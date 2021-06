Finiš Tampy přišel pozdě, reprízu loňského semifinále začali vítězně Islanders

Hokejisté Tampy Bay s Ondřejem Palátem a Janem Ruttou v sestavě podlehli v úvodním semifinále NHL na svém ledě týmu New York Islanders 1:2.

Hosté si vypracovali dvoubrankový náskok trefami Matthew Barzala, který byl vyhlášen první hvězdou zápasu, a Ryana Pulocka. Obhájce Stanleyova poháru zdramatizoval utkání zásluhou Braydena Pointa v čase 59:07.

Oba týmy se střetávají v play off NHL ve stejné fázi druhým rokem po sobě. Tampa Bay vstoupila loni do série s Islanders i díky Palátově trefě výhrou 8:2, tentokrát překonala Semjona Varlamova až při závěrečné power play. Ruský gólman, kterým tím přišel o první nulu v letošním play off, kryl třicet střel.

První branka padla ve 33. minutě po chybě kapitána Tampy Bay Stevena Stamkose, jehož nepřesnou přihrávku zachytil Josh Bailey a vyslal do sóla Barzala. Útočníka Islanders stíhal Rutta a snažil se mu znepříjemnit zakončení, přesto Barzal prostřelil Andreje Vasilevského mezi betony. Druhou branku přidal ve 46. minutě Pulock, prosadil se ránou od modré čáry.

Islanders si dlouho počínali disciplinovaně a až do závěrečné hry Tampy bez gólmana nabídli soupeři jen jednu početní výhodu. Druhý faul už obhájce titulu potrestal a v situaci šest na čtyři snížil zblízka Point. Potvrdil tím skvělou úspěšnost domácích v přesilových hrách, ve kterých měli před utkáním úspěšnost 41,7 procenta. Lightning se ještě ve zbytku duelu usadili v útočném pásmu, ale obětaví hosté jejich tlaku odolali a připsali si první bod v sérii.

Semifinále play off NHL - 1. zápas:

Tampa Bay - NY Islanders 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Branky: 60. B. Point - 33. Barzal, 46. Pulock. Střely na branku: 31:31. Diváci: 14.513 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Barzal, 2. Varlamov (oba NY Islanders), 3. B. Point (Tampa Bay).