Pastrňákova cena stoupá, jednání s Bostonem drhne. Neshodnou se na platu, píší v NHL

Americká internetová společnost Twitter, kterou v minulých dnech převzal miliardář Elon Musk, tento pátek zahájí snižování počtu zaměstnanců. Podle médií to vyplývá z e-mailu, který firma zaměstnancům rozeslala ve čtvrtek večer. Do pátečních 17:00 SEČ by měl každý zaměstnanec obdržet zprávu o své budoucí roli v podniku. Twitter se v souvislosti s tímto krokem rozhodl dočasně uzavřít své kanceláře.

Společnost Twitter zaměstnává kolem 7500 lidí. V médiích se už objevily zprávy, že podnik zruší asi polovinu, nebo dokonce tři čtvrtiny pracovních míst.

"V rámci snahy dostat Twitter na správnou cestu projdeme v pátek obtížným procesem snižování své globální pracovní síly," uvedla podle médií firma ve čtvrtečním e-mailu. "Uvědomujeme si, že to bude mít dopad na řadu jednotlivců, kteří byli pro Twitter přínosem. Tento krok je bohužel nezbytný k zajištění budoucího úspěchu podniku," stojí ve sdělení.

Firma také ohlásila dočasné uzavření kanceláří s cílem "zajistit bezpečnost všech zaměstnanců, stejně jako systémů Twitteru a dat uživatelů".

Twitter zároveň oznámil, že zaměstnanci, kterých se propouštění týká, v pátek dostanou oznámení přes osobní e-mail, zatímco ostatní přes firemní e-mail. Někteří zaměstnanci už podle agentury Reuters uvedli, že jim byl zablokován přístup do počítačového systému podniku, a vyjádřili obavy, že to signalizuje jejich propuštění.