Další česká show Bostonu. Krejčí nahrával, Zacha vyrovnal a Pastrňák spustil lavinu

Útočníci David Pastrňák a Pavel Zacha shodně gólem a nahrávkou pomohli hokejistům Bostonu k výhře nad domácím Dallasem 3:2 v prodloužení. Nastavení duelu vedoucích týmů obou konferencí NHL ukončil druhý nejlepší střelec soutěže Pastrňák po akci, na jejímž začátku byl Zacha. Asistenci v utkání zaznamenal i David Krejčí.

Boston poslal v 11. minutě do vedení Taylor Hall, jenž zakončil individuální akci Hampuse Lindholma. Druhou asistenci u Hallovy branky zaznamenal Krejčí, který si vylepšil bilanci v sezoně na 43 bodů. Dallas ještě v první polovině zápasu skóre otočil, ve třetí třetině ale vyrovnal Zacha. Český útočník se dostal k puku po souhře Pastrňáka s Brandonem Carlem a střelou do horního rohu branky poslal zápas do prodloužení.

V něm si s Pastrňákem prohodili role. Český kanonýr se po kombinaci se Zachou a Charliem McAvoyem dostal k puku na kraji levého kruhu pro vhazování a 39. gólem v sezoně rozhodl. Zacha se po vydařeném večeru dostal na hranici 37 bodů a překonal osobní rekord z minulé sezony.

"Hrál se skvělý hokej z obou stran. Oba týmy věděly, co od sebe mohou očekávat, a zápas podle toho vypadal. Udělali jsme dvě chyby, které soupeř dokázal využít. I za nepříznivého stavu jsme se ale vrátili do zápasu a došli jsme si pro výhru. Otočit zápas proti týmu, jako je Dallas, je pro nás skvělé," řekl Pastrňák, jenž je se 74 kanadskými body pátým nejproduktivnějším hráčem ligy.

New Jersey zdolalo Columbus 3:2 a vyhrálo čtvrtý z posledních pěti duelů. Devils proti nejhoršímu týmu NHL rozhodli dvě sekundy před koncem normální hrací doby, kdy se po Palátově asistenci prosadil obránce Ryan Graves. "Když jsem šel na led, věděl jsem, že zbývá 25 sekund. Jak čas ubíhal, cítil jsem, že se blíží konec, proto jsem se vydal před branku. Za normálních okolností bych zůstal na modré čáře, naštěstí jsem se ale odhodlal a byl jsem odměněn gólem," uvedl Graves.

Ondřej Palát bodoval ve čtvrtém utkání za sebou a v dresu New Jersey získal čtrnáctý bod. Brankář Vítek Vaněček se pod výhru Devils podepsal 31 zákroky a protáhl sérii na dvanáct zápasů s bodovým ziskem. Pouze jeden brankář v klubové historii dokázal vychytat alespoň bod ve více po sobě jdoucích utkáních. Byl jím legendární Martin Brodeur, jenž dokonce třikrát v kariéře zaznamenal čtrnáctizápasovou sérii.

Z vítězství se radoval také gólman Winnipegu David Rittich, jenž 27 zásahy pomohl k výhře 3:2 po samostatných nájezdech nad Seattlem. Jihlavský rodák vylepšil svoji bilanci na devět výher z 13 zápasů, Jets i díky jeho příspěvku drží v Západní konferenci druhé místo s dvoubodovou ztrátou na vedoucí Dallas.

Rittich plní roli spolehlivé dvojky za Connorem Hellebuyckem a po nevydařených angažmá v Torontu a Nashvillu splácí trenérům důvěru kvalitními výkony. "David se o svém startu dozvěděl až ráno před zápasem a opět potvrdil třídu. V každém utkání, do kterého nastoupí, chytá famózně. Je to skvělý kluk do kabiny, který na sobě neustále pracuje a v zápasech dělá přesně to, co od něho potřebujeme," pochválil třicetiletého gólmana trenér Rick Bowness.

V brance Colorada proti Tampě Bay nastoupil Aleksandar Georgijev. Ruský brankář dostal přednost před Pavlem Francouzem a v repríze posledního finále Stanley Cupu kryl 32 střel. Úřadující šampioni i přes jeho výkon podlehli Lightning 3:4 po samostatných nájezdech a v boji o postup do play off ztratili cenný bod.

Pouze na střídačce zůstal také Petr Mrázek, jehož Chicago podlehlo Montrealu jasně 0:4. Do čtvrtého zápasu v NHL naskočil Jaxson Stauber, jeho 27 zásahů ale na výhru nestačilo. Úspěšnou premiéru mezi zámořskou elitou má za sebou brankář Ottawy Kevin Mandolese, který zlikvidoval 46 střel New York Islanders a dovedl Senators k výhře 3:2 po samostatných nájezdech.

Z výhry 3:2 se radovali také hokejisté Caroliny. Hurricanes uspěli na ledě Washingtonu a mimo svoji arénu uspěli popáté v řadě. Martin Nečas podruhé za sebou vyšel bodově naprázdno. Nebodoval ani Tomáš Hertl, jehož San Jose podlehlo Pittsburghu 1:3.

Výsledky NHL:

Dallas - Boston 2:3 v prodl. (1:1, 1:0, 0:1 - 0:1)

Branky: 14. Hintz, 25. J. Robertson - 11. Hall (Krejčí), 51. Zacha (Pastrňák), 64. Pastrňák (Zacha). Střely na branku: 31:37. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Ullmark (Boston), 2. Oettinger, 3. J. Robertson (oba Dallas).

Montreal - Chicago 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Branky: 9. J. Barron, 46. Armia, 51. Savard, 52. Dvorak. Střely na branku: 31:22. Diváci: 21.105. Hvězdy zápasu: 1. Drouin, 2. Savard, 3. Matheson (všichni Montreal).

Washington - Carolina 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Branky: 20. Oshie, 27. Snively - 15. Burns, 23. Stastny, 32. Noesen. Střely na branku: 36:30. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Noesen (Carolina), 2. Snively (Washington), 3. Andersen (Carolina).

Columbus - New Jersey 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Branky: 20. J. Gaudreau, 25. A. Boqvist - 11. Šarangovič, 21. Bratt, 60. Graves (Palát). Střely na branku: 33:32. Vaněček odchytal za New Jersey celý zápas, inkasoval dva góly z 33 střel a úspěšnost zákroků měl 93,9 procenta. Diváci: 15.840. Hvězdy zápasu: 1. Graves (New Jersey), 2. Boquist (Columbus), 3. Vaněček (New Jersey).

NY Islanders - Ottawa 2:3 po sam. nájezdech (0:0, 1:1, 1:1 - 0:0)

Branky: 26. Pulock, 48. Nelson - 38. a rozhodující sam. nájezd Stützle, 44. B. Tkachuk. Střely na branku: 48:34. Diváci: 15.134. Hvězdy zápasu: 1. Mandolese, 2. Stützle, 3. B. Tkachuk (všichni Ottawa).

Winnipeg - Seattle 3:2 po sam. nájezdech (0:0, 1:2, 1:0 - 0:0)

Branky: 28. Wheeler, 50. Dubois, rozhodující sam. nájezd Scheifele - 34. Hayden, 40. McCann. Střely na branku: 40:29. Rittich odchytal za Winnipeg celý zápas, inkasoval dva góly z 29 střel a úspěšnost zákroků měl 93,1 procenta. Diváci: 14.237. Hvězdy zápasu: 1. Grubauer (Seattle), 2. Lowry, 3. Morrissey (oba Winnipeg).

Colorado - Tampa Bay 3:4 po sam. nájezdech (1:0, 1:1, 1:2 - 0:0)

Branky: 1. Lehkonen, 27. MacKinnon, 43. Malgin - 34. Kučerov, 41. Cirelli, 45. Naměstnikov, rozhodující sam. nájezd Stamkos. Střely na branku: 46:35. Diváci: 18.072. Hvězdy zápasu: 1. Stamkos, 2. Kučerov (oba Tampy Bay), 3. Byram (Colorado).

St. Louis - Florida 6:2 (1:0, 2:1, 3:1)

Branky: 12. a 21. B. Schenn, 33. Leddy, 50. O'Reilly, 50. Kyrou, 58. Barbašev - 39. Luostarinen, 54. Verhaeghe. Střely na branku: 28:36. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. B. Schenn, 2. Binnington, 3. Barabašev (všichni St. Louis).

San Jose - Pittsburgh 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Branky: 56. Meier - 32. a 60. Guentzel, 6. Rakell. Střely na branku: 39:28. Diváci: 13.534. Hvězdy zápasu: 1. DeSmith, 2. Crosby (oba Pittsburgh), 3. Dell (San Jose).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 53 40 5 8 196:115 85 2. Tampa Bay 53 35 2 16 191:156 72 3. Toronto 54 32 8 14 181:145 72 4. Florida 57 27 6 24 196:197 60 5. Buffalo 52 26 4 22 190:182 56 6. Detroit 52 24 8 20 160:169 56 7. Ottawa 53 26 3 24 161:170 55 8. Montreal 54 23 4 27 148:194 50

Metropolitní divize:

1. Carolina 53 35 8 10 178:144 78 2. New Jersey 53 35 5 13 184:141 75 3. NY Rangers 53 31 8 14 178:141 70 4. Pittsburgh 53 27 9 17 172:164 63 5. Washington 56 28 6 22 171:160 62 6. NY Islanders 57 27 7 23 164:158 61 7. Philadelphia 55 22 10 23 149:171 54 8. Columbus 54 16 4 34 137:207 36

Západní konference:

Centrální divize:

1. Dallas 55 30 11 14 183:142 71 2. Winnipeg 54 34 1 19 173:140 69 3. Colorado 52 28 5 19 160:147 61 4. Minnesota 53 28 5 20 159:154 61 5. Nashville 51 25 6 20 142:151 56 6. St. Louis 53 25 3 25 168:192 53 7. Arizona 54 18 8 28 146:191 44 8. Chicago 52 16 5 31 125:190 37

Pacifická divize: