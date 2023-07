Poslední pokus, jak si zachránit život. Bitkaře z NHL spasily "kouzelné houby"

Bývalý kanadský hokejista Daniel Carcillo promluvil o tom, jak mu takzvané "kouzelné houby" zachránily život.

Hraním hokeje v zámořské NHL si vydělal asi 6,3 milionu dolarů hrubého (135 milionů korun). Když ale v roce 2015 ukončil kariéru, šťastný nebyl.

Carcillo, muž, jenž za kariéru zvládl desítky pěstních soubojů, totiž ve 30 letech pověsil brusle na hřebík nedobrovolně. Kvůli zdravotním potížím po sedmém otřesu mozku už ale nemohl dál.

K tomu ho vystrašilo, že řada hráčů s podobnými problémy si tou dobou sáhla na život. Byl mezi nimi i Carcillův kamarád a spoluhráč z Chicaga Steve Montador.

Ještě před tragédií se shodli, že je trápí to stejné - bolesti hlavy, problémy s usínáním, úzkost, deprese, sebevražedné myšlenky.

"Po sedmém otřesu mozku jsem se kvůli citlivosti na světlo týden ani nedokázal podívat do mobilu. Narodil se mi syn, ale já jsem s ním nechtěl mít nic společného. Chtěl jsem jen, aby mě všichni nechali na pokoji," vzpomínal Carcillo.

Po odchodu do hokejového důchodu se tak v první řadě snažil uzdravit.

"Věnoval jsem se tomu čtyři roky, ale lépe jsem se necítil ani poté, co jsem za léčbu utratil asi půl milionu dolarů. Tak jsem se dal na psilocybin - byl to poslední pokus, jak si zachránit život," prohlásil před časem Kanaďan. Dal na doporučení jednoho z bývalých spoluhráčů.

Psilocybin je obsažený v různých druzích hub, například v lysohlávkách, a má psychoaktivní účinky.

"Vzal jsem si 5,6 gramu, to je na psilocybin hodně velká dávka. A ráno po proceduře jsem se cítil tak, jak bych se cítit měl. Měl jsem o trochu víc energie, moje mysl už nebyla tak zamlžená. Cítil jsem silnější spojení se svými dětmi, manželkou a sám se sebou. Symptomy, které jsem dřív pociťoval, se za tři měsíce buď zmírnily, nebo úplně zmizely," líčil Carcillo.

2:12 Hráč amerického fotbalu Aaron Rodgers a bývalý hokejista Daniel Carcillo vyprávějí o své zkušenosti s psychoaktivními houbami. | Video: Associated Press

Psilocybin stále užívá, už ale jen v udržovacích dávkách. V roce 2020 založil firmu, která má pomocí léků s obsahem psilocybinu pomáhat lidem s traumatickým poraněním mozku (otřes mozku je jen jedním z typů tohoto poranění).

Nechce ale cílit jen na lidi jako on, tedy na bývalé či současné hokejisty, kterým převrátil život vzhůru otřes mozku. "Není to jen pro - bez urážky - 720 hráčů NHL. Může to extrémně pomoct milionům válečných veteránů. A na každý otřes mozku v NFL (lize amerického fotbalu, pozn. red.) jich připadá sedm tisíc mezi ženskými obětmi domácího násilí," dodal bývalý hokejista.

Psilocybin je ve většině světa včetně Evropy, Spojených států či Kanady nelegální.

Na řadě míst je ale dekriminalizovaný a například některé kliniky v americkém státě Oregon ho mohou používat při léčbě duševních poruch. Posun ve vnímání této látky přišel se studiemi, podle nichž by psilocybin mohl mít příznivé účinky v boji s depresí či posttraumatickou stresovou poruchou.

Kontroverzní látka v "kouzelných houbách" nicméně může způsobovat také pocity silné dezorientace, paranoiu a výjimečně i dlouhodobé psychické poruchy.