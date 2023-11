Edmonton zvládl premiéru pod novým trenérem, Oilers porazili NY Islanders 4:1

Hokejisté Edmontonu porazili NY Islanders 4:1 a poprvé v sezoně vyhráli dva zápasy za sebou. Gólem a třemi nahrávkami vítězství Oilers řídil Leon Draisaitl. Connor McDavid vstřelil jednu branku, k níž přidal nahrávku a ukončil tak třízápasové čekání na bod.

Nový trenér Edmontonu Kris Knoblauch mohl být se svou premiérou na lavičce Oilers spokojený. "Už jen být v roli hlavního trenéra je neuvěřitelné. To, že jsme zápas dovedli do vítězného konce, je bonus navíc," řekl pětačtyřicetiletý kouč, který až do neděle vedl Hartford Wolf Pack v AHL.

Jeho tým výborně zareagoval na brzký gól Mathewa Barzala a hlavně díky skvělé třetí třetině si došel pro čtvrtou výhru v sezoně. "Dnešní výkon mě potěšil. V první polovině zápasu jsme nebyli lepším týmem, ale byli jsme trpěliví, zbytečně jsme neriskovali," dodal Knoblauch.

Na Barzalovu trefu ze čtyřicáté sekundy odpověděl v 15. minutě Draisaitl, jenž se prosadil pošesté v ročníku. Na další branku se čekalo až do 48. minuty, v níž se po přesilovkové akci McDavida a Draisaitla prosadil Zach Hyman.

O necelé dvě minuty později udeřili Oilers v přesilové hře podruhé. Po další Draisaitlově asistenci se prosadil McDavid a skóroval po dlouhých osmi zápasech. "Jsem rád, že si stále pamatuju, jak dát gól," řekl McDavid. "Zápas jsme vyhráli díky skvělým přesilovým hrám. Ve třetí části jsme do hry dokázali dát to, co nám dlouhodobě chybělo," dodal kapitán.

Skóre uzavřel do prázdné branky Evander Kane. Draisaitl asistoval i u jeho gólu a počtyřiadvacáté v kariéře zaznamenal v jednom zápase čtyři body. V historických klubových tabulkách se německý centr osamostatnil na šestém místě před Paulem Coffeyem.

Colorado se radovalo po dvou prohrách. Hokejisté Avalanche se během volného dne oklepali z domácího debaklu od St. Louis 2:8 a v Seattlu dominovali. Domácí vedli po úvodní dvacetiminutovce 1:0, zbytek zápasu patřil hostům.

Na vedoucí branku navrátilce do sestavy Kraken Brandona Taneva odpověděl ve 33. minutě Mikko Rantanen. O dvě minuty později poslal Colorado do vedení Ross Colton, jenž využil přesilovku. Třetí dějství bylo v režii hokejistů Avalanche, kteří Seattlu dovolili jedinou střelu na branku. Sami ohrozili Joeyho Daccorda dvanáctkrát a třikrát skórovali. Prosadili se Cale Makar, Jonathan Drouin a Valerij Ničuškin.

Makar vstřelil 69. gól v základní části NHL a mezi obránci se osamostatnil na třetím místě klubových tabulek. Na vedoucího Tysona Barrieho pětadvacetiletému bekovi chybí šest přesných tref.

Edmonton - NY Islanders 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

Branky: 15. Draisaitl, 48. Hyman, 50. McDavid, 58. Kane - 1. Barzal. Střely na branku: 32:33. Diváci: 17:881. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl, 2. Skinner, 3. McDavid (všichni Edmonton).

Seattle - Colorado 1:5 (1:0, 0:2, 0:3)

Branky: 7. B. Tanev - 33. Rantanen, 35. Colton, 45. Makar, 50. Drouin, 57. Ničuškin. Střely na branku: 19:31. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Rantanen, 2. D. Toews, 3. Georgiev (všichni Colorado).