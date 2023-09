Zjevení mezi smrtelníky, velebí v NHL českého beka. Šance na "zapovězenou" cenu ožívá

Jako by pro Čechy byla zapovězená. Tradiční Calder Trophy pro nejlepšího nováčka hokejové NHL ještě nezískal žádný z nich. V příští sezoně ale mají šanci hned tři. V čele s obráncem Davidem Jiříčkem.

Do NHL po čase míří další vlna supertalentovaných Čechů, kteří podle expertů mají na Calder Trophy.

V letech 2018 až 2020 to byli Filip Chytil, Martin Nečas a Filip Zadina. Z prvních dvou už jsou hvězdy, ale v hlasování o nováčka roku nezískali ani hlas.

Trochu překvapivě je zastínil Dominik Kubalík, jenž si do zámoří přenesl formu z Evropy a skončil třetí. Blíž ke Calderově trofeji měl jen Ondřej Palát - hlasy novinářů ho před devíti lety vyšvihly na druhou příčku za Nathana MacKinnona.

Vítěz Česku stále chybí. Vedle Kanady a Spojených států už přitom slavilo Rusko, Švédsko, Finsko, Slovensko a Německo.

Průlom může přinést nadcházející sezona. Hlavními adepty na trofej jsou sice Logan Cooley, Adam Fantilli, Devon Levi, Luke Hughes a samozřejmě fenomenální Kanaďan Connor Bedard, ale šanci mají i Češi, konkrétně Jiříček, útočník Jiří Kulich a brankář Lukáš Dostál.

Web Daily Faceoff vidí Jiříčka jako favorita číslo sedm.

"V minulé sezoně, své premiérové v Severní Americe, působil jako zjevení mezi smrtelníky, téměř neukazoval slabiny," stojí v textu.

Jiříček jako čerstvá šestka draftu nasbíral v Clevelandu, tedy na farmě Columbusu Blue Jackets, 38 bodů (6 + 32) z 55 zápasů a ovládl ligovou produktivitu juniorských obránců. Díky bravurním výkonům nakoukl na čtyři utkání do NHL. Také se stal nejlepším bekem MS dvacítek, kde Česku pomohl k senzačnímu stříbru.

Online deník The Athletic na základě tohoto představení označil Jiříčka za šestého nejtalentovanějšího obránce do 23 let. Výše skončili jen Luke Hughes, Moritz Seider, Owen Power, Bowen Byram a Jake Sanderson, tedy vycházející nebo již zavedené hvězdy NHL.

"Když vidíte Jiříčkovu šikovnost, mohutnou postavu a silnou defenzivu, je lehké se zasnít, jakým hráčem se jednou může stát," uvádí novinář Corey Pronman.

Vedení Columbusu si maluje, jak český zadák vytvoří elitní obranný pár s hvězdným Američanem Zachem Werenským.

Je ale otázkou, jestli tomu tak bude už v příští sezoně. Columbus sice ke konci minulé základní části vyměnil důležitého beka Vladislava Gavrikova, ale později získal více než plnohodnotnou náhradu v podobě Damona Seversona a Ivana Provorova. Konkurence v obranných řadách tak vzrostla.

"Blue Jackets se možná rozhodnou, že bude pro Jiříčka lepší, když stráví ještě jednu sezonu na farmě. Nebo tam alespoň začne," napsal web The Athletic.

Českého obránce v žebříčku adeptů na Calder Trophy zařadil na 19. místo. Kulicha s Dostálem zmínil - stejně jako Daily Faceoff - mimo pořadí.

Sám Jiříček svou pozici neřeší. "Prostě budu hrát a uvidím, co se stane. Doufám, že přípravný kemp se mi povede. A když ne, budu se muset zlepšit a odehrát dobré zápasy," poznamenal.

Jelikož je mu stále teprve 19 let, může o Calderovu trofej klidně zabojovat i v přespříští sezoně. Podmínkou je, aby v té nadcházející neodehrál víc než 25 zápasů NHL.