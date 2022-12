Čeští brankáři se výhry nedočkali, porážku si zapsali Mrázek, Vejmelka i Dostál

Hokejistům Chicaga nestačilo 33 zákroků Petra Mrázka, podlehlo doma Nashvillu 2:4 a prohrálo v NHL poosmé v řadě. Lukáš Dostál pustil tři góly ze 41 střel při porážce Anaheimu 1:4 s Minnesotou. Karel Vejmelka inkasoval pětkrát z 34 střel ve Vegas, které zdolalo Arizonu 5:2.

Mrázek inkasoval v zápase jako první, v polovině úvodní třetiny jej překonal Nino Niederreiter střelou z mezikruží nad lapačku. Chicago překlopilo vedení na svou stranu ve 37. minutě během 37 sekund. Střelou od modré čáry se prosadil Connor Murphy a v dalším střídání udeřil MacKenzie Entwistle.

Nashville otočil zápas třemi góly od 40. do 47. minuty. Pět sekund před koncem druhé třetiny vyrovnal Matt Duchene, který zakončil povedenou souhru do odkryté branky. Na začátku poslední části vyjel Roman Josi z rohu kluziště před Mrázka a bekhendem přidal třetí gól. Zkušený obránce si v utkání připsal i přihrávku a vystřídal Davida Legwanda v čele historické klubové produktivity (147+420).

Výhru Nashvillu pojistil v přesilové hře Thomas Novak, který skóroval z levého kruhu. Mrázek chytal během dlouhé série proher třikrát. "Vyhrávali jsme v prvních dvou třetinách hodně soubojů za brankou i v okolí modrých čar. Ve třetí jsem tohle postrádal, proto jsme prohráli," uvedl trenér Chicaga Luke Richardson. Litoval i gólu na 2:2 těsně před pauzou. "Tohle se nemůže stávat, byli jsme v dobré pozici a stejně to skončilo gólem."

Dostál odchytal první zápas v sezoně 12. prosince, následně ale zasáhl do všech utkání Anaheimu. Dvaadvacetiletý gólman nastoupil pětkrát od úvodní minuty a pokaždé měl úspěšnost zásahů nad 90 procent, byť jeho výkony vedly jen ke dvěma výhrám.

Proti Minnesotě držel čisté konto a vedení 1:0 až do 37. minuty, ve které pustil nenápadné nahození Connora Dewara od modré čáry. "Myslím si, že se to dalo těžko chytat. Nikdo to nemohl vidět," zastal se českého gólmana Mason McTavish, který z úniku otevřel skóre.

Na začátku třetí třetiny překonal Dostála ještě Matt Boldy z pravého kruhu střelou nad lapačku a v přesilové hře zvýšil tečí Joel Eriksson Ek. Šestou výhru Minnesoty v řadě zpečetil Ryan Hartman při risku Anaheimu bez brankáře.

Vejmelka překonal ve 24. minutě v přesilové hře Daniil Miromanov dělovkou od modré čáry. Vzápětí vyrovnal Juuso Välimäki a nerozhodný stav platil až do 49. minuty, kdy se prosadil v další početní převaze Vegas tečí Mark Stone. Za 54 sekund zvýšil z přečíslení tři na jednoho William Carrier. Arizona snížila trefou Christiana Fischera, ale do minuty udeřil v oslabení podruhé v zápase Stone. V závěru ještě uspěl tečí Michael Amadio.

"Po druhé třetině bylo skóre 1:1, ale kontrolovali jsme většinu hry a ve třetí jsme využili některé velké šance," řekl Stone, který se stal prvním hráčem v klubové historii s gólem v přesilové hře i oslabení v jednom zápase. Obě branky dal v poslední třetině. "Bylo by příjemné, kdybych se prosadil dříve. Takhle to bylo před třetí třetinou trochu stresující, protože jsem cítil, že už jsem mohl dát několik gólů. Ale nepochyboval jsem o sobě."

Další dva čeští gólmani plnili roli náhradníka. Vítek Vaněček sledoval ze střídačky New Jersey výhru 4:2 na ledě Floridy. Devils, za které chytal po měsíci a půl Mackenzie Blackwood, rozhodli třemi góly v poslední třetině a zastavili sérii šesti proher. Pavel Francouz kryl záda Alexandaru Georgijevovi, jenž dovedl Colorado k výhře 2:1 v prodloužení nad Montrealem.

V sedmi zápasech středečního programu nebodoval žádný český hráč, Filip Hronek s Dominikem Kubalíkem se ale radovali z výhry Detroitu 7:4 nad Tampou Bay. Hlavními strůjci úspěchu byli Michael Rasmussen (2+2) a Dylan Larkin (2+1). Red Wings zlomili zápas na svou stranu ve třetí třetině, do níž týmy vstupovaly za stavu 3:3.

