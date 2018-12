Brankář Francouz byl povolaný k týmu Colorada v NHL

před 1 hodinou

Hokejový brankář Pavel Francouz byl poprvé povolán do hlavního týmu Colorada a může se teoreticky dočkat premiéry v NHL. Avalanche se v nočním zápase na ledě Arizony musí obejít bez nemocné jedničky Semjona Varlamova, proto byl z farmy na rychlo pozván osmadvacetiletý český reprezentant. Od začátku by však proti Arizoně měl chytat Philipp Grubauer. Francouz odešel do zámoří v létě z Čeljabinsku, kde se vypracoval mezi nejlepší brankáře KHL. Hned po kempu byla ale česká jednička na letošních olympijských hrách v Pchjongčchangu odeslána na farmu. V nižší AHL doposud Francouz odchytal 21 zápasů, v nichž pomohl k třinácti výhrám. Odchovanec Plzně zatím jednou udržel čisté konto.

autor: ČTK | před 1 hodinou