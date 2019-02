"Bude zábava ho sledovat." Zadina nadchl spoluhráče, trenér ho ale zchladil

před 1 hodinou

Hokejový supertalent Filip Zadina má za sebou debut ve slavné NHL. V dresu Detroitu musel český útočník při prvním utkání skousnout prohru 3:5.

Šestka posledního draftu strávila na ledě deset minut a 38 sekund a nebodovala. Do statistiky plus/minus si připsala záporný bod.

"Nesoustředil jsem se na to, abych nebyl v prvním utkání v NHL nervózní. Chtěl jsem hrát co nejlépe a mít puk na holi. Nevyšlo to tak, jak jsme si představovali. První třetina byla skvělá, ale zbytek už se tolik nepovedl," hodnotila devatenáctiletý Zadina, který na farmě v AHL v barvách Grand Rapids Griffins nastřádal 31 bodů (15+16) v 45 střetnutích. "Na konci zápasu jsem měl šanci. Snad dostanu příležitost i v příštím duelu, budu hrát lépe a cítit se pohodlněji," dodal.

K výkonu pardubického rodáka se vyjádřil i kouč Jeff Blashill. "Deset minut není špatných, na první start je to slušné. Tak si někdy usnadňujete nástup. Nehrál podle mě skvěle, ale dobře. Kdybych si myslel, že hraje skvěle, logicky bych mu dopřál více času," prohlásil americký trenér.

"Byly tam momenty, kdy se snažil vytvořit si prostor. Přesně to bude muset dělat, protože chvílemi se mi zdálo, že o ten prostor přišel rychleji, než čekal. To je součást procesu učení," doplnil.

Pochvalu si Zadina vysloužil od spoluhráče Justina Abdelkadera. "Bude velká zábava ho sledovat, až si více zatrénujeme a začne se cítit příjemněji. Asi byl trochu nervózní, ale má skvělý rozhled, je hodně šikovný s pukem, dobře bruslí a střílí," vyzdvihl kvality talentovaného Čecha dvaatřicetiletý Američan.