Psycholog už od dětství a zvláštní rituály. Neuvirthovi může uzmout práci zázračný podivín

před 2 hodinami

Brankoviště Philadelphie má z přetrvávající průměrnosti vyvést výjimečně nadějný podivín Carter Hart.

Praha - Michal Neuvirth měl loni ucházející úspěšnost zákroků 91,5 procenta, ale kvůli potížím s kyčlemi odchytal jen 22 zápasů. Zdravím neoplýval ani stárnoucí Brian Elliott, a tak mezi tyče zamířili i Petr Mrázek a Alex Lyon. Ani jeden z nich neoslnil.

Fanoušci Philadelphie jsou zvyklí. Brankáři do klubu už dlouho přicházejí a zase odcházejí, aniž by zanechali výraznější stopu. Leckdo mluví o prokletí. Vždyť ani Sergej Bobrovskij, hvězda NHL, nevydržel kvůli podprůměrným statistikám déle než dvě sezony.

Posledním mužem s maskou, jehož příznivci Flyers vídali dlouhé roky, byl v minulém století současný generální manažer klubu Ron Hextall, který už má vyhlédnutého svého adekvátního nástupce.

Není jím Neuvirth ani Elliott (těm po sezoně končí smlouva), ale Carter Hart, jenž vyniká svými výkony i chováním.

Dvacetiletý Kanaďan vyhrál zlato na posledním mistrovství světa juniorů a třikrát za sebou se stal nejlepším gólmanem juniorské WHL, naposledy díky procentuální úspěšnosti zákroků 94,7. "Tohle číslo je šílené," podotýká Shane Clifford, trenér brankářů v Hartově dosavadním působišti.

"Asi jsou v pohodě," okomentoval své statistiky gólman. Viděl je až po sezoně, protože během ní na ně nekouká. Nechce se rozptylovat. Ze stejného důvodu má na rozdíl od většiny svých vrstevníků rezervovaný vztah k sociálním sítím. Třeba Twitter už nepoužívá ani během letní pauzy.

"Prostě mi to nedává smysl," řekl na nedávném rozvojovém kempu Philadelphie. "Vidíte tam hodně zpráv a věcí, ale ať už jsou pozitivní, nebo negativní, nechcete o nich slyšet. Já se snažím starat o to, co dělám a kde jsem v danou chvíli."

Nejpodivnější brankář Za Philadelphii už nastoupila řada výstředních gólmanů. Bouřlivák Hextall je rekordmanem ve sbírání trestných minut, Ilja Bryzgalov zábavně filozofoval o vesmíru. Nikdo z nich však nemůže konkurovat chlápkovi jménem Gilles Gratton, který v 70. letech krátce chytal za New York Rangers. Věřil, že v jednom z minulých životů ukamenovával lidi coby popravčí, a tak se za trest stal brankářem. Bolesti si zase vysvětloval tím, že býval vojákem během španělské inkvizice. Když si myslel, že je Měsíc ve špatném postavení, odmítl chytat.

Hart je neobvykle zahleděný do duševní hygieny, už na základní škole začal využívat služby známého sportovního psychologa Johna Stevensona.

"Pomohl mi nejen v hokeji, ale i v životě," tvrdí brankář. "Hodně jsem se od něj naučil. Je to i můj dobrý kamarád, takže se s ním můžu bavit o všem, což je fajn, protože jsou věci, které svým rodičům říct nemůžete."

Mladý Kanaďan mluví se Stevensonem pravidelně, což vysvětluje slovy: "Mentální stránka hry je obrovsky důležitá, u gólmana dělá možná 90 procent výkonu. Musíte mít sebedůvěru a věřit všemu, co děláte."

Stevenson, jenž spolupracuje rovněž s hvězdným Bradenem Holtbym, doporučuje svým klientům všemožné cviky. A Hart na duševní očistě pracuje dennodenně. Někdy pět minut, jindy tři čtvrtě hodiny. Během své chvilky si promítá dosavadní úspěchy, medituje, zhluboka dýchá nebo cvičí jógu.

O gólmanech se traduje, že mají podivné rituály a milují rutinu. Hart ji místy dovádí k lehké bizarnosti. Například už čtyři roky snídá stejné jídlo - tři vejce, dva tousty a čokoládové mléko. "Už mi to leze krkem, ale zkrátka to dělám. Je to moje rutina," řekl před časem na světovém šampionátu juniorů. Také přiznal, že kolem poledne si pochutnává na kuřecím mase a batátech. Předtím tři roky obědval kuře a rýži.

Další Hartovou specialitou je, že po třetinách opouští led jako poslední. I kdyby kvůli tomu měl čekat nesmyslně dlouho či dokonce předstírat odchod:

Na posledním MS juniorů chtěli Harta rozhodit hokejisté Finska a Švýcarska.

Kanadský podivín patří k nejnadějnějším brankářům současnosti. Přesto nejde s jistotou říct, zda zvládne přechod mezi profesionály a kdy poprvé okusí NHL. Podle většiny expertů začne v říjnu na farmě v nedalekém Allentownu.

Prezident Flyers Paul Holmgren nechce Hartův vývoj uspěchat: "Nedává mi smysl, aby za nás v nejbližší době chytal."

Manažer Hextall je však ohledně svého domnělého nástupce vstřícnější. "Nikomu nechcete předem zavřít dveře," říká. "Sice je vhodné, aby měl daný hráč nějaké zkušenosti, ale podívejte se na Travise Konecnyho. Před pár lety nakráčel z juniorky do kempu a udělal hlavní tým."

Samotný Hart chce do NHL co nejdřív, ideálně hned v říjnu, až začnou ostrá klání.

V klubové hierarchii jsou před 20letým Kanaďanem minimálně Neuvirth s Elliottem, ale dalším faktem je, jejich náhradníci loni naskočili hned do 28 zápasů.