Výsledky NHL:

Detroit - Tampa Bay 7:4 (2:2, 1:1, 4:1)

Branky: 20. a 59. Rasmussen, 32. a 50. Larkin, 16. Määttä, 44. Söderblom, 58. Perron - 2. Point, 19. Killorn, 34. Colton, 57. Kučerov. Střely na branku: 31:38. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Larkin, 2. Rasmussen (oba Detroit), 3. Kučerov (Tampa Bay).

Florida - New Jersey 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)

Branky: 5. E. Staal, 37. Luostarinen - 8. a 43. Bratt, 51. Šarangovič, 60. Tatar. Střely na branku: 36:33. Diváci: 17.073. Hvězdy zápasu: 1. Bratt (New Jersey), 2. Luostarinen (Florida), 3. Šarangovič (New Jersey).

Colorado - Montreal 2:1 v prodl. (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0)

Branky: 43. Lehkonen, 62. Rantanen - 2. Richard. Střely na branku: 36:20. Diváci: 18.091. Hvězdy zápasu: 1. Rantanen, 2. Lehkonen (oba Colorado), 3. Allen (Montreal).

Chicago - Nashville 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Branky: 37. Murphy, 37. Entwistle - 10. Niederreiter, 40. Duchene, 42. Josi, 47. Novak. Střely na branku: 39:37. Petr Mrázek odchytal za Chicago 58:28 minuty, inkasoval čtyři góly z 37 střel a úspěšnost zásahů měl 89,2 procenta. Diváci: 15.239. Hvězdy zápasu: 1. Josi, 2. Saros, 3. Parssinen (všichni Nashville).

Dallas - Edmonton 3:6 (1:1, 2:2, 0:3)

Branky: 15. Hintz, 21. Johnston, 38. Seguin - 16. a 57. Janmark, 23. Hyman, 29. Nugent-Hopkins, 52. Foegele, 57. McDavid. Střely na branku: 27:34. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Janmark, 2. Nugent-Hopkins (oba Edmonton), 3. Seguin (Dallas).

Anaheim - Minnesota 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Branky: 26. McTavish - 37. Dewar, 45. Boldy, 49. Eriksson Ek, 59. Hartman. Střely na branku: 22:42. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim 59:31 minuty, inkasoval tři góly ze 41 střel a úspěšnost zásahů měl 92,7 procenta. Diváci: 14.961. Hvězdy zápasu: 1. Boldy (Minnesota), 2. McTavish (Anaheim), 3. Zuccarello (Minnesota).

Vegas - Arizona 5:2 (0:0, 1:1, 4:1)

Branky: 49. a 53. Mark Stone, 24. Miromanov, 50. Carrier, 58. Amadio - 25. Välimäki, 52. Fischer. Střely na branku: 34:23. Karel Vejmelka odchytal za Arizonu celý zápas, inkasoval pět gólů z 34 střel a úspěšnost zásahů měl 85,3 procenta. Diváci: 17.711. Hvězdy zápasu: 1. Mark Stone, 2. Stephenson, 3. Miromanov (všichni Vegas).

Tabulky:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 31 25 2 4 123:69 52 2. Toronto 33 20 6 7 107:79 46 3. Tampa Bay 32 20 1 11 115:97 41 4. Detroit 32 14 7 11 98:105 35 5. Buffalo 32 16 2 14 127:109 34 6. Florida 34 15 4 15 113:115 34 7. Montreal 33 15 3 15 93:114 33 8. Ottawa 32 14 2 16 98:103 30

Metropolitní divize:

1. Carolina 32 20 6 6 96:82 46 2. New Jersey 33 22 2 9 112:83 46 3. Pittsburgh 32 19 4 9 111:91 42 4. NY Rangers 34 18 5 11 111:93 41 5. NY Islanders 33 18 2 13 104:92 38 6. Washington 34 17 4 13 104:99 38 7. Philadelphia 33 11 7 15 82:109 29 8. Columbus 32 10 2 20 87:130 22

Západní konference:

Centrální divize:

1. Dallas 34 19 6 9 121:97 44 2. Winnipeg 32 21 1 10 108:81 43 3. Minnesota 32 19 2 11 104:90 40 4. Colorado 31 18 2 11 93:82 38 5. St. Louis 33 16 1 16 101:119 33 6. Nashville 31 14 4 13 80:95 32 7. Arizona 31 10 5 16 85:116 25 8. Chicago 31 7 4 20 70:120 18

Pacifická divize: