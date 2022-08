První žena a 76. hráč produktivity. Nesmysl a odpad, šijí kritici do obalu hry NHL

Obal připravované videohry NHL 23 od EA Sports budí kontroverze. Výrazně se totiž odlišuje od těch předchozích.

Ani Connor McDavid, ani Cale Makar. Místo hvězd NHL první velikosti zdobí obal NHL 23 forvard Trevor Zegras, který v poslední základní části skončil na 76. místě produktivity, a útočnice Sarah Nurseová.

Jde vůbec o první ženu v historii obalů videoherní série NHL. Sedmadvacetiletá Nurseová zazářila na poslední olympiádě v Pekingu, kde 18 body (5+13) v sedmi kláních dovedla Kanadu ke zlatu.

"Je mi ctí být první ženou na obalu NHL," prohlásila sestřenka obránce Edmontonu Darnella Nurse.

"Hokej je skutečně pro všechny a jsem nadšená, že NHL 23 oslavuje rozmanitost a inkluzi v tomto sportu. Doufám, že zvýšené zastoupení žen v tak prominentní hře vnukne mladým dívkám po celém světě, že hokej je i pro ně," doplnila.

Nurseová hrála v minulém ročníku jen za reprezentaci. V jediné profesionální soutěži žen PHF chyběla, protože je členkou asociace PWHPA, která která vznikla po rozpadu jiné profesionální ligy CWHL a stále plánuje vlastní projekt.

V rámci NHL se o ženách poslední dobou hovoří v souvislosti s manažerskými nebo trenérskými pozicemi.

Například New Jersey angažovalo Kate Madiganovou do role asistentky generálního manažera a Los Angeles zaměstnalo Manon Rhéaumeovou jako poradkyni. Bývalá brankářka Rhéaumeová vstoupila do historie už dřív. V roce 1992 jako první žena nastoupila v NHL, byť šlo jen o přípravný zápas za Tampu.

Vedle Nurseové je na obalu NHL 23 jednadvacetiletý Američan Zegras, který patřil k nejlepším nováčkům uplynulé sezony. V hlasování o Calder Trophy skončil druhý za německým bekem Moritzem Seiderem.

Zaujal hlavně technickými finesami, díky kterým pronikl třeba i do ranní show Good Morning America, která se jinak na hokej nesoustřeďuje.

Co se týče bodů, Zegras až tolik nezazářil. V 75 zápasech posbíral 61 bodů (23+38) a v produktivitě NHL skončil na 76. místě hned za Jakubem Voráčkem, který získal o bod víc.

Obal videohry vyvolal kvůli netradičnímu pojetí větší kontroverze než v minulosti.

"Místo McDavida, Crosbyho, Ovečkina, Kučerova, MacKinnona, Makara nebo třeba nováčka roku Seidera jsme dostali Zegrase, který se pořád hlásí o pozornost, a někoho, kdo ani nehraje NHL. Upřímně, tenhle obal je odpad," stálo v jednom z populárních komentářů pod příspěvkem EA Sports.

"Nic neevokuje hokej víc než palmy, kraťasy a tenisky," vypálil jiný kritik. Ačkoliv některým se kombinace Zegrase s Nurseovou zamlouvá, ve zmíněné diskusi převažovaly negativní komentáře lidí, kteří byli z obalu v rozpacích nebo o něm mluvili jako o nesmyslu.

V minulých pěti letech se na obalu videoherní série NHL objevili Auston Matthews, Alexandr Ovečkin, P. K. Subban a Connor McDavid. Pokud jde o Čechy, ti v historii zamířili jen na českou verzi hry. Povedlo se to Richardu Šmehlíkovi, Patriku Eliášovi, Martinu Ručinskému a Jaromíru Jágrovi.