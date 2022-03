Do Anaheimu nejdu, hoši. Klub při uzávěrce vyměnil hokejistu, pak zjistil, že nemůže

I v opěvované NHL může dojít ke směšně kuriózní situaci. Vegas Golden Knights vyměnili Jevgenije Dadonova do Anaheimu, ale po uzávěrce přestupů zjistili, že ho tam vyměnit nemůžou. Nyní hokejistu vítají zpátky a kvůli nepovedenému tahu mají problém s platovým stropem.

Vegas v pondělí poslalo do Anaheimu ještě volbu ve druhém kole draftu a na oplátku získalo "mrtvou duši" Ryana Keslera, který už několik let nehraje, a uvadajícího obránce Johna Moora.

V podstatě šlo o výměnu, která měla nevadskému klubu zajistit více místa pod platovým stropem. Dadonov totiž zabírá hned pět milionů dolarů.

Když zpráva o trejdu vyšla na veřejnost, ruský křídelník se podle novináře Chrise Johnstona zrovna nacházel v kabině. Spoluhráčům prý vykládal: "Do Anaheimu nejdu. Mám ho na seznamu."

Dadonov má ve smlouvě speciální klauzuli, podle které si určuje deset míst, kam ho šéfové nemůžou bez souhlasu vyměnit. Anaheim mezi nechtěnými destinacemi skutečně měl, takže se ozval. Na základě toho NHL ve středu, tedy dva dny po uzávěrce přestupů, výměnu zneplatnila.

"Jsem si jistý, že jiní hráči by v pozici Dadonova možná ustoupili a trejd akceptovali místo toho, aby se vypořádávali s trapností celé situace," napsal Pierre LeBrun ze serveru The Athletic.

Výměna původně prošla kvůli shodě několika okolností.

Dadonov podepsal současnou tříletou smlouvu před minulou sezonou v Ottawě, kde zůstal jediný rok. Na konci července 2021 ho vyměnili do Vegas. Zde nastal první problém. Golden Knights měli za to, že hráčova klauzule o částečné nevyměnitelnosti neplatí.

Dadonov přitom seznam nechtěných destinací dodal včas, a to jak před prvním rokem kontraktu, tak před druhým, konkrétně 30. června 2021, den před termínem odevzdání. Objevená dokumentace hovoří jasně.

Do "papírování" při výměně do Vegas o pár týdnů později však mohl omylem proklouznout seznam z prvního roku, pročež si Golden Knights mysleli, že je neplatný. Případně listina chyběla úplně. Dalším možným vysvětlením podle zámořských zdrojů je, že Knights zkrátka dostali nesprávnou informaci, že Dadonov seznam pro druhou sezonu nedodal včas.

Když tedy Vegas v pondělí vyměnilo Dadonova do Anaheimu, domnívalo se, že nejedná proti pravidlům.

NHL nic nenamítla, protože konkrétní dokumentaci ke klauzulím o nevyměnitelnosti oficiálně nevede. Zasáhla až ve chvíli, kdy se ozval Dadonov.

Golden Knights, kteří se pohybují na hraně postupu do play off, si každopádně přidělali problémy. Třiatřicetiletého Dadonova stále mají uvázaného pěti miliony, přestože jde o polovičního hráče oproti době, kdy na Floridě sbíral skoro bod na zápas.

Selhal plán na uvolnění místa pod platovým stropem, které je třeba pro návrat platného beka Aleca Martineze a kapitána Marka Stonea, kteří jsou na listině dlouhodobě zraněných, kde se jejich plat nepočítá. Pokud se někdo z nich vrátí, možným, ovšem zdaleka ne ideálním řešením je dát na tuto listinu někoho jiného.

Vegas by se ještě mohlo pokusit napodruhé vyměnit Dadonova, i po uzávěrce přestupů. V takovém případě by ale útočník nemohl do konce sezony za nový klub nastoupit. A Knights by pravděpodobně museli draze zaplatit volbou v prvním kole draftu.

Proto si Dadonova minimálně do konce stávajícího ročníku zřejmě nechají. Nastoupit by mohl už v noci na pátek doma proti Nashvillu.

"Vítáme Jevgenije zpátky v našem klubu," reagovalo Vegas na zneplatněnou výměnu.