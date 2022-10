Dřív v ní propadal, teď sklízí chválu. Chytil nečekaně září v přehlížené disciplíně

Možná by ani neměl hrát centra. Tak mnozí v minulosti komentovali Filipa Chytila, přičemž mimo jiné poukazovali na jeho bídné statistiky na buly. Český hokejista newyorských Rangers však na své velké slabině zapracoval.

Chytil v prvních šesti zápasech stávající sezony NHL posbíral tři body (1+2). Zajímavější však je, že vyhrál 25 z 49 buly a dosáhl na solidní úspěšnost 51 procent. Dříve v této disciplíně propadal.

Když v sezoně před pěti lety poprvé okusil NHL, nevyhrával ani 37 procent buly, což je u centra extrémně slabé číslo. Poté přišlo postupné zlepšení až na zhruba 43 procent v minulé základní části. To ale nestačilo, neboť dobrá úspěšnost začíná na padesáti procentech.

Chytil slabé číslo až tak neřešil. Jednoduše pokračoval v zavedené praxi. Cvičil s klubovým koučem dovedností Markem Ciacciem, který před něj házel puky, a po trénincích si přidával cvičná vhazování proti dalším centrům Rangers.

"Možná jsem se víc soustředil na celkový přehled, na to, kam přesně puk jde a tak, ale jinak je to prostě proces. Záleží na tvrdé práci a přídavcích po týmových trénincích. Konečně se to vyplácí," citoval 23letého Čecha deník Newsday.

Důležité je také to, že Chytil odstartoval už šestou sezonu v zámořské soutěži. Tvrdí, že za tu dobu vypozoroval, jak mnozí jeho soupeři k buly přistupují. Ví tedy, co od nich čekat.

"Myslím, že Fil tenhle rok zatím odvádí skvělou práci. Na vhazováních opravdu zapracoval," pochválil Chytila o šest let starší spoluhráč Barclay Goodrow. "Působí mnohem sebevědoměji. Přijde mi, že když jde na buly, je si jistý, že vyhraje, ještě než puk dopadne na led. To je podle mě ze všeho nejdůležitější."

Chytilův pokrok pochopitelně zaznamenal také trenér Rangers Gerard Gallant, který českého centra zatím posílá na vhazování častěji než v minulém ročníku. "Je silný na puku, vyhrává buly a celkově dělá všechny věci, které jsou v hokeji důležité. Vede si skvěle," chválil kouč.

Chytil je vidět, přestože přišel o mladé parťáky Alexise Lafreniera a Kaapa Kakka, kteří mu "prchli" do prvních dvou formací. Momentálně vedle druhé přesilovky vede třetí lajnu s Goodrowem a Vitalijem Kravcovem.

Hned na začátku šestého zápasu sice odstoupil, protože dostal od soupeře loktem do hlavy, ale je vedený jako "day-to-day", což znamená, že by mezi zraněnými neměl být dlouho.

Mnozí včetně třeba novináře Larryho Brookse v minulosti hlásali, že by měl Chytil hrát spíš na křídle, kde nějaký čas skutečně strávil. Vytýkali mu nedostatečný herní přehled nebo právě slabá vhazování.

Teď má o píď lepší úspěšnost než hvězdný parťák Mika Zibanejad, za týmovým specialistou Vincentem Trocheckem zaostává zhruba o tři procenta. V některých situacích, konkrétně v útočném pásmu a při přesilovce, sice zůstal pod padesátiprocentní úspěšností, ale celkově udělal krok vpřed, což spoluhráči oceňují.

"Když střídání za střídáním prohráváte buly, tak neustále honíte puk," připomněl Goodrow, proč je prohrané vhazování nepříjemné. "Je to trochu podceňovaná statistika, právě buly totiž udá tón vašemu střídání."

Aby se Chytil mohl označovat za dobrého hráče na vhazování, musí udržet alespoň poloviční úspěšnost. Vyložení specialisté pak vyhrávají minimálně v 55 procentech případů. V současné NHL mezi ně patří například bostonský Patrice Bergeron.

Historicky zářili Rod Brind'Amour či Bobby Holík, ale celkovým králem je relativně málo známý hokejista Yanic Perreault, který od roku 1997, kdy liga začala statistiku měřit, vyhrál lehce přes 61 procent vhazování. V jedné sezoně se dokonce vyšvihl přes neskutečných 65 procent. Po hráčské kariéře si ho proto jako experta na buly najalo Chicago.

"U buly rozhoduje hromada detailů," vyprávěl před lety stanici Sportsnet. "Jde o vaše postavení, načasování, práci s čárovým rozhodčím i o to, jak ke kruhu přijedete a jak znáte protihráče. Stejně tak záleží na tom, jestli jde o vhazování v útočném, nebo obranném pásmu," dodal s tím, že je důležité mít v rukávu více variant a umět vyhrát forhendem, bekhendem nebo s pomocí nohy.

"Myslím, že buly získávají stále větší váhu," pokračoval Kanaďan. "Až do konce 90. let se na ně až tak nekoukalo, ale s příchodem statistik se to změnilo. Dneska už se v hokeji analyzuje všechno a hodně týmů se snaží zlepšit právě na buly."

Mezi ně patří i Rangers, kteří mají pověst jednoho z nejhorších mančaftů na vhazování. Alespoň poloviční úspěšnost měli naposledy před devíti lety. Teď jsou zatím na čísle 53,4. I díky Chytilovi.