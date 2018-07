Nevídané. O Calder Trophy zabojují tři Češi, tipují v NHL. Česko nejlepšího nováčka nikdy nemělo

před 1 hodinou

Do slavné NHL míří hvězdičky nastupující české generace, po nichž s respektem koukají i zámořští experti.

Praha - Až za Atlantikem začne hokejová sezona, ve hře o Calder Trophy pro nejlepšího nováčka ligy budou podle kanadské stanice Sportsnet hned tři Češi.

Takhle optimistická prognóza je hodně nezvyklá, dává však naději, že Česko konečně bude mít nejlepšího zelenáče roku. Calderovu trofej už získal Kanaďan, Američan, Rus, Švéd, Fin, Slovák a kdysi i rodák z Irska, ale žádný Čech. Ani Jaromír Jágr.

Nejblíž velké poctě byl před čtyřmi roky Ondřej Palát, který v hlasování novinářů skončil druhý. Třetí příčku dříve obsadili Patrik Eliáš, Milan Hejduk a Martin Havlát.

Před minulou sezonou měl díky povýšení v sestavě solidní vyhlídky Jakub Vrána, jenže v bodování nováčků skončil až na 22. místě.

V nadcházejícím ročníku by si mohl vést lépe Filip Zadina, Filip Chytil či Martin Nečas. Stanice Sportsnet je zařadila mezi 17 nejvážnějších kandidátů na Calder Trophy.

Zadina přitom teprve před měsícem zažil draft. A poněkud překvapivě spadl na šestou pozici, odkud zamířil do Detroitu.

Tyler Wright, jeden z ředitelů skautingu Red Wings, byl propadem šokovaný. Osmnáctiletého útočníka, jenž v juniorce střílel plno gólů, popsal následovně: "Rozhodně nemá v rukávu jediný trik v podobě střely. Dobře čte hru a umí ji tvořit. Je pracovitý, soutěživý a brání při oslabení. Celkově velmi dobrý ofenzivní hráč."

Adepti na Calder Trophy Stanice Sportsnet vybrala celkem 17 kandidátů na cenu pro nejlepšího nováčka ligy. Jsou mezi nimi tři Češi, tři Američané, dva Rusové a jediný Kanaďan. Kvarteto zástupců má Švédsko a Finsko: Elias Pettersson (Vancouver), Rasmus Dahlin (Buffalo), Anthony Cirelli (Tampa Bay), Valentin Zykov (Carolina), Andrej Svečnikov (Carolina), Casey Mittelstadt (Buffalo), Filip Chytil (Rangers), Lias Andersson (Rangers), Logan Brown (Ottawa Senators), Colin White (Ottawa Senators), Eeli Tolvanen (Nashville), Miro Heiskanen (Dallas), Martin Nečas (Carolina), Kristian Vesalainen (Winnipeg), Henrik Borgström (Florida), Andreas Johnsson (Toronto), Filip Zadina (Detroit)

Z toho také plyne, že Detroit, který dříve úzkostlivě lpěl na veteránech, zřejmě dá Zadinovi šanci v hlavním týmu. Fanoušci už se nemůžou dočkat, větří lepší budoucnost. "Když zapnu Instagram, denně tam mám dvě stě nových lidí, kteří mě sledují. Jsou neuvěřitelní," žasl český kanonýr.

V minulém týdnu podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu, se všemi bonusy si může ročně vydělat skoro 1,8 milionu dolarů.

Mlhavý zatím zůstává záložní plán. Zadina chce co nejdřív hrát v NHL, ale pokud neuspěje, není jisté, zda půjde zpět mezi juniory, nebo na farmu. V podobných situacích je běžná první varianta, ale Detroit prosazuje druhou. Argumentuje tím, že Zadina dříve nastupoval v Pardubicích a do kanadské juniorky loni šel pouze na hostování, a proto pro něj platí jiná pravidla. Rozhodne NHL.

Osmnáctiletý Chytil je o pár měsíců starší než Zadina, a tak prošel draftem dřív a už udělal první krůčky mezi světovou elitou. Z devíti zápasů za Rangers vyšel se statistikou 1+2.

Tentokrát vkročí do přípravného kempu v jiné situaci. "Nečeká se od něj, že bude bojovat o místo v sestavě, ale že si vybojuje výraznou pozici," napsal deník New York Post.

Při přestavbě newyorského mužstva, jemuž po honu na Stanley Cup došel dech, má hrát Chytil jakožto šikovný centr klíčovou roli. Na rozvoj zlínského odchovance dohlédne bývalý univerzitní kouč David Quinn.

"Všichni ví, že v týmu je volné místo pro pár mladých kluků," prohlásil Chytil. "Cítím, že jsem na NHL oproti minulému roku víc připravený."

Stejně by mohl mluvit talent Caroliny Nečas, který za rok vyrostl o tři centimetry a přibral pět kilogramů. "Po fyzické stránce a celkové vyzrálosti je tam obrovský rozdíl," všiml si na nedávném rozvojovém kempu Rod Brind'Amour, dříve asistent, dnes hlavní trenér Hurricanes. "Když sem přišel loni, byl to ještě kluk. Jasně, pořád je to kluk, ale o dost jiný."

Nečas během uplynulé sezony výrazně pomohl k titulu brněnské Kometě a pak se blýskl na mistrovství světa dospělých.

Za Carolinu, která v play off chybí devět let, chce letos odehrát o dost víc zápasů než loňský jeden. Není vyloučené, že v mančaftu potká dvojku posledního draftu Andreje Svečnikova. Možná si spolu zahrají i v jedné lajně. Stejně jako na rozvojovém kempu, kde spolu dokonce bydleli.

"To nebyla náhoda. Chtěli jsme je dát k sobě, abychom viděli, co se stane," prozradil Brind'Amour listu The News & Observer. "Jde o dva důležité hokejisty pro naši organizaci, tak proč je nespojit co nejdřív. Těšíme se na to, co dokážou."

Aby Nečas a další čeští mladíci měli šanci na Calder Trophy, musejí podávat famózní výkony. Do boje totiž promluví i nejlepší hráč švédské ligy Elias Pettersson, generační talent Rasmus Dahlin nebo pár starších a zkušenějších mužů, třeba 23letý Valentin Zykov.