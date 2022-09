Chci zůstat v Bostonu, miluju to tady, říká Pastrňák. A vyhlíží Krejčího

Český hokejový útočník David Pastrňák doufá, že se s Bostonem dohodne na nové smlouvě, aby mohl v NHL zůstat v týmu Bruins. Šestadvacetiletý kanonýr vstupuje do závěrečného roku šestiletého kontraktu na 40 milionů dolarů, který v Bostonu podepsal v roce 2017. Pokud by smlouvu neprodloužil, stal by se po sezoně volným hráčem.

"Samozřejmě doufám, že se dohodneme. V tomhle městě jsem dostal šanci stát se hráčem, jakým jsem, a člověkem, jakým jsem. Tenhle klub toho byl velkou součástí. Miluju to tady a je pro mě čest nosit tento dres," řekl Pastrňák v pátek zámořským novinářům. Havířovský rodák byl v minulém ročníku se 40 góly nejlepším střelcem Bruins a se 77 body jeho druhým nejproduktivnějším hráčem za Bradem Marchandem (80). Ten bude Bostonu po operaci kyčle v úvodu sezony chybět, stejně jako například obránce Charlie McAvoy. Bruins zahájí ročník 12. října utkáním proti Washingtonu. "Samozřejmě to jsou klíčoví hráči našeho týmu. Máme ale i jiné lídry, takže jsem si jistý, že budeme od prvního zápasu připraveni. Bude to výzva, ale čím dříve si takovými výzvami projdete, tím lépe pro tým a pro společný růst," řekl Pastrňák. V nové sezoně bude moci Pastrňák obnovit spolupráci s centrem Davidem Krejčím, jenž se do Bostonu vrátil po roce stráveném v Olomouci. Oba si už společně zahráli na květnovém mistrovství světa, kde pomohli české reprezentaci k zisku bronzu. "Musím přiznat, že to byl svým způsobem vrchol mé minulé sezony. Moc jsem si to zase na mistrovství světa užil. A s Davidem jsme samozřejmě dobří kamarádi a jsem moc šťastný, že se vrátil," řekl Pastrňák. Pětinásobný vítěz Zlaté hokejky hraje za Boston celou svou kariéru v NHL. V 510 zápasech nasbíral 504 bodů (240+264), dalších 74 bodů (30+44) přidal v play off. V roce 2020 získal Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce soutěže.