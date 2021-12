Chytilmánie uvadla. V NHL řeší posazeného Čecha, může se stěhovat jako u Pešána

Do NHL výjimečně vtrhl hned po draftu a naznačil hvězdný potenciál. Ani v pátém roce za mořem však Filip Chytil vyloženě nezáří a možná se bude muset vzdát své oblíbené pozice.

Pamatujete na "Chytilmánii"? Slavní Rangers v roce 2017 draftovali na 21. pozici "tajemného" zlínského odchovance, který měl jít na řadu až později. Proto od něj nikdo neočekával zázraky.

Chytil ale hned po draftu uhranul v přípravném kempu a vydobyl si místo v sestavě Rangers. Po devíti zápasech sice odešel na farmu, ale zanechal výborný dojem. Rok nato už měl stálé místo v NHL. Většina jeho vrstevníků přitom pořád hrála juniorku nebo dělala nesmělé kroky v méně kvalitních profesionálních soutěžích.

"Trefa do černého!" radovali se fanoušci newyorského klubu z nové hvězdičky.

Chytil nastoupil vskutku raketově a později pokračoval výkonnostními skoky. Možná ale ne tak velkými, jak optimisté očekávali. A teď přišel zásek.

Dvaadvacetiletý střední útočník má po 26 zápasech rozjeté základní části pouze sedm bodů (3+4). Vede si tak hůř než defenzivní centři David Kämpf nebo Radek Faksa. V minulé sezoně dosáhl na bodový průměr 0,52, teď je na čísle 0,27. Pokud nepřidá, statisticky odehraje svůj nejhorší ročník za mořem.

Přitom má pocit, že hraje dobře.

Ano, vytváří si víc gólových šancí než většina spoluhráčů, jenže v koncovce selhává. V týmové produktivitě drží mezi útočníky dělené osmé místo. Má jen o bodík víc než vyhlášený tvrďák Ryan Reaves, pro kterého je ofenziva druhořadou prací.

Gerard Gallant, nový trenér Rangers, který dřív vedl na Floridě Jaromíra Jágra, asi před týdnem ztratil s Chytilem trpělivost a poprvé v sezoně ho poslal na tribunu coby zdravého náhradníka.

"Nesu to špatně, protože chci být pořád na ledě," přiznal mladý Čech. "Jsem rád, že jsme získali dva body (za výhru 3:2 v Arizoně, pozn. red.), ale nechci vysedávat na tribuně."

Gallant přiznal, že Chytila posadil z výkonnostních důvodů. "Chce totiž, aby pod ním všichni hráči byli nějakým způsobem vidět," prohlásil v podcastu deníku New York Post bývalý hokejista a nyní analytik Ron Duguay. "Pokud nesbíráte body, tak byste měli dělat něco jiného. Hodně jde o obyčejnou soutěživost, souboje jeden na jednoho v rozích nebo před bránou. Gallant chce od každého vidět něco extra a od Filipa to pravděpodobně neviděl."

Chytil okusil "vyhnanství" v jediném klání, pak se vrátil zpátky do sestavy. Ovšem s výraznou změnou. Ze středu útoku se přesunul na křídlo.

Jako křídelník odehrál část posledního mistrovství světa pod trenérem Filipem Pešánem, což mu moc nevyhovovalo. "Řekl bych, že jsem centr, je to pro mě lepší," pochvaloval si, když od Pešána konečně dostal šanci ve středu formace.

Co s Chytilem, momentálně řeší také Gallant. A pochopitelně i zámořská média.

"Jako centr máte trochu víc zodpovědnosti než ostatní. Musíte se vracet a pomáhat obraně, získávat puk, být ve správný čas na správném místě," vypočítával Duguay, proč by náročná pozice nemusela Chytilovi sedět.

"Nevidím, že by se jako centr posunul," dodal novinář Larry Brooks. "Můžu být samozřejmě mimo, ale mám za to, že by byl užitečnější na křídle. Je to samozřejmě velký a silný hráč. Když se rozjede, je z něj centr, jakého chcete mít, ale celkově netvoří hru tak, jak by měl. Řekl bych, že nemá dostačující herní přehled a nedělá ze svých křídel lepší hráče."

Chytilovi škodí také statistika na buly. I když se od nováčkovského ročníku zlepšil, stále je daleko od 50procentní úspěšnosti.

Zdá se, že na možnou přeměnu na stálého křídelníka je připravený: "Na křídle je to trošičku jiné, ale pořád hraju hokej. Hlavně chci být na ledě co nejčastěji. Je jedno, jestli budu centr nebo křídlo."