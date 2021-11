Dvoubodový Pastrňák prohru Bostonu neodvrátil. Rittich v premiéře vychytal výhru

Gól a asistence českého hokejového útočníka Davida Pastrňáka domácí prohru Bostonu 3:5 s Edmontonem neodvrátily. V noci na pátek se prosadil také Pavel Zacha, který se nahrávkou podílel na výhře New Jersey 4:0 nad New York Islanders. Brankář David Rittich v premiéře za Nashville vychytal vítězství nad St. Louis 4:3 po samostatných nájezdech.

Pastrňák v 5. minutě poslal Boston do vedení 1:0. Český útočník si nabruslil do výhodné pozice v pravém kruhu a střelou mezi betony brankáře Mikka Koskinena otevřel skóre duelu. Edmonton zásluhou Evana Boucharda po čtyřiačtyřiceti vteřinách srovnal, ale Bruins si vzali vedení zpět.

Pastrňák ve 26. minutě kroužil s pukem u pravého mantinelu, povedeným manévrem se zbavil bránícího hráče a před brankou hledal osamoceného Patrice Bergerona. Zblokovaná přihrávka se ke kapitánovi domácích nedostala, našel si ji ale Brad Marchand a vrátil Bostonu náskok.

Ani napodruhé se Bruins neradovali z gólu dlouho, Oilers ke srovnání stačilo 26 vteřin. Zach Hyman se po parádní stahovačce dostal do předbrankového prostoru a bekhendovou střelou překonal Linuse Ullmarka.

Bruins v závěru druhé části Edmontonu znovu odskočili na rozdíl jedné branky, v absolutně nezvládnuté třetí třetině ale třikrát inkasovali a prohráli 3:5. Dvěma góly otočil skóre nejlepší střelec NHL Leon Draisaitl.

Hokejisté New Jersey zdolali New York Islanders jednoznačně 4:0. V první třetině poslal Devils do vedení Janne Kuokkanen a na rozdíl dvou branek zvýšil v závěru druhé části Tomáš Tatar. Slovenský útočník ve výskoku se štěstím tečoval přesilovkovou ránu Dougieho Hamiltona a vstřelil první branku v dresu New Jersey. Druhou asistenci u Tatarova gólu si připsal Zacha, který je s devíti body třetím nejproduktivnějším českým hokejistou v NHL.

Výsledky NHL:

Colorado - Vancouver 7:1, St. Louis - Nashville 3:4 po prodl., Winnipeg - San Jose 4:1, Pittsburgh - Florida 3:2 po sam. nájezdech, Montreal - Calgary 4:2, Ottawa - Los Angeles 0:2, Detroit - Washington 0:2, New Jersey - NY Islanders 4:0, Boston - Edmonton 3:5, Vegas - Minnesota 3:2, Seattle - Anaheim 4:7.