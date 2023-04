Pastrňák se vytratil, všímají si v zámoří. Superhvězdu neprobudilo ani míchání lajn

Donedávna prožíval snovou sezonu, v bojích o hokejový Stanley Cup se ale David Pastrňák zasekl. I proto bostonští Bruins nejsou v sérii prvního kola proti Floridě tak suverénní, jak mnozí čekali.

Někteří novináři Pastrňákovi před časem věštili Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off NHL.

Šlo o logickou úvahu. Boston šel do vyřazovacích bojů jako největší favorit a zmíněnou cenu zpravidla dostane nejlepší hokejista vítězného týmu.

Bruins sice mají řadu lídrů, ale nejvíc v základní části zářil Pastrňák, který bodoval 113krát (61+52) a druhého nejproduktivnějšího parťáka Brada Marchanda předčil o 46 (!) bodů.

Do play off však český křídelník nevstoupil podle představ. V pěti utkáních proti Floridě posbíral jen dva body za góly a v týmové produktivitě mu patří až devátá příčka. Výš jsou obránci Charlie McAvoy (0+3) s Dmitrijem Orlovem (0+5) nebo třeba méně známý veterán Nick Foligno (1+2).

Daleko k ideálu má i Pastrňákův herní projev. Superhvězdný křídelník byl v základní části s pěti ranami na zápas nejpilnějším ligovým střelcem, teď je na průměru 3,6. Jako by mu chybělo sebevědomí. Někdy nahrává i v situaci, kdy by normálně pálil.

Pokles formy přišel znenadání. V deseti utkáních před play off bodoval Pastrňák 18krát (12+6). Problémy mu nedělala ani Florida, které dal gól v každém ze čtyř střetnutí v základní části. Že by na něj našla recept až teď?

"Ať už je důvod jakýkoliv, Pastrňák se vytratil," píše web The Athletic. "Týmu nepomáhá," stojí v jiné části textu.

Že se český forvard trápí, vnímá i trenér Bostonu Jim Montgomery. "Nepadá mu to tam," spustil. "Je ale jen otázkou času, než se to změní. Mám za to, že v posledním utkání tvrdě pracoval, vyhrál hodně soubojů. Možná byl angažovanější než v prvních dvou domácích zápasech. Jak jsem řekl, je to jen otázka času. Nakonec se projeví, jak moc dobrý je."

Ze statistik lze vyčíst, že Montgomery své největší hvězdě nepřestal věřit. Pastrňák nadále dostává moře prostoru a s icetimem 20:27 je nejvytěžovanějším útočníkem mužstva.

Co se mění, jsou formace. Naposledy Montgomery spojil Pastrňáka s Tylerem Bertuzzim a navrátilcem po zranění Patricem Bergeronem. V průběhu klání však Bertuzziho nahradil Brad Marchand, aby vzniklo osvědčené trio zvané "The Perfection Line". Nakonec se však Pastrňák vrátil k Bertuzzimu a Pavlu Zachovi, s nimiž hrál v předešlých zápasech při absenci Davida Krejčího.

"Nic ale nefunguje," poznamenává The Athletic.

Pastrňák v noci na čtvrtek podruhé za sebou vůbec nebodoval, což v uplynulé základní nezažil. Bruins i kvůli tomu doma prohráli s Floridou 3:4 v prodloužení a po nevyužitém mečbolu musejí za stavu série 3:2 znovu na hřiště soupeře.

Není to poprvé, co Pastrňák čelí kritice za výkony v play off. Obecně se ale rozhodně nedá říct, že by v bojích o Stanleyův pohár uvadal. Před těmi letošními dosáhl na 74 bodů (30+44) ze 70 duelů.