. Nelson. Střely na branku: 44:20. Diváci: 21.105. Hvězdy zápasu: 1. Sorokin (NY Islanders), 2. Price (Montreal), 3. Dobson (NY Islanders).

Tabulka NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. x-Florida 74 53 6 15 311:217 112 2. x-Toronto 74 48 6 20 286:229 102 3. x-Tampa Bay 74 45 8 21 243:208 98 4. Boston 74 45 5 24 231:202 95 5. Detroit 74 29 10 35 213:281 68 6. Buffalo 76 27 11 38 210:272 65 7. Ottawa 74 28 6 40 200:239 62 8. Montreal 75 20 11 44 193:287 51

Metropolitní divize:

1. x-Carolina 75 48 8 19 247:180 104 2. x-NY Rangers 75 48 6 21 231:191 102 3. x-Pittsburgh 76 43 11 22 253:213 97 4. Washington 74 41 10 23 252:219 92 5. NY Islanders 74 35 9 30 206:206 79 6. Columbus 74 35 6 33 240:274 76 7. New Jersey 74 26 6 42 228:274 58 8. Philadelphia 74 23 11 40 190:269 57

Západní konference:

Centrální divize:

1. x-Colorado 74 54 6 14 287:202 114 2. St. Louis 74 44 10 20 274:211 98 3. Minnesota 73 46 6 21 271:225 98 4. Nashville 74 42 5 27 237:214 89 5. Dallas 74 42 5 27 217:220 89 6. Winnipeg 75 35 11 29 231:238 81 7. Chicago 74 25 11 38 199:264 61 8. Arizona 74 22 5 47 182:278 49

Pacifická divize:

1. Calgary 74 45 9 20 259:187 99 2. Edmonton 75 43 6 26 260:235 92 3. Los Angeles 76 39 10 27 220:225 88 4. Vegas 75 41 5 29 244:222 87 5. Vancouver 75 37 10 28 224:211 84 6. Anaheim 76 29 14 33 213:249 72 7. San Jose 73 29 11 33 190:234 69 8. Seattle 73 23 6 44 189:255 52

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.