Haška lidsky nesnáší, i tak tvrdí: Nejlepší v historii, nikdo se mu ani nepřiblížil

Bývalý kanadský hokejista Matthew Barnaby se rozpovídal o českém spoluhráči z Buffala Dominiku Haškovi, svém nepříteli, kterého ale obdivoval coby brankáře.

Časopis The Hockey News před lety překvapil, když Haška v žebříčku nejlepších hokejistů historie zařadil na 20. místo, což dělalo až pátou příčku mezi gólmany.

Výše skončili Terry Sawchuk, Patrick Roy, Martin Brodeur a Jacques Plant.

V jiných žebříčcích ale bývá zvykem, že Hašek se přetahuje o historické prvenství s Kanaďany Royem a Brodeurem.

"Hodně lidí se může přiklonit k Martymu, nebo k Patrickovi. Pokud jste s nimi hráli, chápu to. Všichni jsme v tomhle směru loajální," spustil Barnaby v podcastu Clearing the Crease, kde moderátora Jamese Cybulskiho doplňují někdejší hráči NHL Mike Commodore a Andrew Raycroft.

"Podle mě je ale právě Dom tím jednoznačně nejlepším brankářem, který kdy hrál hokej," pokračoval Barnaby. "Podle mě se mu nikdo nepřiblížil, a to ani vzdáleně."

Loajalitu přitom k Haškovi, s nímž působil v Buffalu v 90. letech, necítí. "Ku*evsky jsem toho chlapa nesnášel. Byl to nejhorší spoluhráč vůbec," vypálil někdejší křídelník.

V Buffalu strávil sedm sezon, bez play off zůstal jen jednou. "Bez Haška bychom pravděpodobně nepostoupili šestkrát z těch sedmi let. Tak dobrý byl. Dominantní. Nejlepší v historii," líčil bouřlivák Barnaby.

Hašek je s 389 výhrami v základní části až 15. mužem historie, s procentuální úspěšností 92,2 je však jedničkou. K tomu šestkrát získal Vezinovu trofej pro nejlepšího brankáře NHL.

"Ale jako spoluhráč? Vůbec to není úžasný chlapík, umí být pěkný de*il," prohlásil dnes 50letý Barnaby, který se po kariéře s přestávkami věnuje trénování.

Jedním z důvodů, proč Barnaby nemůže Haška vystát, je někdejší spor ohledně kouče Teda Nolana, který Buffalo vedlo v letech 1995 až 1997.

Barnaby si indiánského trenéra oblíbil, ostatně pod ním odehrál svou bodově nejvydařenější sezonu v NHL, kdy dosáhl na zápis 19+24. Hašek však s Nolanem nevycházel, i proto kouč v klubu skončil.

Barnaby pak "Dominátorovi" přes média vzkázal, že ho v nadcházejícím tréninkovém kempu sestřelí.

Rozepři zklidnil až bonus v hodnotě 50 tisíc dolarů, který vedení Buffala Barnabymu přiřklo pod podmínkou, že týmovou jedničku nechá na pokoji. Alespoň podle útočníkova vyprávění.

V Buffalu Barnaby dohrál v březnu 1999, zhruba dva roky před Haškem, který později dvakrát slavil Stanley Cup s podstatně silnějším Detroitem.

Shledat se mohli v roce 2014 při Haškově uvedení do Síně slávy v Torontu.

"Pamatuju si, že mi jeho agent poslal e-mail, ve kterém stálo: 'Ahoj, Matthew, Dom by tě rád pozval na oslavu spojenou se vstupem do Síně slávy.' Tak jsem odpověděl, jestli ví, že Haška nesnáším," vyprávěl Barnaby. Do Toronta tak nedorazil.